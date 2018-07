WM 2018 in Russland: Wer wird Weltmeister? Prognose, Quoten und Favoriten

WM 2018 Wer wird Fußball-Weltmeister 2018? Hier finden Sie die Quoten eines Wettanbieters. Alle Infos zu den Favoriten und eine Prognose.

München - Wer hätte das noch zum WM-Start am 14. Juni 2018 gedacht? Weltmeister Deutschland übersteht die Gruppenphase nicht. Für Europameister Portugal ist im Achtelfinale Endstation, ebenso für Vize-Weltmeister Argentinien. Und für Brasilien, die während des Turniers bei Wettanbietern als Top-Favorit gehandelt wurden, war im Viertelfinale Schluss. Daran muss man sich als Fußball-Fan gewöhnen: Erstmals seit 1930 gibt es ein WM-Halbfinale ohne Deutschland und Brasilien.

Gut, anderen Ländern bleibt bei der WM 2018 in Russland hingegen nur die Zuschauerrolle. So verpassten beispielsweise Copa-América-Sieger Chile und die Niederlande (Vize-Weltmeister 2010) die Qualifikation. Und auch das Fußball-verrückte Italien nimmt im kommenden Jahr nicht am Turnier teil. Oder etwa doch?

Wer zählt jetzt zu den WM-Favoriten 2018? Wir blicken auf die aussichtsreichsten Kandidaten bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Hier finden Sie die Quoten eines Wettanbieters.

WM 2018: Das sind die Favoriten und aktuellen Quoten bei bwin

Nach der Auslosung der Gruppen für die WM 2018 veröffentlichte der Sportwettenanbieter bwin gleich eine Liste mit den Top-Favoriten auf den WM-Titel. Und da führen der amtierende Weltmeister und Brasilien die Liste an.

Platz 1 der WM-Favoriten: Die Gewinnquote von 3.00 bekommt man, wenn Frankreich Weltmeister wird.

der WM-Favoriten: Die Gewinnquote von 3.00 bekommt man, wenn Weltmeister wird. Platz 2 der WM-Favoriten: Im Falle eines WM-Titels für Belgien , erhält man das 3.50-Fache seines Einsatzes zurück. Die Belgier sind längst kein Geheimfavorit mehr.

der WM-Favoriten: Im Falle eines WM-Titels für , erhält man das 3.50-Fache seines Einsatzes zurück. Die Belgier sind längst kein Geheimfavorit mehr. Platz 3 der WM-Favoriten: Wer auf England als Weltmeister tippt, bekommt ebenfalls das 5.00-Fache des Einsatzes zurück. Die Three Lions spielen so stark auf wie schon lange nicht mehr.

der WM-Favoriten: Wer auf als Weltmeister tippt, bekommt ebenfalls das 5.00-Fache des Einsatzes zurück. Die Three Lions spielen so stark auf wie schon lange nicht mehr. Platz 4 der WM-Favoriten: Falls Kroatien zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Titel holt, bekommt man das 6.50-Fache seines Einsatzes zurück.

der WM-Favoriten: Falls zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Titel holt, bekommt man das 6.50-Fache seines Einsatzes zurück. Platz 5 der WM-Favoriten: Russland (17.50). Wer hätte das vor dem Turnier gedacht? Zur Erinnerung: Zu Beginn der WM 2018 bekam man im Falle eines WM-Sieges von Gastgeber Russland das 67.00-Fache des Einsatzes zurück.

Vor dem Viertelfinale lag Schweden noch auf Rang 6 der WM-Favoriten mit einer Gewinnquote von 21.00. Das gibt einen Eindruck davon, welches Risiko Zlatan Ibrahimovic mit seiner Wette gegen David Beckham eingegangen ist.

Schauen wir uns die aktuellen Favoriten bei der WM 2018 einmal genauer an!

WM-Favorit 2018: Vize-Europameister Frankreich

Erfrischend jung, bemerkenswert forsch - Frankreich wird mehr und mehr zum Favoriten für die WM in Russland. Selbst Deutschland-Coach Jogi Löw traut der „Équipe Tricolore“ einiges zu: „Frankreich ist gespickt mit vielen guten Spielern. Das ist absolute Spitze - vor allem in der Offensive“, sagte der 57-Jährige nach dem Länderspiel zwischen dem DFB-Team und den Franzosen im November (2:2).

Die Franzosen brachten die im Jahr 2017 ungeschlagenen Deutschen an den Rand einer Niederlage und bestätigten dank einer couragierten Leistung ihren Ruf als WM-Mitfavorit. Bereits bei der Europameisterschaft 2016 im eigenen Land galt Frankreich als Top-Favorit auf den Titel. Die „Bleus“ schalteten im Halbfinale das deutsche Team aus, scheiterten im Endspiel jedoch nach 120 dramatischen Minuten an Portugal (0:1).

