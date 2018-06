Live-Ticker: Deutschland greift gegen Südkorea nach dem Achtelfinal-Ticket

Entgeht Deutschland dem Fluch des Titelverteidigers und erreicht das Achtelfinale der WM? In unserem Live-Ticker zum letzten Gruppenspiel gegen Südkorea erfahren Sie es.

Südkorea – Deutschland -:- (-:-), 16 Uhr in Kasan

Südkorea: --- Deutschland: --- Tore: --- Schiedsrichter: Mark Geiger (USA)

+++ In der deutschen Gruppe F ist die Rechnung bei der WM 2018 in Russland so kompliziert wie in keiner anderen. Es könnte sogar die Fairplay-Wertung über den Achtelfinal-Einzug oder das Vorrunden-Aus entscheiden oder es kommt gar zum Losentscheid.

+++ In wenigen Stunden tritt Deutschland im letzten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea an. Sieht so die Aufstellung von Bundestrainer Jogi Löw aus?

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom dritten und letzten Gruppenspiel der DFB-Auswahl bei der WM 2018 gegen Südkorea. Anpfiff in Kasan ist um 16 Uhr. Parallel wird in Jekaterinburg die Partie zwischen Mexiko und Schweden ausgetragen. Um nicht von dessen Ergebnis abhängig zu sein, müsste Deutschland mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen.

Südkorea gegen Deutschland im Live-Ticker: Komplizierte Ausgangslage in Gruppe F

Durch seinen Last-Minute-Geniestreich zum 2:1 gegen Schweden hat Toni Kroos nicht nur ganz Deutschland glücklich gemacht, sondern auch den Rechenschiebern zu besonderer Beliebtheit verholfen. Denn die Ausgangssituation in der Gruppe F ist komplizierter als in jeder anderen. Gewinnen Schweden und Deutschland, würden drei Teams die Vorrunde mit sechs Punkten abschließen. Setzt sich Mexiko aber zum dritten Mal durch, hätte sogar Südkorea bei einem Erfolg gegen den Weltmeister noch Chancen aufs Weiterkommen - denn in diesem Fall stünden ebenfalls drei Teams bei drei Punkten. Es darf also am Mittwochnachmittag fleißig gerechnet werden. Im schlimmsten Fall entscheidet am Ende das Los. Hier gibt es einen Überblick über die möglichen Szenarien.

Das DFB-Team muss auf Jerome Boateng verzichten, der gegen Schweden die Gelb-Rote Karte gesehen hatte - das könnte noch schwerwiegende Folgen haben. Weitere Umstellungen im Vergleich zum Spiel vom Samstag sind nicht ausgeschlossen, wir haben eine mögliche deutsche Aufstellung zusammengestellt. Welche Profis Bundestrainer Joachim Löw zur Verfügung stehen, haben wir in diesem Artikel zum WM-Kader 2018 aufgelistet.

