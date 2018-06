Wo läuft die WM 2018? Übertragung im TV und Live-Stream - Sendetermine & TV-Planer

Wo läuft die WM 2018? Infos zur Übertragung. So sehen Sie alle Spiele live im TV und Live-Stream. Der TV-Planer mit den Sendeterminen der ARD, des ZDF und von Sky zur Weltmeisterschaft.

Baden-Baden/Moskau - Es ist, als wäre es gestern gewesen. „Schürrle. Er kommt an. Mach ihn! Er macht ihn. Marioooooooo Göööööötze. Das ist er gekommen, dieser eine Moment“. Diese Worte von Tom Bartels bleiben unvergessen. Beschrieben wird dabei die Szene im WM-Finale 2014. Deutschland gegen Argentinien. Es läuft die 113. Minute und Andre Schürrle bekommt einen Ball auf der linken Seite. Er zieht einen Sprint an und bringt den Ball in die Mitte, dort steht Mario Götze und erzielt mit feinster Technik ein Tor, das jetzt noch einen Gänsehaut-Moment auslöst und in die Fußball-Geschichte einging.

Ähnliche Szenen wünscht sich der Fußball-Fan, vor allem der Deutsche, auch wieder bei der WM 2018 in Russland. Die Mission für „Die Mannschaft“ ist die Titelverteidigung.

+ Mario Götze erzielt das entscheidende Tor im WM-Finale. © picture alliance / Diego Azubel/ / Diego Azubel

In der Vergangenheit haben wir noch die Bilder gesehen, wie Oliver Kahn am wunderschönen Sandstrand an der Copacabana stand und die WM-Spiele analysierte. Das wird sich bei dieser Weltmeisterschaft ändern. Nicht nur weil die WM in Russland ist und sich ein Strandaufendhalt nicht anbietet, sondern auch weil sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF in diesem Jahr die Reise zum Gastgeber sparen. Der Großteil der Experten wird aus einem Studio in Baden-Baden berichten. Es gibt jedoch natürlich auch Beiträge aus Russland.

Wo läuft die WM 2018? Sendetermine im Überblick

Die WM 2018 startet am 14. Juni, das Finale steigt am 15. Juli (den Spielplan der WM 2018 finden Sie auf tz.de*). Im Folgenden haben wir für Sie den Sendeplan zusammengestellt: Hier erfahren Sie, welche Sender die Partien der deutschen Nationalmannschaft und alle anderen WM-Spiele übertragen und wie Sie diese live im TV und im Live-Stream sehen können.

WM 2018: Die Übertragungen in der Vorrunde vom 14. Juni bis 19. Juni - Sendeplan zum Download

WM 2018 in Russland: Die Übertragungen in der Vorrunde vom 14. Juni bis 19. Juni - Sendeplan zum Download

WM 2018: Die Übertragungen in der Vorrunde vom 19. Juni bis 24. Juni - Sendeplan zum Download

WM 2018: Die Übertragungen in der Vorrunde vom 19. Juni bis 24. Juni - Sendeplan zum Download

WM 2018: Die Übertragungen in der Vorrunde vom 25. Juni bis 28. Juni - Sendeplan zum Download

WM 2018: Die Übertragungen in der Vorrunde vom 25. Juni bis 28. Juni - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe A - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe A - Sendeplan zum Download



Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Donnerstag, 14.06.2018 17 Uhr Moskau Russland – Saudi-Arabien ARD/Sky Sport UHD sportschau.de Freitag, 15.06.2018 14 Uhr Jekaterinburg Ägypten - Uruguay ARD sportschau.de Dienstag, 19.06.2018 20 Uhr Sankt Petersburg Russland – Ägypten ZDF/Sky Sport UHD sport.zdf.de Mittwoch, 20.06.2018 17 Uhr Rostow am Don Uruguay - Saudi-Arabien ARD sportschau.de Montag, 25.06.2018 16 Uhr Samara Uruguay – Russland ZDF sport.zdf.de Montag, 25.06.2018 16 Uhr Wolgograd Saudi-Arabien - Ägypten ZDF sport.zdf.de Sky zeigt am 3. Spieltag sowohl am Montag (25. Juni), Dienstag (26. Juni) und Donnerstag (28. Juni) ein „Spiel des Tages“. Deutschland gegen Südkorea (27. Juni) ist fest eingeplant.

