BVB-Star sorgt für den Lacher bei der WM - so genial reagiert er dann auch noch bei Twitter

Adnan Januzaj schießt Belgien zum Sieg gegen England. Allerdings sorgt Michy Batshuayi anschließend für den Lacher der WM - und reagiert auf Twitter dann auch noch überragend.

Kaliningrad - Im finalen Gruppenspiel zwischen England und Belgien ging es um Platz eins in der Gruppe G. Kurioserweise wollte keines der beiden Teams den Gruppensieg, weil ein zweiter Platz einen auf den vermeintlich leichteren Turnierbaum gebracht hätte.

Am Ende siegte Belgien durch ein sehr sehenswertes Tor von Adnan Januzaj in der 51. Minute. So treffen die Belgier am Montag zwar auf Japan, könnten in einem möglichen Viertelfinale aber auf Brasilien treffen. Im Halbfinale könnten dann Frankreich, Uruguay, Argentinien oder Portugal warten.

Der Treffer war zwar entscheidend, das wirklich kuriose geschah dann aber kurz nach dem Januzaj-Tor! Michy Batshuayi, der noch wenige Tage bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, freute sich so sehr über die Bude, dass er den Ball aus dem Tor nahm und ihn vermutlich in die Zuschauerränge dreschen wollte.

Blöd nur, dass dies nicht gelang. Stattdessen ballerte Batshuayi die Kugel an den Pfosten, wovon der Ball direkt in seinem Gesicht landete.

Batshuayi sorgt für den Lacher bei der WM

Viele TV-Zuschauer lachten sich schon während der Partie bei der Wiederholung kaputt. In den sozialen Netzwerken ging das Video natürlich viral.

Batshuayi, der ein eifriger Twitterer ist, reagierte umgehend nach dem Schlusspfiff und postete das Video auf seinem Twitter-Account.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new ⚽️ ... #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28. Juni 2018

Unter das Video schrieb er: „Fortnite-Jubel sind völlig überbewertet, Bro. Ich hab mir etwas Neues ausgedacht.“

Einige Fußballer, allen von Antoine Griezmann, zelebrierten ihre Treffer zuletzt wie in dem Videospiel „Fortnite“, wo die Figuren kuriose Jubelposen machen. Auf den Batshyuai-Post sprangen natürlich einige Kollegen mit auf und zeigten sich amüsiert.

Must be a Belgian thing... pic.twitter.com/nvu6IyOBNG — Manchester City (@ManCity) 28. Juni 2018

Die wohl witzigste Reaktion aber brachte Manchester City. Der englische Meister postete ein Video, in dem City-Verteidiger John Stones einen Elfmeter auf ein Minitor, in dem Kevin de Bruyne steht, an den Pfosten schießt. Von dort prallt der Ball ebenfalls in das Gesicht des Belgiers. City schrieb über das Video nur: „Muss wohl so ein belgisches Ding sein ...“

Belgien, vermutlich mit einem fitten Michy Batshuayi, trifft nun am Montag um 20 Uhr im WM-Achtelfinale auf Japan.

