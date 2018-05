WM 2018: Polen in Gruppe H - Alle Infos

Polen tritt bei der WM 2018 in Gruppe H an.

Bei der WM 2018 in Russland tritt Polen in Gruppe H an. Hier finden Sie alle Informationen zur Mannschaft.

Zwölf Jahre lang mussten die Fans des „Klub Polska“ warten, bis ihre Mannschaft endlich wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnimmt. Und die Qualifikation für die WM 2018 lief alles andere als schlecht! Polen sicherte vor Dänemark, Montenegro, Rumänien, Armenien und Kasachstan in der Europagruppe E den ersten Platz.

Zu verdanken ist dieser Erfolg vor allem zwei Personen: Trainer Adam Nawalka und Kapitän Robert Lewandowski. Wie schon bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich zeigte die polnische Nationalmannschaft erstklassige Leistungen. Lewandowski erzielte in der Quali ganze 16 Treffer in zehn Spielen und verbesserte damit sogar seine Quote von der EM-Qualifikation 2016 (13 Treffer).

Die größten Erfolge der polnischen Nationalmannschaft waren der Olympiasieg 1972; 1976 und 1992 gewannen sie jeweils Silber bei Olympia. In der WM-Historie ist die Mannschaft auch schon vertreten: 1974 in Deutschland und 1982 in Spanien konnten sich die Polen jeweils den dritten Platz sichern. Bei der EM 2016 scheiterten sie erst im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Portugal im Elfmeterschießen.

Neben Tormaschine Lewandowski gibt es jedoch auch noch andere Stars in der polnischen Nationalmannschaft: Abwehrspieler Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) und Flügelstürmer Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg) sind wichtige Stützen im System von Nawalka. Auch Bayern-Schreck Ante Rebic ist mit im Kader der polnischen Nationalmannschaft.

Polenbei der WM 2018: Die Fakten

Verband : Polish Football Association (PZPN)

: Polish Football Association (PZPN) Spitzname des Teams : Bialo-Czerwoni / die Weiß-Roten

: Bialo-Czerwoni / die Weiß-Roten Konföderation : UEFA

: UEFA Aktueller Platz in der FIFA-Weltrangliste : 10

: 10 Ausrüster : Nike

: Nike Trainer : Adam Nawalka/Bogdan Zajac

: Adam Nawalka/Bogdan Zajac Kapitän : Robert Lewandowski

: Robert Lewandowski Rekord-Nationalspieler : Michał Żewłakow (102)

: Michał Żewłakow (102) Rekord-Torschütze : Robert Lewandowski (51)

: Robert Lewandowski (51) Trikot : Weiß

: Weiß Hose : Rot

: Rot Stutzen : Weiß

: Weiß Qualifiziert als : UEFA, Gruppe E, Erster

: UEFA, Gruppe E, Erster Qualifiziert am : 8. Oktober 2017

: 8. Oktober 2017 WM-Teilnahmen : 8 Mal dabei / 1938 – 1974 – 1978 – 1982 – 1986 – 2002 – 2006 – 2018

: 8 Mal dabei / 1938 – 1974 – 1978 – 1982 – 1986 – 2002 – 2006 – 2018 Beste Platzierung bei einer WM : Dritter / 1974 - 1982

: Dritter / 1974 - 1982 Letzte WM-Teilnahme: 2006

Polenbei der WM 2018: Das ist der Kader

Tor : Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea City), Lukasz Skorupski (AS Rom), Wojciech Szczesny (Juventus Turin)

: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea City), Lukasz Skorupski (AS Rom), Wojciech Szczesny (Juventus Turin) Verteidigung : Jan Bednarek (FC Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jedrzejczyk (Legia Warschau), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dynamo Kiew), Michal Pazdan (Legia Warschau), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

: Jan Bednarek (FC Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jedrzejczyk (Legia Warschau), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dynamo Kiew), Michal Pazdan (Legia Warschau), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund) Mittelfeld : Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (US Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kadzior (Gornik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Posen), Krzysztof Maczynski (Legia Warschau), Slawomir Peszko (Lechnia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskau), Sebastian Szymanski (Legia Warschau), Piotr Zielinski (SSC Neapel), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze)

: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (US Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kadzior (Gornik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Posen), Krzysztof Maczynski (Legia Warschau), Slawomir Peszko (Lechnia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskau), Sebastian Szymanski (Legia Warschau), Piotr Zielinski (SSC Neapel), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze) Angriff: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (FC Bayern München), Arkadiusz Milik (SSC Neapel), Krzysztof Piatek (Cracovia Krakau), Lukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Bröndby Kopenhagen)

WM 2018: Die Spiele von Polen in der Gruppe H

Dienstag, 19. Juni 2018 Polen - Senegal Anpfiff: 18:00 Uhr Ortszeit Spartak-Stadion, Moskau Sonntag, 24. Juni 2018 Polen - Kolumbien Anpfiff: 21:00 Uhr Ortszeit Kazan Arena, Kazan Donnerstag, 28. Juni 2018 Japan - Polen Anpfiff: 17:00 Uhr Ortszeit Volgograd Arena, Volgograd