+ Benjamin Pavard jubelt gegen Argentinien: Frankreich gehört bei der WM 2018 zu den Top-Favoriten. © AFP / SAEED KHAN

In der WM-Qualifikation musste die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps lediglich eine Niederlage einstecken (1:2 in Schweden) und beendete die Gruppenphase auf Rang eins, vor Schweden und der Niederlande. Im WM-Auftaktspiel schrammte Frankreich gegen Australien an einer Blamage vorbei. Immerhin: Mit dem 2:1-Sieg hlte Frankreich drei Punkte. Es folgten siege gegen Peru (1:0) und ein Unentschieden gegen Dänemark (0:0). Wer nach diesem Spiel an der Qualität der „Équipe Tricolore“ zweifelte, wurde im Achtelfinale eines Besseren beehrt. Frankreich drehte einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand gegen Vizeweltmeister Argentinien und siegte letztlich mit 4:3.

Im Viertelfinale eliminierten die Franzosen Uruguay mit 2:0. Im Halbfinale geht es nun gegen Belgien.

Prognose: Ein Kandidat für das Finale.

WM-Favorit 2018: Geheimfavorit England

Das „Mutterland des Fußball“ wartet seit 1966 auf den zweiten WM-Titel. Klappt es 2018 in Russland? Könnte gut sein. Die Engländer bilden eine junge und hungrige Mannschaft, die sogar Elfmeterschießen kann. Stürmer Harry Kane hat schon sechs Tore bei diesem Turnier geschossen und ist auf dem besten Wege, sich den Goldenen Schuh zu holen.

Bei internationalen Turnieren hat sich England in der Vergangenheit schwer getan. Dennoch stehen die „Three Lions“ nach historischen Erfolgen im Juniorenbereich vor einer goldenen Zukunft: Im Sommer 2017 krönte sich England zum U17- und U20-Weltmeister sowie zum U19-Europameister.

Auch Bundestrainer Jogi Löw hat die Engländer 2018 auf der Rechnung: „Wenn sie es einmal schaffen, als starke Mannschaft aufzutreten, gehören sie mit zu den WM-Favoriten.“ Antonio Conte, Cheftrainer des Premier-League-Klubs FC Chelsea, schlägt in die gleiche Kerbe. Der 48-Jährige prophezeit, die englische Nationalmannschaft werde künftig nur „schwer zu schlagen“ sein.

+ Er soll bei der WM 2018 möglichst viele Tore für England erzielen: Harry Kane. © AFP

Die Mannschaft, die seit Ende November 2016 vom 47-jährigen Gareth Southgate gecoacht wird, hat in Russland einiges wiedergutzumachen. Bei der EM 2016 bissen sich die „Three Lions“ im Achtelfinale an Island (1:2) die Zähne aus, bei der WM 2014 scheiterten sie sogar bereits in der Gruppenphase. Der erste und bisher einzige WM-Titel liegt bereits Jahrzehnte zurück. 1966 krönte sich England auch dank des legendären Phantomtors von Geoff Hurst zum zwischenzeitlichen 3:2 gegen Deutschland (Endstand: 4:2 nach Verlängerung) zum Champion.

Bei der WM 2018 starteten die „Three Lions“ mit einem 2:1-Sieg gegen Tunesien ins Turnier. Anschließend wurde Panama mit 6:1 abgefertigt. Im letzten Gruppenspiel unterlagen die Engländer Belgien mit 0:1. Aber dann das Achtelfinale. Was da passierte, stellte eine Fußball-Weisheit auf den Kopf. Nämlich jene, wonach die Engländer kein Elfmeterschießen gewinnen können. Denkste! Die Engländer schickten Kolumbien mit 4:3 nach Hause.

Im Viertelfinale in Samara trifft England am Samstagnachmittag auf Schweden (16.00 Uhr/ARD) und träumt vom ersten WM-Halbfinale seit 1990 in Italien. Damals schieden die „Three Lions“ gegen den späteren Weltmeister Deutschland im Elfmeterschießen aus. So viel ist klar: Deutschland wir den Engländern in diesem Turnier nicht mehr gefährlich.

Prognose: Für das Halbfinale sollte es auf jeden Fall reichen.

WM-Favorit 2018: Kroatien so stark wie lange nicht mehr

Klar: Dass die Kroaten eine starke Mannschaft mit internationalen Top-Spielern haben, war schon vor der WM 2018 klar. Aber was man von dem Team bei der WM 2018 bislang sah, übertraf die Erwartungen. Der 2:0-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Nigeria war einigermaßen erwartbar. Dann erledigten die Kroaten Argentinien mit 3:0 und holten gegen Island mit 2:1 den dritten Gruppensieg. Im Achtelfinale gegen Dänemark setzten die Balkan-Riesen sich im Elfmeterschießen mit 3:2 durch.

+ Kroatien gehört zu den Favoriten bei der WM 2018. © AFP / MARTIN BERNETTI

Im Viertelfinale treffen die Kroaten auf Gastgeber Russland, die momentan ihre Sommermärchen-Euphorie haben. Ob die Kroaten dieses Märchen beenden?

Prognose:

WM-Favorit 2018: Belgien ist kein Geheimfavorit mehr

Der ewige Geheimfavorit Belgien ist bei der WM 2018 kein Geheimfavorit mehr. Spätestens seit dem 2:1-Sieg über Brasilien im Halbfinale ist klar: Diese Mannschaft hat das Zeug zum Weltmeister!