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe B - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe B - Sendeplan zum Download

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Freitag, 15.06.2018 17 Uhr Sotschi Marokko - Iran ARD sportschau.de Freitag, 15.06.2018 20 Uhr Sankt Petersburg Portugal - Spanien ARD/Sky Sport UHD sportschau.de Mittwoch, 20.06.2018 14 Uhr Moskau Portugal - Marokko ARD sportschau.de Mittwoch, 20.06.2018 20 Uhr Kasan Iran - Spanien ARD/Sky Sport UHD sportschau.de Montag, 25.06.2018 20 Uhr Saransk Spanien - Marokko ZDF sport.zdf.de Montag, 25.06.2018 20 Uhr Kaliningrad Iran - Portugal ZDF sport.zdf.de

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe C - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe C - Sendeplan zum Download

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Samstag, 16.06.2018 12 Uhr Kasan Frankreich - Australien ZDF sport.zdf.de Samstag, 16.06.2018 18 Uhr Saransk Peru - Dänemark ZDF sport.zdf.de Donnerstag, 21.06.2018 14 Uhr Jekaterinburg Dänemark - Australien ZDF sport.zdf.de Donnerstag, 21.06.2018 17 Uhr Samara Franrkeich - Peru ZDF sport.zdf.de Dienstag, 26.06.2018 16 Uhr Moskau Dänemark - Frankreich ARD sportschau.de Dienstag, 26.06.2018 16 Uhr Sotschi Australien - Peru ONE sportschau.de

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe D - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe D - Sendeplan zum Download

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Samstag, 16.06.2018 15 Uhr Moskau Argentinien - Island ZDF/Sky Sport UHD sport.zdf.de Samstag, 16.06.2018 21 Uhr Kaliningrad Kroatien - Nigeria ZDF sport.zdf.de Donnerstag, 21.06.2018 20 Uhr Nischni Nowgorod Argentinien - Kroatien ZDF/Sky Sport UHD sport.zdf.de Freitag, 22.06.2018 17 Uhr Wolgograd Nigeria - Island ZDF sport.zdf.de Dienstag, 26.06.2018 20 Uhr Rostow am Don Island - Kroatien ARD sportschau.de Dienstag, 26.06.2018 20 Uhr Sankt Petersburg Nigeria - Argentinien ARD sportschau.de

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe E - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe E - Sendeplan zum Download

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Sonntag, 17.06.2018 14 Uhr Samara Costa Rica - Serbien ZDF sport.zdf.de Sonntag, 17.06.2018 20 Uhr Rostow am Don Brasilien - Schweiz ZDF sport.zdf.de Freitag, 22.06.2018 14 Uhr Sankt Petersburg Brasilien - Costa Rica ZDF/Sky Sport UHD sport.zdf.de Freitag, 22.06.2018 20 Uhr Kaliningrad Serbien - Schweiz ZDF sport.zdf.de Mittwoch, 27.06.2018 20 Uhr Moskau Serbien - Brasilien ZDF sport.zdf.de Mittwoch, 27.06.2018 20 Uhr Nischni Nowgorod Schweiz - Costa Rica ZDF sport.zdf.de

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe F - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe F - Sendeplan zum Download

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Sonntag, 17.06.2018 17 Uhr Moskau Deutschland - Mexiko ZDF/Sky Sport UHD sport.zdf.de Montag, 18.06.2018 14 Uhr Nischni Nowgorod Schweden - Südkorea ARD sportschau.de Samstag, 23.06.2018 20 Uhr Sotschi Deutschland - Schweden ARD/Sky Sport UHD sportschau.de Samstag, 23.06.2018 17 Uhr Rostow am Don Südkorea - Mexiko ARD sportschau.de Mittwoch, 27.06.2018 16 Uhr Jekaterinburg Mexiko - Schweden ZDF sport.zdf.de Mittwoch, 27.06.2018 16 Uhr Kasan Südkorea - Deutschland ZDF/Sky Sport UHD sport.zdf.de

