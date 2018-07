Rätselhafter Hummels-Tweet: Will der DFB-Star Özil den Rücken stärken?

Über die deutsche Nationalmannschaft wird nach dem frühen WM-Aus gerade viel diskutiert. Jetzt meldet sich auch Mats Hummels mit einer kryptischen Twitter-Botschaft zu Wort.

Oliver Bierhoffs Kritik am Umgang mit Mesut Özil sorgt gerade für heiße Diskussionen, da kommt Innenverteidiger Mats Hummels mit einem kryptischen Tweet daher - er besteht lediglich aus zwei Emojis. Eines davon trägt ein Monokel und blickt recht finster drein, das andere legt den Zeigefinger auf die Lippen, als wolle es sagen: „Halt die Klappe!“

Zwei Emojis - Was will Hummels damit sagen?

— Mats Hummels (@matshummels) 6. Juli 2018

In den Kommentaren des Tweets wird eifrig diskutiert. Was will der Innenverteidiger damit sagen? Bezieht er sich auf die laufende Diskussion um Özil und Bierhoff, oder meint er vielleicht etwas ganz anderes?

Die meisten sind sich aber einig: Hummels nimmt Bezug auf die Erdogan-Affäre und stellt sich hinter seinen Mannschaftskollegen und gegen Team-Manager Bierhoff.

Twitter-Nutzer suchen nach der Lösung des Rätsels

Der Nutzer Schaltjahr versuchte sich an einer Interpretation: „Ich übersetze mal: Bierhoff schau genau hin und halt die Klappe!“

Ich übersetze mal: #Bierhoff, schau genau hin und halt die Klappe! — Schaltjahr (@chiquitaflanke) 6. Juli 2018

Und auch Jonas usw. spekuliert: „Ist das „Der Führungsspieler stellt sich hinter die Mannschaftskollegen“ in Twitter-Sprache?“

ist das "Der Führungsspieler stellt sich hinter die Mannschaftskollegen" auf Twitter-Sprache #Bierhoff #dfb — Jonas usw. (@jonas_usw) 6. Juli 2018

Dass in der aktuellen Situation Emojis nicht reichen, findet Knut H. Der verlangt von dem deutschen Führungsspieler, dass er sich offen vor Özil und gegen die DFB-Führungsriege stellt.

Jetzt ist vielleicht eher mal der Moment wo man seinen Teamkollegen offen den Rücken stärken sollte und sich gegen von der DFB Führungsriege ausgehenden Diskriminierungstendenzen laut aussprechen sollte.

Emojis reichen da vielleicht einfach nicht. — KnutHanson (@Knut_Hanson) 6. Juli 2018

Die passendes Antwort auf den merkwürdigen Tweet hat aber vermutlich Vanessa gefunden.

Hummels selbst hat sich bisher nicht zu seinem Tweet geäußert. Auch zu den Aussagen von Team-Manager Bierhoff schwieg der Nationalspieler bisher. So lange sich der Innenverteidiger nicht zu Wort meldet, werden die Fans auch weiter über den rätselhaften Tweet diskutieren - und vielleicht kommen sie der Wahrheit sogar recht nahe.

