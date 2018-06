WM 2018: Wie muss Deutschland spielen, um ins Achtelfinale zu kommen?

Timo Werner sollte in den nächsten WM-Spielen gegen Schweden und Südkorea tunlichst Tore machen.

Wie muss Deutschland jetzt spielen, um bei der WM 2018 noch ins Achtelfinale zu kommen? Das sind die Möglichkeiten, wie die DFB-Elf weiterkommen kann.

Die gute Nachricht zuerst: Auch mit einer Niederlage im ersten WM-Spiel kann man das Finale noch erreichen. Das bewies 1990 Argentinien. Nachdem der amtierende Weltmeister eine Niederlage gegen Kamerun kassierte, drehten die Argentinier auf und warfen unter anderem Brasilien und Italien aus dem Turnier. Im Finale in Rom wartete dann Deutschland. Das Ende ist hinreichend bekannt. Beckenbauers gedankenverlorener Spaziergang durch das Olympiastadion. Und so weiter.

Aber auch Deutschland konnte 1982 bei der WM in Italien nach einer Auftakt-Niederlage gegen Algerien noch das Ruder herumreißen. Im Finale in Madrid unterlag die DFB-Elf dann Italien.

Somit sollte man als Fan auch bei der WM 2018 nach der 0:1-Niederlage gegen Mexiko erst einmal tief durchatmen. Es ist noch alles drin. Aber auch nur wenn sich alle Spieler total ins Zeug legen. Mats Hummels hat es im ZDF-Interview nach dem Spiel richtig erkannt. „Wir müssen jetzt zwei Spiele gewinnen – sonst war es das mit der WM.“ Auch Toni Kroos weiß: „Wir sind jetzt ohne Frage unter Druck, müssen aus den letzten beiden Spielen sechs Punkte holen.“ Aber vielleicht ist dieser auch zu groß und war es zuvor schon? Ein Mental Coach der deutschen Mannschaft glaubt, dass Deutschland gerade das Selbstvertrauen fehlt.

Mexiko hat den Gruppensieg jetzt in der eigenen Hand

Fakt ist: Mexiko könnte mit drei Siegen in drei Gruppenspielen 9 Punkte holen und somit den Gruppensieg aus eigener Kraft holen. Deutschland kann mit Siegen gegen Schweden und Südkorea maximal noch 6 Punkte holen. Es ist somit rechnerisch möglich, dass drei Teams sechs Punkte holen (falls Mexiko einmal verliert) und ein Team null Punkte hat.

Sollten unsere Gruppengegner einmal unentschieden spielen, könnten am Ende auch zwei Teams mit 4 Punkten dastehen.

Somit muss Deutschland am Samstag gegen Schweden gewinnen, um eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale zu wahren. Und natürlich auch gegen Südkorea. Sechs Punkte am Ende der Gruppenphase müssen her, damit Deutschland (fast) sicher im Achtelfinale hat.

Sollte Mexiko übrigens ein Spiel verlieren, kann Deutschland mit einer besseren Tordifferenz sogar noch Gruppensieger werden.

Wenn Deutschland gegen Schweden verliert...

Sollte Deutschland auch am Samstag gegen Schweden scheitern, wäre der amtierende Weltmeister sicher in der Gruppenphase gescheitert, wenn...

Mexiko zuvor gegen Südkorea gewinnt. Dann hätten Mexiko und Schweden je sechs Punkte und wären beide im Achtelfinale.

Mexiko zuvor gegen Südkorea unentschieden spielt. Dann hätte Schweden sechs Punkte und wäre sicher im Achtelfinale. Mexiko hätte vier Punkte und könnte noch von Südkorea (1 Punkt) eingeholt werden, nicht aber von den dann weiter punktlosen Deutschen.

Wenn Deutschland gegen Schweden Unentschieden spielt...

Spielt Deutschland gegen Schweden unentschieden, kann die DFB-Elf unabhängig vom Ergebnis zwischen Mexiko und Südkorea noch das Achtelfinale erreichen.