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe G - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe G - Sendeplan zum Download

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Montag, 18.06.2018 17 Uhr Sotschi Belgien - Panama ARD sportschau.de Montag, 18.06.2018 20 Uhr Wolgograd Tunesien - England ARD/Sky Sport UHD sportschau.de Samstag, 23.06.2018 14 Uhr Moskau Belgien - Tunesien ARD sportschau.de Sonntag, 24.06.2018 14 Uhr Nischni Nowgorod England - Panama ARD/Sky Sport UHD sportschau.de Donnerstag, 28.06.2018 20 Uhr Kaliningrad England - Belgien ARD sportschau.de Donnerstag, 28.06.2018 20 Uhr Saransk Panama - Tunesien ONE sportschau.de

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe H - Sendeplan zum Download

TV-Plan zur WM 2018: Übertragung der Spiele in Gruppe H - Sendeplan zum Download

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Dienstag, 19.06.2018 14 Uhr Moskau Polen - Senegal ZDF sport.zdf.de Dienstag, 19.06.2018 17 Uhr Saransk Kolumbien - Japan ZDF sport.zdf.de Sonntag, 24.06.2018 17 Uhr Jekaterinburg Japan - Senegal ARD sportschau.de Sonntag, 24.06.2018 20 Uhr Kasan Polen - Kolumbien ARD sportschau.de Donnerstag, 28.06.2018 16 Uhr Samara Senegal - Kolumbien ARD sportschau.de Donnerstag, 28.06.2018 16 Uhr Wolgograd Japan - Polen ARD sportschau.de

TV-Plan zur WM 2018 in Russland: Alle Sendezeiten für das Achtelfinale im Überblick

Falls die DFB-Elf weiterkommt, überträgt die ARD das Achtelfinale, das Halbfinale und das Spiel um Platz drei. Viertelfinale und Finale würden im ZDF zu sehen sein. Die Verteilung der anderen Spiele ist noch offen. Sky zeigt vier der acht Achtelfinals und zwei der vier Viertelfinals. Welche Spiele das sind, ist noch nicht sicher.

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Samstag, 30.06.2018 16 Uhr Kasan Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D - - Samstag, 30.06.2018 20 Uhr Sotschi Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B - - Sonntag, 01.07.2018 16 Uhr Moskau Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A - - Sonntag, 01.07.2018 20 Uhr Nischni Nowgorod Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C - - Montag, 02.07.2018 16 Uhr Samara Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F - - Montag, 02.07.2018 20 Uhr Rostow am Don Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H - - Dienstag, 03.07.2018 16 Uhr Sankt Petersburg Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E - - Dienstag, 03.07.2018 20 Uhr Moskau Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G - -

TV-Plan zur WM 2018: Alle Sendezeiten für das Viertelfinale

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Freitag, 06.07.2018 16 Uhr Nischni Nowgorod Sieger AF 1 - Sieger AF 2 - - Freitag, 06.07.2018 20 Uhr Kasan Sieger AF 6 - Sieger AF 5 - - Samstag, 07.07.2018 16 Uhr Samara Sieger AF 8 - Sieger AF 7 - - Samstag, 07.07.2018 20 Uhr Sotschi Sieger AF 3 - Sieger AF 4 - -

TV-Plan zur WM 2018: Alle Sendezeiten für das Halbfinale

Datum Uhrzeit Ort Begegnung TV-Sender Live-Stream Dienstag, 10.07.2018 20 Uhr Sankt Petersburg Sieger VF 2 - Sieger VF 1 Sky skygo.sky.de Mittwoch, 11.07.2018 20 Uhr Moskau Sieger VF 4 - Sieger VF 3 Sky skygo.sky.de

TV-Plan zur WM 2018 in Russland: Der Sendetermin für das Spiel um Platz 3

Datum Uhrzeit Ort Begegnung Sender Live-Stream Samstag, 14.07.2018 16 Uhr Sankt Petersburg Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 Sky skygo.sky.de

TV-Plan zur WM 2018 in Russland: Der Sendetermin für das Finale

Datum Uhrzeit Ort Begegnung Sender Live-Stream Sonntag, 15.07.2018 17 Uhr Moskau Sieger HF 1 - Sieger HF 2 Sky skygo.sky.de

