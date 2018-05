„ZSMMN“: Seltsamer Hashtag für DFB-Elf - was steckt dahinter?

Die Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kader Deutschlands wird von einem mysteriösen Hashtag begleitet: Das hat es mit dem Kürzel „ZSMMN“ auf sich.

München - „Die Mannschaft“ will in Russland ihren WM-Titel verteidigen. Offenbar sollen die Mannen von Nationaltrainer Jogi Löw dabei von einem speziellen Hashtag begleitet werden. Bereits die Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders stand ganz im Zeichen der Buchstabenkombination „ZSMMN“. Doch was hat es damit auf sich?

Nimmt man einige Vokale hinzu, landet man schnell beim Wörtchen „Zusammen“. In einer Animation bei der WM-Kader-Bekanntgabe war zudem zusehen, wie besagtes „Zusammen“ eben zu „ZSMMN“ zusammengeschrumpft wird.

„ZSMMN“ für die WM 2018: Nehmen die Fans den neuen Hashtag an?

Nur gemeinsam, so die Botschaft des Deutschen Fußball-Bundes, könne es gelingen, bei der WM 2018 für Furore zu sorgen. Der Hashtag wurde auf dem offiziellen Twitter-Account bereits etabliert. Ob auch die Fans ihn aufgreifen?

„ZSMMN“ zur WM 2018: Götze und Wagner müssen zuhause bleiben

Die Bekanntgabe des vorläufigen Aufgebots am Dienstagmittag blieb nicht ohne Überraschungen. Mario Götze und Sandro Wagner fehlen beim Trainingslager in Südtirol, dafür dürfen etwa Jonathan Tah und Nils Petersen die Reise antreten. Auch auf dem offiziellen Kaderpapier, das der Express bereits vorab veröffentlicht hatte, ist der Hashtag zu lesen.

Die Fans haben auf die neue Buchstaben-Kombination mit einigem Humor reagiert.

Wenn du auf der Fanmeile wieder zu viel gesoffen hast und das Wort "Zusammen" nicht mehr richtig artikulieren kannst. #ZSMMN — WUMMS (@WummsSportshow) 15. Mai 2018

