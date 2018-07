Böses Foul: Belgischer WM-Star hatte Affäre mit der Freundin seines Mitspielers

Ob das förderlich für den Teamgeist war? Belgiens Torhüter Thibaut Courtois hat vor einigen Jahren eine Affäre mit der Freundin eines Mitspielers gehabt.

Moskau/Brüssel - Thibaut Courtois gehört zu den Meistern seines Fachs. Bei der WM 2018 ließ Belgiens Schlussmann die gegnerischen Angreifer auf dem Feld mit schöner Regelmäßigkeit verzweifeln. Neben dem Platz hat sich der 26-Jährige vor einiger Zeit allerdings ein grobes Foul geleistet.

Mitspieler Kevin de Bruyne berichtet in seiner Biographie von einem Vorfall, der den Teamgeist der „Roten Teufel“ auf eine harte Probe gestellt haben dürfte. Demnach habe Courtois im Jahr 2013 eine Affäre mit der damaligen Freundin des Mittelfeld-Stars gehabt.

„Also sagte ich, dass er bleiben kann“

„Obwohl ich immer noch nicht glauben kann, was Courtois getan hat, arbeiten wir weiterhin professionell zusammen“, schreibt de Bruyne in seiner Biographie. Ein möglicher Ausschluss des Schlussmanns stand offenbar im Raum. Auch der damalige Nationaltrainer Marc Wilmots wusste über die Affäre Bescheid - und bot de Bruyne Konsequenzen an.

„Ich glaube nicht, dass ich das Recht hatte, zu sagen, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen darf, weil er etwas falsch gemacht hat. Er bleibt natürlich ein guter Torhüter. Also sagte ich, dass er bleiben könnte“, blickt de Bruyne zurück.

Fünf Jahre später stehen die beiden Kicker immer noch gemeinsam auf dem Feld. Bei der WM in Russland scheiterte Belgien erst im Halbfinale an der starken französischen Elf - auch weil de Bruyne nicht seinen besten Tag erwischte. Nach der Partie hetzten die „Roten Teufel“ gegen den „Anti-Fußball“ des Kontrahenten.