WM 2018: Übertragung live im Free-TV bei der ARD

Nicht nur Joachim Löw hat seinen Kader für die WM bekannt gegeben, auch der Free-TV-Sender ARD hat seine Expertenrunde nominiert. Mit dabei ist ein Weltmeister von 2014, der den Bundestrainer bestens kennt: Philipp Lahm wird das Erste unterstützen. Der ehemalige Kapitän wird im Sendezentrum Baden-Baden die Spiele analysieren. Doch nicht nur Lahm, auch ein Europameister und ein ehemaliger Bundesliga-Trainer greifen dem öffentlich-rechtlichen Sender unter die Arme. Stefan Kuntz, seines Zeichens Europameister von 1996, hat auch Erfahrung als Trainer einer DFB-Elf. 2017 führte er die U21 bei der Europameisterschaft zum Titel. Mit Hannes Wolf hat der Sender den beiden Titelträgern noch einen jungen, modernen Trainer an die Seite gestellt, der mit taktischen Know-How glänzen kann. Der ehemalige Coach des VfB Stuttgart ist Teil der ARD-Expertenrunde.

Fast schon in gewohnter Weise wird außerdem Ex-Profi Thomas Hitzslperger am Mikrofon zu sehen und hören sein. Durchs Programm führen die ARD-Moderatoren Julia Scharf, Jessy Wellmer, Gerhard Delling, Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes.

Die ARD hat mit dem Sender ONE ein Zusatzangebot. Auf diesem Kanal werden beispielsweise zeitgleiche Matches am letzten Spieltag übertragen.

WM 2018: Übertragung im Live-Stream der ARD

Wer die Spiele nicht im Fernsehen schauen will, dem bleibt auch die Option, online einzuschalten. Auf der Homepage des ARD oder auf sportschau.de läuft zeitgleich zur TV-Übertragung auch ein Live-Stream mit. Fußball-Fans können sich mit einem beliebigen Browser das jeweilige Match ansehen. Auf live.daserste.de kann der Fußball-Fan problemlos mitfiebern.

Wer die Partien aber lieber über das Smartphone oder ein Tablet verfolgen will, kann sich über die App Zugang verschaffen. Für alle Android-User steht ist der Download im Google Play Store möglich, auch für Apple-Nutzer gibt es die Applikation im iTunes Store. Die Sportschau-App ist auch bei iTunes und im Google Play Store erhältlich.

Wichtig: Achten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung. Denn wenn Sie ihr mobiles Datenvolumen verbrauchen, könnten möglicherweise Extra-Kosten entstehen. Außerdem ist bei einer sicheren WLAN-Verbindung die Qualität besser.

WM 2018: Übertragung live im Free-TV beim ZDF

Für das ZDF wird das eingespielte Team Oliver Welke, Jochen Breyer und Oliver Kahn die Weltmeisterschaft analysieren. Der ehemalige Welttorhüter des FC Bayern München war schon 2014 wird im Einsatz und wird auch in diesem Jahr wieder am Pult stehen. Ein gutes Omen für die Titelverteidigung? Sicherlich kein Blatt vor den Mund nimmt Holger Stanislawski, der Kult-Trainer wird bei der WM auch dabei sein.

Ebenfalls ein fester Teil der Runde ist Urs Meyer. Der Ex-Schiedsrichter aus der Schweiz ist schon eine feste Größe im ZDF-Team und wir vor allem bei kniffligen Entscheidungen, die es durch die Premiere des Video-Schiedsrichters bei der WM 2018 durchaus geben könnte, gefragt sein. Der zwölfmalige Nationalspieler Christoph Kramer komplettiert das Experten-Team.

WM 2018: Übertragung im Live-Stream des ZDF

Auch das ZDF ist im Internet vertreten. Auf zdf.de/live-tv sind die Partien, die zur gleichen Zeit im TV ausgestrahlt werden, via Live-Stream zu sehen. Dieser ist über jeden gängigen Browser aufrufbar.

