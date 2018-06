Vor Entscheidung gegen Südkorea: DFB-Training im WM-Stadion abgesagt

Vor der entscheidenden Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea ist das Abschlusstraining im WM-Stadion abgesagt worden.

Kasan - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Abschlusstraining für das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea nach einem Unwetter in Kasan nicht im WM-Stadion absolvieren können. Zum Schutz des von Regenmassen überschwemmten Rasens mussten beide Teams am Dienstag in ein anderes Stadion ausweichen. Zur Pressekonferenz in der Kasan-Arena sollte deshalb vor der Übungseinheit auch nur Bundestrainer Joachim Löw erscheinen. Der dafür ebenfalls eingeplante Kölner Jonas Hector sollte mit dem Team zum Trainingsort fahren. Weltmeister Deutschland kämpft am Mittwoch gegen die noch punktlosen Südkoreaner um den Einzug ins Achtelfinale.

Wegen des Starkregens in Kasan kann das Abschlusstraining um 19 Uhr (Ortszeit) nicht im Stadion stattfinden und wurde kurzfristig verlegt. #KORGER #ZSMMN #DieMannschaft — Die Mannschaft (@DFB_Team) 26. Juni 2018

dpa