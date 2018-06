Fallen heute die ersten Entscheidungen bei der Fußball-WM 2018? Die ersten beiden Teams könnten am Mittwoch das Achtelfinal-Ticket lösen. Der WM-Ticker.

Am heutigen Mittwoch stehen drei Spiele an: Portugal trifft auf Marokko (14.00 Uhr), Uruguay spielt gegen Saudi-Arabien (17.00 Uhr) und der Iran trifft auf Spanien (20.00 Uhr).

Bei einem Sieg Uruguays sind die Südamerikaner und auch die Russen fix im Achtelfinale.

Alles, was am Dienstag in Russland passiert ist, können Sie in unserem WM-Ticker von gestern nachlesen.

12.05 Uhr: Bierhoff über die Führungsspieler und das Spiel gegen Schweden: „Da wird von jedem Spieler eine Reaktion kommen. Das wichtigste ist die eigene Leistung. In schwierigen Spielen die Führung zu bewahren und den Kopf behalten. Das wird von den Führungsspielern erwartet.“

12.04 Uhr: Bierhoff über das Projekt der vergangenen 14 Jahre und ob es gescheitert sei, würde man ausscheiden: „Ist man deswegen kein Weltmeister mehr? Würde man ein schlechtes Turnier machen, gäbe es dann die letzten Jahre nicht mehr? Mit Sicherheit wird man nach dem Turnier auch Dinge anders angehen. Das war wir die letzten 14 Jahre geleistet haben, kann uns niemand nehmen.“

12.02 Uhr: Bierhoff über Risse in der Mannschaft: „Das kann ich nur dementieren. Das war ein schlechter Spiel, verdient verloren. Dann wird nach Dingen gesucht. Es gibt keine Konflikte. Ich sehe null Probleme.“

12.01 Uhr: Bierhoff über Schweden: „Das haben sie gegen Italien gemacht, (Beton angerührt). Sie werden dicht machen, wir müssen gewinnen. Das gibt Schweden eine gute Position. Wir müssen unser Spiel dem Gegner aufdrängen. Davon bin ich weiter überzeugt. Wenn wir unsere Qualität hervorbringen, ist es nicht wichtig wie der Gegner spielt.“

11.59 Uhr: Bierhoff über die interne Diskussion: „Ich bin auf der Seite der Trainer und der Mannschaft. Auch wenn Jogi den Eindruck erweckt hat, er halte an einem Spieler fest, ist das nur, weil er das gut für das Spiel findet. Natürlich weiß der Jogi, was er an bewährten Spielern hat, aber auch junge Spieler, die aufstreben. Einen Impuls wird es geben.“

11.57 Uhr: Bierhoff über Einstellung und Aufstellung: „Bei Analysen einen Punkt ausfindig zu machen ist schwer. Es geht um die Konsequenzen daraus. Wir haben natürlich etwas vermissen lassen, an Bereitschaft und Aggressivität. Aus dem fehlenden Verhalten geht eine Kettenreaktion hervor. Wir dürfen unsere Linie nicht verlieren, die wir verloren haben. Die Trainer werden sich über taktische und personelle Dinge Gedanken machen. Wir haben Prinzipien, die wir nicht eingehalten haben.“

11.55 Uhr: Bierhoff über Mesut Özil: „Kritik ist nach so einem Spiel natürlich selbstverständlich. Allerdings geht es teilweise in Häme. Vor allem bei verdienten Spielern wie den Weltmeistern wie Özil. Das darf uns alles nicht interessieren. Wir müssen uns auf das konzentrieren was wirklich zählt.“

11.53 Uhr: Bierhoff über den Ort Sotschi: „Wir haben hier wunderschöne Erlebnisse gehabt. Licht und Wärme spielen eine Rolle. Schön gewesen hierher zu kommen. Es ist ein guter Break von der Moskau-Zeit. Moskau ist die richtige Wahl, was logistische Dinge angeht. Es war ein guter Schritt. Es war mehr Bewegung da. Alles spielt keine Rolle. Jetzt zählt die Leistung auf dem Platz.“