Falls Ihnen das Smartphone oder das Tablet besser liegt, ist mit der ZDF-App Abhilfe geschaffen. Im Google Play Store können Sie Android-Nutzer die App downloaden, im iTunes Store Apple-Nutzer.

WM 2018: Übertragung live im Pay-TV bei Sky

Sky-Abonnenten können einige Spiele der Weltmeisterschaft 2018 auch beim Pay-TV-Anbieter verfolgen. Allerdings gibt es bei Sky eine Einschränkung. Der Sender aus Unterföhring bei München hat sich nur die UHD (Ultra-HD)-Rechte gesichert. Der Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky Deutschland, Dr. Holger Enßlin sagte: „Mit der erstmaligen und exklusiven Übertragung der FIFA WM 2018 in Ultra HD untermauert Sky Deutschland seine Rolle als Vorreiter und Innovationstreiber im deutschen Fernsehen. Wie bereits 2006 bei der erstmaligen Übertragung einer Weltmeisterschaft in HD kommen Sky Kunden auch dieses Mal als Erste in den Genuss der neuesten Technik und eines noch nie dagewesenen Seh-Erlebnisses. Die Ultra-HD-Übertragung von 25 Begegnungen aus Russland ist ein weiterer Meilenstein für die Verbreitung von Ultra-HD in Deutschland.“

Um die WM 2018 in UHD sehen zu können, brauchen Sie einen UHD-fähigen Fernseher und den Ultra-HD-Festplattenreceiver Sky+ Pro beziehungsweise Sky Q sowie - logischerweise - ein gültiges Sky-Abonnement. Welches Paket Sie haben, spielt keine Rolle.

Im Live-Stream bietet Sky hingegen keine WM-Spiele an. Via SkyGo ist die Fußball-WM in Russland also nicht zu sehen.

WM 2018: Übertragung im kostenlosen Stream im Internet

Natürlich gibt es auch weitere Anbieter im Internet, die WM-Spiele übertragen. Doch hier müssen Sie höllisch aufpassen. Wer keine offiziellen Rechte hat, sollte die Begegnungen der WM 2018 in Russland eigentlich nicht übertragen. Sollten Sie auf ein dubioses Live-Streaming-Angebot klicken, besteht außerdem die Gefahr, dass Ihr Endgerät mit Viren oder Malware infiziert werden kann. Auch ständige Bild- und Tonprobleme könnten ein einwandfreies Schauen zur Nervensache machen.

Darüber hinaus hat der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr ein Urteil gesprochen und die Nutzung solcher Streams untersagt.

WM 2018: Übertragung in der Zusammenfassung bei Sport1

Wer es nicht rechtzeitig schafft, zum Anpfiff vor dem Fernseher zu sitzen, der hat die Möglichkeit bei Sport1 Highlights der WM-Spiele sehen. Der Free-TV-Sender bietet 45 Minuten nach Abpfiff jedes der 64 Spiele als Zusammenfassung an - entweder online auf sport1.de oder über die Sport1-Video-App, die Sie bei iTunes und im Google Play Store finden.

WM 2018: Übertragung auch bei DAZN?

Auch DAZN wäre eigentlich prädestiniert dafür, einige WM-Spiele live zu übertragen. Der Streaming-Dienst hat sich in der Vergangenheit fast bei allen Sportarten Rechte gekauft. Doch bei der Fußball-WM 2018 musste der Anbieter kürzer treten.

Dafür gibt es die Highlights aller Spiele jeweils 45 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Neben den Zusammenfassungen der WM-Partien, zeigt das „Netflix des Sports“ kommende Saison auch die Champions League und die Europa League. Sie haben noch kein DAZN-Abo und wollen den Streaming-Dienst testen? Dann holen Sie sich hier ihren kostenlosen Probe-Monat.

WM 2018 bei uns im Live-Ticker

Wir berichten vom 14. Juni bis zum 15. Juli umfassend von der WM 2018 in Russland. Während der Endrunde versorgen wir Sie in unserem Live-Ticker täglich mit allen Informationen rund um das Turnier. Darüber hinaus können Sie bei uns jedes WM-Spiel live verfolgen. Bei uns verpassen Sie garantiert nichts!

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

AnK