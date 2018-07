WM-Finale: ZDF lüftet Geheimnis - Kommentator steht fest

Hier findet das Finale der WM 2018 statt: Das Stadion Luschniki in Moskau.

Das ZDF legt sich fest und verkündet, wer das große WM-Finale am Sonntag kommentieren wird. Ob es wieder zu einem Shitstorm kommt?

Mainz - Bela Rethy kommentiert für das ZDF am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) das Finale der Fußball-WM in Russland. Die Nominierung des 61 Jahre alten Journalisten bestätigte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann am Montag auf SID-Anfrage.

Lesen Sie zudem auch:

„Definitiv kein Kompliment“ - Zeitschrift verunglimpft ARD-Reporterin Julia Scharf

Rethy kommt damit zu seinem dritten Einsatz bei einem WM-Finale. Der gebürtige Wiener kommentierte bereits die WM-Endspiele 2002 zwischen Deutschland und Brasilien sowie 2010 zwischen Spanien und den Niederlanden.

+ WM 2018 - Bela Rethy wird das WM-Finale kommentieren. © dpa / Axel Heimken



Vielleicht interessiert Sie auch das: „Geht länger zur Schule!“ - Claudia Neumann wehrt sich gegen ihre Hetzer

Bei EM-Endrunden setzte das ZDF den Reporter auch für die Finals 1996, 2004 und 2012 ein.



sid