Bereits bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich hatten einige Experten die belgische Nationalmannschaft auf der Rechnung. Doch das talentierte Team scheiterte im Viertelfinale an Wales (1:3). Der Kern der Mannschaft hat sich kaum verändert, allerdings steht nicht mehr der ehemalige Bundesliga-Profi Marc Wilmots an der Seitenlinie, sondern der Spanier Roberto Martínez.

Zu den Stars der Mannschaft gehören die England-Legionäre Thibaut Courtois, Eden Hazard (beide FC Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City) und Romelu Lukaku (Manchester United).

Bei der WM 2018 wurden die Belgier bislang den hohen Erwartungen gerecht. Im ersten Gruppenspiel wurde Panama mit 3:0 abgefertigt, anschließend Tunesien mit 5:2. Den dritten Gruppensieg holte Belgien mit 1:0 gegen England. Im Achtelfinale gegen Japan lagen die Belgier zeitweise mit 0:2 hinten, dann kämpften sie sich nach vorne und warfen die Japaner mit 3:2 aus dem Turnier. Ja, und dann halt noch das 2:1 gegen Brasilien im Halbfinale.

+ Romelu Lukakujubelt nach dem Achtelfinale gegen Japan. © AFP / JACK GUEZ Prognose: Können die Belgier im Halbfinale über sich hinauswachsen? Wer bei der WM 2018 Brasilien und England schlägt, kann auch Frankreich packen.

WM-Favorit 2018: Ernsthaft? Russland?

Das hätte vor der WM 2018 auch keiner geglaubt, dass Gastgeber Russland bis ins Viertelfinale kommt. Aber momentan erleben die Russen ihr eigenes Sommermärchen.

Der Moskauer Zoo hat aus Freude über den Erfolg der russischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft sogar einen jungen Steppenadler nach Torwart Igor Akinfejew benannt. „Wir sind stolz auf die Leistung unsrer Fußballmannschaft“, sagte Zoodirektorin Swetlana Akulowa am Donnerstag. Der Sieg im Achtelfinale gegen Spanien (4:3 im Elfmeterschießen) habe Millionen begeistert, und der Tierpark wolle daran teilhaben, hieß es in einer Mitteilung auf der Internetseite der Stadtverwaltung.

Akinfejew war der russische Held des Achtelfinals. Im Elfmeterschießen hielt er zwei Schüsse der Spanier und sicherte dem Gastgeber so den Einzug ins Viertelfinale.

Zuvor waren die Leistungen durchwachsen: Zwei Siegen über Saudi Arabien (5:0) und Ägypten (3:1) folgte eine Niederlage gegen Uruguay (0:3). Im Viertelfinale wartet Kroatien. Aber nach dem Sieg über Spanien ist es durchaus denkbar, dass die „Sbornaja “ auch die Kroaten nach Hause schickt.

+ Russische Spieler jubeln nach dem Sieg über Spanien im Achtelfinale der WM 2018. © AFP / YURI CORTEZ

Prognose: Wenn Russland im Viertelfinale Kroatien rauswirft, ist bei der WM 2018 auch das Finale drin. Und dann? Wer weiß...

WM-Favorit Schweden: Wie weit kommt „Tre Kronor“ bei der Weltmeisterschaft 2018?

Von wegen „kein Zlatan, keine Party“: Ausgerechnet im ersten Turnier nach der 15-jährigen Ära ihres exzentrischen Superstars schreibt die Nationalmannschaft schwedische Fußball-Geschichte und ein echtes Mittsommermärchen. Erstmals seit 24 Jahren zogen sie durch das 1:0 (0:0) gegen die Schweiz ins WM-Viertelfinale ein. Mit dem Leipziger Matchwinner Emil Forsberg und Martin Olsson, dem Schwager von Basketball-Ikone Dirk Nowitzki - aber eben ohne Zlatan Ibrahimovic.

Und der Eindruck liegt nahe, dass das Team ohne den wohl besten Fußballer der schwedischen Geschichte wie von einer Last befreit ist. Nun müssen nicht mehr alle für einen arbeiten, nun ist nicht mehr das ganze Spiel auf einen ausgerichtet, von dessen Launen und Tagesform alle abhängig waren.

In der Vorrunde qualifizierte sich Schweden nach einem Sieg über Südkorea (1:0), einer Niederlage gegen Deutschland (1:2) und einem Sieg über Mexiko (3:0) als Gruppenzweiter für das Achtelfinale. In der Runde der letzten 16 gewannen die Schweden mit 1:0 gegen die Schweiz.

Im Viertelfinale am Samstag gegen England winkt der erste Halbfinal-Einzug seit 1994. Doch viele Schweden träumen schon vom zweiten Endspiel nach dem bei der Heim-WM vor 60 Jahren.

+ Schwedische Spieler jubeln nach dem Sieg über die Schweiz im Achtelfinale der WM 2018. © AFP / OLGA MALTSEVA

Prognose: Sollten die Schweden im Viertelfinale England besiegen, dann ist die Mannschaft im Halbfinale für jeden Gegner eine ernstzunehmende Gefahr.

