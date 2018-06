WM im Live-Ticker: Was sagt Manuel Neuer? Die erste DFB-PK nach der Mexiko-Pleite

Manuel Neuer äußert sich am Dienstag zur Niederlage gegen Mexiko.

WM 2018 im Live-Ticker: Am Dienstag hat Russland gegen Ägypten sein zweites Spiel. Zuvor starten noch Kolumbien, Japan, Polen und der Senegal ins Turnier.

Für diesen Dienstag stehen drei Spiele auf dem Plan: Kolumbien trifft auf Japan (14 Uhr), Polen spielt gegen Senegal (17 Uhr) und Gastgeber Russland empfängt Ägypten (20 Uhr).

Mit dem Spiel Polen gegen Senegal ist der erste Spieltag in sämtlichen Gruppen absolviert, Russland gegen Ägypten läutet am Abend dann den zweiten Gruppenspieltag ein.

Alles, was am Montag in Russland passiert ist, können Sie in unserem WM-Ticker von gestern nachlesen.

>>>Ticker aktualisieren<<<

11.59 Uhr: Die Pressekonferenz war vom DFB auf 11.30 Uhr angesetzt, verzögert sich nun aber. Manuel Neuer ist bislang nicht im Pressezentrum aufgetaucht.

11.48 Uhr: Die Reaktionen der DFB-Spieler nach dem Spiel gegen Mexiko waren bislang sehr selbstkritisch.

11.43 Uhr: „Wir müssen uns zusammenraufen“, sagte Manuel Neuer am Samstag nach der Partie. In der Pressekonferenz hoffen wir nun auf Antworten wie dies geschehen soll. Zu sehen ist der Kapitän bislang aber noch nicht im Pressezentrum in Watutinki.

11.41 Uhr: Auch Joeé Mourinho sah das Spiel der DFB-Elf gegen Mexiko. Seiner Meinung nach haben sie „völlig verdient verloren“. Dennoch traut der Portugiese der deutschen Mannschaft noch viel zu im Turnier.

11.30 Uhr: Live aus dem DFB-Medienzentrum in Watutinki meldet sich auch Manuel Neuer zu Wort. Bislang warten wir jedoch noch auf den deutschen Kapitän.

11.22 Uhr: Gleich startet die DFB-Pressekonferenz mit Manuel Neuer - wir berichten ab 11.30 Uhr im Live-Ticker.

11.20 Uhr: Wen sollte Jögi Löw am Samstag nicht aufstellen? Auf tz.de* läuft aktuell eine Umfrage zu genau diesem Thema.

11.15 Uhr: Als Reaktion auf die Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft in Russland hat die AfD gefordert, die beiden deutschen Spieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan "nach Hause" zu schicken. "Teamgeist mit Özil und Gündogan funktioniert in der deutschen Mannschaft nicht, denn wer nur mit halbem Herzen dabei ist, der kann auch nicht den notwendigen Kampfgeist aufbringen", erklärte der sportpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jörn König, am Dienstag.

Im Gegensatz zu Özil stand Gündogan allerdings gar nicht auf dem Platz. Zum jetzigen Zeitpunkt des Turniers können für verletzte oder aus dem Kader gestrichene Spieler auch keine anderen Spieler mehr nachnominiert werden.

11.07 Uhr: Auch Nationalspieler Mesut Özil meldete sich nach der Niederlage gegen Mexiko und der Kritik am Team zu Wort. Dabei nannte er die Partie gegen Schweden „unser erstes Finale“.

10.47 Uhr: Um 11:30 wird sich Manuel Neuer auf der Pressekonferenz äußern. Was wird der Keeper erzählen? Wir tickern für Sie mit.

Fußball-WM 2018: Die Ergebnisse vom Montag in Russland

Am Montag mussten die deutschen Gruppengegner gegeneinander ran, also Schweden und Südkorea. In einem unspektakulären Spiel siegte die Mannschaft von Trainer Janne Andersson dank eines Elfmeters mit 1:0. Andreas Granqvist war der goldene Torschütze für die Skandinavier. Südkorea blieb über die 90 Minuten harmlos.

Die Belgier zeigten dann ab 17 Uhr, wie man es besser macht. Und vor allem souveräner. In der ersten Halbzeit gelang zwar noch kein Treffer, doch spätestens ab der 47. Minute war klar, welche Mannschaft hier gewinnen wird. Dries Mertens erzielte das 1:0. Im Anschluss traf Romelu Lukaku doppelt (69., 75.) und machte das ungefährdete 3:0 perfekt.

Im Abendspiel starteten die Engländer mit Trainer Gareth Southgate in das Turnier. Gegner waren die von Nabil Maaloul trainierten Tunesier. Nach 45 Minuten stand es nach den Treffern von Harry Kane und Ferjani Sassi 1:1, in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit dann köpfte abermals Kane den umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Fußball-WM 2018: Das erwartet Sie heute

Nach dem fulminanten 5:0-Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien will WM-Gastgeber Russland nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow trifft am Dienstag (20.00 Uhr/ZDF) in St. Petersburg auf die Auswahl Ägyptens. Deren Stürmer Mohamed Salah wurde beim 0:1 gegen Uruguay noch geschont und soll jetzt dabei helfen, das drohende Aus bei der Fußball-WM abzuwenden.

Ihre ersten Partien bestreiten die vier Teams aus Gruppe H. In Saransk stehen sich Kolumbien mit Bayern-Profi James Rodríguez und Japan gegenüber (14.00 Uhr/ZDF). Mit Spannung erwartet wird auch der erste Auftritt von Rodríguez' Münchner Teamkollegen Robert Lewandowski. Der wechselwillige Bayern-Angreifer spielt mit Polen im Spartak-Stadion von Moskau gegen den Senegal (17.00 Uhr/ZDF).

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielstand, Stadien und Themenseite

Sie wollen eine Übersicht über alle Ergebnisse und Gruppenkonstellationen während der WM 2018 in Russland? In unserem Übersichtsartikel auf tz.de* finden Sie alle Informationen zu Spielplan, Termine, Ergebnisse, Gruppen und Kurzporträts der Austragungsorte. Der Spielplan steht dort auch zum Download zur Verfügung, inklusive der WM-Spiele vom Montag, 18. Juni. Außerdem haben wir für Sie alle wichtigen Infos über die Stadien der WM 2018 zusammengestellt. Und: Wir bieten Ihnen den Überblick über alle TV-Sendetermine während der WM und sagen Ihnen, wo welche Partie übertragen wird. Welche Spieler in Russland für das DFB-Team im Einsatz ist, erfahren Sie hier im Kader-Text. Alle aktuellen Nachrichten gibt es für Sie außerdem auf unserer Themenseite zur Fußball-WM 2018 in Russland.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.