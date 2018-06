WM 2018: So kommt Deutschland ins Achtelfinale 

Wie muss Deutschland jetzt spielen, um bei der WM 2018 noch ins Achtelfinale zu kommen? Das sind die Möglichkeiten, wie die DFB-Elf weiterkommen kann.

Sotschi - Die gute Nachricht zuerst: Auch mit einer Niederlage im ersten WM-Spiel kann man das Finale noch erreichen. Das bewies 1990 Argentinien. Nachdem der amtierende Weltmeister eine Niederlage gegen Kamerun kassierte, drehten die Argentinier auf und warfen unter anderem Brasilien und Gastgeber Italien aus dem Turnier. Im Finale in Rom wartete dann Deutschland. Das Ende ist hinreichend bekannt. Beckenbauers gedankenverlorener Spaziergang durch das Olympiastadion. Und so weiter.

Aber auch Deutschland konnte 1982 bei der WM in Italien nach einer Auftakt-Niederlage gegen Algerien noch das Ruder herumreißen. Im Finale in Madrid unterlag die DFB-Elf dann Italien.

Und dann gab es bei der WM 2010 Spanien, das sein erstes Gruppenspiel gegen die Schweiz mit 0:1 verlor. Die Spanier schafften anschließend noch mit 6 Punkten den Gruppensieg, marschierten mit viel Caramba auf dem Rasen ins Finale und holten den WM-Titel. Auch das ist mit einer Niederlage im WM-Spiel noch drin.

WM-Spielplan 2018: Alle Spiele, Ergebnisse und Tabellen*

Sieg gegen Schweden: Deutschland bei der WM 2018 jetzt mit 3 Punkten

Mit dem Sieg gegen Schweden ist Deutschland dem Achtelfinale einen Schritt näher gekommen. Mexiko führt die Tabelle mit 6 Punkten an. Dahinter folgen Deutschland und Schweden mit je 3 Punkten. Auf dem vierten Platz liegt Südkorea, das noch keinen Punkt geholt hat.

Wo läuft die WM 2018? Live-Übertragung im TV und Stream - Sendetermine & TV-Planer

Mexiko hat den Gruppensieg jetzt in der eigenen Hand

Fakt ist: Mexiko könnte mit drei Siegen in drei Gruppenspielen 9 Punkte holen und somit den Gruppensieg aus eigener Kraft holen. Deutschland kann mit Siegen gegen Schweden und Südkorea maximal noch 6 Punkte holen.

Sollten Schweden und Mexiko Unentschieden spielen, hätte Mexiko 7 Punkte und Schweden 4 Punkte. In diesem Fall könnte Deutschland mit einem Sieg gegen Südkorea das Achtelfinale klar machen.

Sollte Schweden gegen Mexiko gewinnen, hätten beide Mannschaften sechs Punkte. Deutschland müsste definitiv gegen Südkorea gewinnen, um eine Chance auf das Achtelfinale zu wahren.

WM 2018: Der mögliche Weg von Deutschland ins Finale

Was passiert, wenn Deutschland punktgleich auf dem zweiten Platz ist?

Was ist, wenn am Ende Deutschland mit einem der Gruppengegner punktgleich auf dem zweiten Platz liegt? In diesem Fall entscheidet zunächst einmal die Tordifferenz über das Weiterkommen. Ist auch diese gleich, zählt die höhere Anzahl der erzielten Tore. Es folgen die Punkte aus Duellen punktgleicher Teams, die Tordifferenz aus Duellen punktgleicher Teams sowie die Anzahl erzielter Tore aus Duellen punktgleicher Teams.

Und wenn es da auch keinen Unterschied gibt? In diesem Fall lässt die FIFA die Fair-Play-Wertung entscheiden: Die Mannschaft, deren Spieler bei der WM 2018 die wenigsten Verwarnungen und Platzverweise erhalten, zieht ins Achtelfinale ein. Sollte eigentlich Grund genug für die DFB-Kicker sein, Notbremsen zu unterlassen und die Finger vom gegnerischen Trikot zu lassen.

Sollten weder Tordifferenz noch Fair-Play-Wertung ein Ergebnis bringen, wird das Los geworfen. Dann entscheidet pures Glück über das Weiterkommen.

Videobeweis bei der WM 2018 in Russland: Wann darf der VAR eingreifen?

Wenn Deutschland bei der WM 2018 weiter kommt: Im Achtelfinale droht Brasilien

Sollte Deutschland den Einzug ins Achtelfinale schaffen, droht da gleich ein ganz harter Brocken. Nämlich Brasilien. Der Zweite der Gruppe F - wenn es denn Deutschland wird - trifft auf den Ersten der Gruppe E. Und die Chancen stehen gut, dass die Selecao den Gruppensieg holt. Dann gäbe es sehr bald eine Neuauflage des WM-Halbfinales von 2014. Momentan sieht es aber nicht danach aus, als ob Deutschland die Brasilianer ähnlich dominant vom Platz fegen könnte wie damals.

Aber vergessen wir nicht (Achtung, Fußball-Plattitüde!): Deutschland ist eine Turniermannschaft. Hoffen wir also, dass die Nationalmannschaft sich im Verlauf der WM 2018 kontinuierlich steigert.

Sonst kann es Deutschland so gehen, wie den Weltmeistern Frankreich, Italien und Spanien: Sie erreichten nach ihren Titeln bei der darauffolgenden Weltmeisterschaft nicht einmal das Achtelfinale.

Wer wird Torschützenkönig bei der WM 2018?

WM 2018: Südkorea ist für Deutschland definitiv ein machbarer Gegner

Ein Sieg gegen Südkorea sollte für Deutschland wirklich drin sein. Die Asiaten haben bislang beide WM-Spiele verloren. Für Deutschland kommt es nun auf zwei Dinge an, um das Achtelfinale klar zu machen.

Deutschland muss am Mittwoch (Anstoß um 16.00 Uhr) gegen Südkorea gewinnen.

Wenn Mexiko gegen Schweden gewinnt, wäre Deutschland als Gruppenzweiter direkt weiter.

fro

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes