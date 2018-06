Nach Shitstorm: So reagiert Claudia Neumann auf die Internet-Hetze

Kommentatorin Claudia Neumann vom ZDF wurde zuletzt wieder offen angefeindet und für ihren Stil am Mikrofon kritisiert. Nun hat Sie auf die Internet-Hetze reagiert und sich geäußert.

Berlin - Die einzige deutsche WM-Kommentatorin, Claudia Neumann vom ZDF, geht gelassen mit Kritik an ihrem Stil um. Auf die Frage der „Fußball-Bild“, ob sie die Angriffe in den sozialen Netzwerken verfolge, antwortete Neumann: „Nein, ich kümmere mich nicht darum.“ Ihre Kritiker seien eine Minderheit, der viel Aufmerksamkeit geschenkt werde, zitierte das Blatt Neumann am Montag.

Die 1964 geborene Neumann hatte 2016 bei der Europameisterschaft in Frankreich als erste Live-Kommentatorin bei einem Männerturnier vor dem Mikrofon gesessen. Manche User in den sozialen Netzwerken kritisieren ihre Art zu moderieren, andere geben offen zu, es nicht ertragen zu können, wenn eine Frau Männerfußball kommentiert. „Eine Schande, dass eine Frau kommentieren darf, die macht das so kacke“, schrieb ein User etwa via Twitter.

Das ZDF als Arbeitgeber lässt die Kritik an Neumann nicht gelten. Sie sei ein Garant für eine kompetente und fundierte Kommentierung. „Ein Männerspiel aus grundsätzlichen Überlegungen nicht von Frauen kommentieren zu lassen, wäre ein überholtes Weltbild“, antwortete der Sender am Sonntag erbosten Kritikern auf Twitter. Auch Neumanns Kollegen müssen in den sozialen Netzwerken Kritik und Spott über sich ergehen lassen.

dpa