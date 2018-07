Nach Sieg gegen England: Party-Video von Kroatien-Coach wird zum Instagram-Hit

Fast eine halbe Millionen Aufrufe hat ein Video auf Instagram erreicht, das der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic von den Feierlichkeiten seines Teams gepostet hat.

Moskau - Ein Video von Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Zlatko Dalic von der Feier seiner Mannschaft nach dem Triumph im WM-Halbfinale gegen England ist der Renner in den sozialen Netzwerken. Der 51-Jährige veröffentlichte auf Instagram Bilder, wie seine Spieler - darunter Kapitän Luka Modric - im Hotel singen und um einen Tisch tanzen. Darauf steht ein Mann mit Gitarre. Binnen zwölf Stunden wurde der Clip 427 000 Mal aufgerufen.

Kroatien hatte am Mittwochabend mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung den Einzug ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft geschafft. Dort trifft das Dalic-Team am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky) in Moskau auf Frankreich.

dpa