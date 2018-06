Deutschland scheidet erstmals in seiner WM-Historie in der Vorrunde aus. Wie geht es jetzt mit Bundestrainer Joachim Löw weiter? Der News-Ticker.

Erstmals in der WM-Historie scheidet Deutschland nach dem 0:2 gegen Südkorea in der Vorrunde aus

Wie geht es jetzt mit dem Bundestrainer weiter?

Der Vertrag von Jogi Löw läuft noch bis 2022

8.20 Uhr: Als wäre die Blamage bei der WM 2018 nicht schon genug, war Mesut Özil nach der Partie gegen Südkorea offenbar dem Zorn einiger Zuschauer ausgesetzt. Den ganzen Artikel zu Özil lesen Sie hier.

8.12 Uhr: Waren Sie auch beim Public Viewing? Dann wissen Sie, wie angeschlagen die Stimmung nach dem WM-Aus der Deutschen war. Auch in München zitterten Zehntausende mit den DFB-Kickern, wie tz.de* berichtet - vergebens.

WM 2018: DFB-Team entschuldigt sich via Twitter bei Fans

8 Uhr: Die DFB-Verantwortlichen wollen sich nach dem WM-Aus zunächst nicht äußern, doch auf Twitter hat „Die Mannschaft“ mittlerweile Stellung bezogen - und sich bei den Fans entschuldigt. „Wir sind genauso enttäuscht wie ihr“, ist in den Postings zu lesen. „Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben. Daher sind wir auch verdient ausgeschieden, so bitter es ist.“ Die vollständigen Postings finden Sie hier unten:

Liebe Fans!

Wir sind genauso enttäuscht wie Ihr! Eine WM ist nur alle vier Jahre, und wir hatten uns so viel vorgenommen. Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben. Daher sind wir auch verdient ausgeschieden, so bitter es ist. (1/3) pic.twitter.com/1eh7G6LxBx — Die Mannschaft (@DFB_Team) 28. Juni 2018

Eure Unterstützung war super, in Deutschland und in den Stadien. In Rio 2014 haben wir noch zusammen gefeiert. Aber zum Sport gehören auch Niederlagen und das Anerkennen, wenn die Gegner besser waren. (2/3) — Die Mannschaft (@DFB_Team) 28. Juni 2018

7.17 Uhr: Des einen Leid ist des anderen Freud: Durch die Niederlage der Deutschen gegen Südkorea schaffte Mexiko doch noch den Sprung ins Achtelfinale. Wem sie das zu verdanken haben? Ganz klar den Koreanern - und das ließen die Fans der El Tri die Asiaten auch spüren und trugen sie wortwörtlich auf Händen.

6.20 Uhr:

Nach dem Vorrunden-Aus wollen sich die Verantwortlichen des DFB und der Nationalmannschaft erst wieder nach der Rückkehr nach Deutschland zur Situation äußern. Nach der für 14.20 Uhr (MESZ) geplanten Ankunft der Sondermaschine auf dem Frankfurter Flughafen bestehe für Medienvertreter die Möglichkeit, im Ankunftsbereich (TOR 13) Reaktionen zu erhalten, hieß es. Wer dann sprechen wird, teilte der Verband nicht mit.

Eine Abschluss-Pressekonferenz im WM-Quartier in Watutinki am Donnerstagmorgen gibt es nicht mehr. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw soll nach dem Vorrunden-Aus um 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) vom Moskauer Flughafen Wnukowo mit Flug LH 343 abheben.

+++ Willkommen in unserem News-Ticker! Das DFB-Team scheidet historisch aus. Die Mega-Blamage des Weltmeisters ist perfekt!

Wie geht es jetzt mit Joachim Löw weiter? Eigentlich läuft der Vertrag des Bundestrainers noch bis 2022, allerdings ist sein Job nach dem Vorrunden-Aus vermutlich in Gefahr.

Zum WM-Auftakt hatte das DFB-Team mit 0:1 gegen Mexiko verloren, im zweiten Gruppenspiel gelang ein Last-Minute-Sieg gegen Schweden.

Lesen Sie zudem auch: Aus und Vorbei! Deutschland scheidet als Gruppenletzter aus der WM aus

Im abschließenden Gruppenspiel gab es ein peinliches 0:2 gegen Südkorea. Wie geht es nun mit Löw weiter? Ein Rücktritt ist durchaus möglich. Vor dem Turnier hatte der DFB den Vertrag mit Bundestrainer Löw verlängert.

„Jogi hat vor kurzem einen Vertrag unterschrieben. Er wird sich schon seine Gedanken gemacht haben, bevor er das getan hat. Jetzt ist auch nicht die Zeit, einzelne Schicksale zu sprechen. Ich gehe aber fest davon aus, dass er weiter macht“, sagte DFB-Manager Oliver Bierhoff kurz nach dem WM-Debakel in Kasan.

„Es herrscht natürlich eine riesige Enttäuschung, es herrscht Totenstille. Glückwunsch an die anderen Teams, die uns besiegt haben. Wir sind zurecht und verdient bei dieser WM ausgeschieden“, sagte Jogi Löw im ZDF nach dem Spiel: „Ich trage dafür die Verantwortung. Ich muss jetzt erstmal eine Nacht darüber schlafen und einen klaren Gedanken fassen. Morgen werden wir Gespräche führen und dann sehen wir mal weiter.“

Nach DFB-Aus bei der WM 2018: Rücktritt? Das sagt Löw

„Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei uns vielleicht so etwas wie Selbstherrlichkeit herrschte vor dem Mexiko-Spiel“, so Löw weiter: „Wir waren teilweise gezwungen, so viele Spieler bei der WM einzusetzen. Ich muss aber auch die Verantwortung dafür auf mich nehmen. Wir alle haben verloren. Das ist nicht nur ein Spiel, sondern vieles, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir können uns dafür nur entschuldigen. Ich bin der erste, der sich hinterfragen muss.“

Ein schwer geknickter Bundestrainer wirkte tief enttäuscht: „Es ist zu früh für mich, die Frage nach der Zukunft zu beantworten. Bei mir ist die Enttäuschung tief in mir drin. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir auch gegen Südkorea verlieren. Ich muss das alles verarbeiten.“

Nach DFB-Aus bei der WM 2018: Löw-Rücktritt? DFB-Präsident Grindel äußert sich

DFB-Präsident Reinhard Grindel zeigte sich ebenfalls enttäuscht, stellte sich aber demonstrativ hinter den Bundestrainer: „Wir in der Delegation, im Präsidium spüren eine grenzenlose Enttäuschung. Es ist nicht die Aufgabe des Präsidenten, das Spiel zu analysieren. Ich kann sagen, wir haben vor diesem Turnier sehr genau gewusst, dass es nach dem Turnier einen Umbruch geben wird. Wir haben uns die Frage gestellt, wer kann diesen Umbruch gestalten. Da war für uns vor allem der Confed Cup entscheidend. Deswegen haben wir gesagt, wir trauen es Joachim Löw zu. Die Überlegungen, die uns dazu gebracht haben, diesen Vertrag zu verlängern, bestehen immer noch.“

Auf der offiziellen FIFA-Pressekonferenz sagte Löw ähnliches: „Ich bin geschockt, dass wir es nicht geschafft haben Südkorea zu schlagen. Hatte das Gefühl, die Mannschaft will unbedingt. Wir müssen mal in Ruhe darüber reden, wie es weitergeht."

fs