Sollte allerdings Mexiko auch gegen Südkorea gewinnen, bräuchte Deutschland auch bei einem Erfolg gegen Südkorea am letzten Gruppenspieltag die Hilfe der Lateinamerikaner in deren Spiel gegen Schweden. Bei einem Remis beider Kontrahenten am letzten Spieltag oder einem schwedischen Sieg wäre Deutschland raus.

Gewinnt Deutschland gegen Schweden, ist die Qualifikation für das Achtelfinale aus eigener Kraft gegen Südkorea möglich.

Was passiert, wenn Deutschland punktgleich auf dem zweiten Platz ist?

Was ist, wenn am Ende Deutschland mit einem der Gruppengegner punktgleich auf dem zweiten Platz liegt? In diesem Fall entscheidet zunächst einmal die Tordifferenz über das Weiterkommen. Ist auch diese gleich, zählt die höhere Anzahl der erzielten Tore. Es folgen die Punkte aus Duellen punktgleicher Teams, die Tordifferenz aus Duellen punktgleicher Teams sowie die Anzahl erzielter Tore aus Duellen punktgleicher Teams.

Und wenn es da auch keinen Unterschied gibt? In diesem Fall lässt die FIFA die Fair-Play-Wertung entscheiden: Die Mannschaft, deren Spieler bei der WM 2018 die wenigsten Verwarnungen und Platzverweise erhalten, zieht ins Achtelfinale ein. Sollte eigentlich Grund genug für die DFB-Kicker sein, Notbremsen zu unterlassen und die Finger vom gegnerischen Trikot zu lassen.

Sollten weder Tordifferenz noch Fair-Play-Wertung ein Ergebnis bringen, wird das Los geworfen. Dann entscheidet pures Glück über das Weiterkommen.

Wenn Deutschland bei der WM 2018 weiter kommt: Im Achtelfinale droht Brasilien

Sollte Deutschland den Einzug ins Achtelfinale schaffen, droht da gleich ein ganz harter Brocken. Nämlich Brasilien. Der Zweite der Gruppe F - wenn es denn Deutschland wird - trifft auf den Ersten der Gruppe E. Und die Chancen stehen gut, dass die Selecao den Gruppensieg holt. Dann gäbe es sehr bald eine Neuauflage des WM-Halbfinales von 2014. Momentan sieht es aber nicht danach aus, als ob Deutschland die Brasilianer ähnlich dominant vom Platz fegen könnte wie damals.

Aber vergessen wir nicht (Achtung, Fußball-Plattitüde!): Deutschland ist eine Turniermannschaft. Hoffen wir also, dass die Nationalmannschaft sich im Verlauf der WM 2018 kontinuierlich steigert.

Sonst kann es Deutschland so gehen, wie den Weltmeistern Frankreich, Italien und Spanien: Sie erreichten nach ihren Titeln bei der darauffolgenden Weltmeisterschaft nicht einmal das Achtelfinale.

Deutschland muss unbedingt über sich hinauswachsen. Bei den vergangenen WM-Turnieren war das in den zweiten Spielen der deutschen Mannschaft nicht der Fall. Blicken wir mal zurück:

2014: 2:2 gegen Ghana

2010: 0:1 gegen Serbien

2006: 1:0 gegen Polen (in der 91. Minute!)

2002: 1:1 gegen Irland

1998: 2:2 gegen Jugoslawien

1994: 1:1 gegen Spanien

Aber: Schweden ist derzeit auch keine Über-Mannschaft. Nach dem sensationellen Playoff-Sieg gegen Italien (1:0 im Hinspiel zuhause, 0:0 im Rückspiel von Mailand) konnten die Skandinavier kein Länderspiel mehr gewinnen. Vor dem Start der WM 2018 erreichten die Schweden gegen die WM-Teilnehmer Dänemark und Peru beide Male nur ein 0:0. Ansonsten gab es eine 0:1-Niederlage in Rumänien und eine 1:2-Heimniederlage gegen Chile.

fro