11.50 Uhr: Oliver Bierhoff über die Stimmung in der Mannschaft und die Krisensitzung: „Jeder der einmal in einer Gemeinschaft ein negatives Erlebnis hatte, der weiß, dass es da mal laut zugeht. Es war uns wichtig, dass vor der ganzen Gruppe zu machen. Es zeigte sich nicht nur in dem einen Spiel, sondern auch schon in der Vorbereitung. Es hat nicht so geknallt wie es früher geknallt hätte. Wir müssen den richtigen Mix zwischen Fokussierung und Angespanntheit. Es ist ärgerlich, dass das erste Finale so früh kommt. Wir müssen konzentriert sein und Dinge ansprechen.“

11.49 Uhr: Der Pressesprecher entschuldigt sich jetzt für die fünf Minuten Verspätung und erklärt, dass Jonas Hector wieder voll am Training teilnimmt.

11.46 Uhr: Gestern ging die PK später los, weil eine Krisensitzung abgehalten wurde. Wird es heute pünktlich losgehen? Bisher ist noch niemand auf dem Podest zu sehen. Anfangen sollte das Gespräch um 11.45 Uhr.

11.44 Uhr: Jeden Moment dürfte es losgehen! Was sagen die Protagonisten. Alles JETZT live.

11.15 Uhr: Um 11:45 Uhr geht es mit der Pressekonferenz der DFB-Jungs weiter. Oliver Bierhoff, Thomas Müller und Marco Reus stehen Rede und Antwort - Wir tickern live mit. Außerdem gibt es heute drei weiteren Partien des zweiten Spieltags der Fußball-WM 2018! In der Gruppe B, die in der letzten Woche mit dem 3:3 zwischen Portugal und Spanien so spektakulär begonnen hatte, kann noch keine Entscheidung fallen. Die beiden Mannschaften wussten zwar durchaus zu überzeugen, dennoch stehen sie am zweiten Spieltag bereits unter Druck, schließlich hat der Iran bereits drei Punkte auf dem Konto. Verlieren verboten also für die Teams von der iberischen Halbinsel. Portugal spielt um 14.00 Uhr gegen Marokko, der Iran um 20.00 Uhr gegen Spanien.

Dazwischen kommt es um 17.00 Uhr in der Gruppe A zum Duell zwischen Uruguay und Saudi-Arabien. Mit einem Sieg könnten die Uruguayer rund um ihre Stürmerstars Luis Suarez und Edinson Cavani bereits das Ticket für das Achtelfinale buchen und auch den Russen das Achtelfinal-Ticket schenken. Für die Gastgeber reicht allerdings auch schon ein Remis in dieser Partie.

+ Uruguay mit seinen beiden Superstars Luis Suarez (l.) und Edinson Cavani könnte heute ins Achtelfinale einziehen. © AFP / HECTOR RETAMAL

WM 2018: Das geschah am Dienstag in Russland

Den Anfang des gestrigen WM-Spieltags machten die Nationalmannschaften von Kolumbien und Japan. Dabei setzte sich der Außenseiter mit 2:1 gegen den teilweise hochkarätig besetzten Vertreter aus Südamerika durch. Einen ausführlichen Spielbericht zum Sieg der Japaner finden Sie hier. Wieder einmal auffällig: Alle drei Tore fielen durch Standardsituationen. Eine Analyse zu diesem Phänomen finden Sie hier.

Im zweiten Spiel unterlag Polen dem Senegal mit 1:2. Der Sieg des Teams um Superstar Sadio Mane war der erste Erfolg eines afrikanischen Teams bei dem Turnier. Robert Lewandowski und seine Mitspieler hingegen blieben hinter den Erwartungen zurück. Zu spät wachten die Polen auf, um den Spieß noch umdrehen zu können.

Einen weiteren überzeugenden Auftritt legte hingegen der Gastgeber aus Russland hin. Die Sbornaja besiegte Ägypten und Mo Salah souverän mit 3:1 und kann nun bereits fast sicher für das Achtelfinale planen. Mindestens genauso wichtig: Das russische Team hat die anfangs stark skeptischen Zuschauer nun definitiv auf seine Seite gebracht und eine regelrechte Welle der Euphorie ins Rollen gebracht.

