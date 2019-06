Fußball-WM der Frauen 2019 live im TV und Live-Stream: Übertragung und Spielplan

So sehen Sie die Fußball-WM der Frauen 2019: Alle Informationen zur Übertragung live im TV und Live-Stream. Wir bieten einen Spielplan und Sendeplan.

München - Am 7. Juni startet die Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich mit der Partie der Gastgeberinnen gegen Südkorea. Einen Tag darauf starten auch die DFB-Damen ins Turnier und trifft auf die nicht zu unterschätzenden Fußballerinnen aus China, die bei der WM 2015, wie Deutschland selbst, erst in der Finalrunde an den späteren Titelträgerinnen aus den USA scheiterten.

Es wartet also direkt zu Beginn eine echte Standortbestimmung auf die Mannschaft um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Wie Sie alle WM-Spiele der Nationalelf live verfolgen können, erfahren Sie in unserem Überblick.

Fußball-WM der Frauen 2019: Der Spielplan

Deutschland bei der Frauen-WM 2019: Zurückgewonnenes Selbstvertrauen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Teams Europas. International stehen zwei WM-Titel und eine olympische Goldmedaille im Trophäenschrank der DFB-Damen. Um die EM-Pokale unterzubringen, brauchen sie allerdings eine extra Vitrine. Überragende acht Titel konnten die Fußballerinnen schon einfahren. Worauf sie auch in ihrem rotzfrechen Werbespot hinweisen.

Mit diesem Spot konnte die DFB-Auswahl nicht nur auf sich und den Frauen-Fußball aufmerksam machen, sie zeigten auch, dass man selbstbewusst in das Turnier starten will.

Nach dem missglückten Trainerinnen-Intermezzo der ehemaligen Star-Spielerin Birgit Prinz, war das nicht unbedingt selbstverständlich. Schließlich musste die damals von Interimscoach Hurst Hrubesch betreute Mannschaft lange um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft kämpfen.

Mit der Ankunft von Voss-Tecklenburg weht nun wieder ein frischer Wind im Nationalteam. Zwar startet Torhüterin Almuth Schult angeschlagen in das Turnier, doch die Trainerin kann auf ihre Routiniers Lena Goeßling, Dzsenifer Marozsan und allen voran Kapitänin Alexandra Popp bauen.

Dementsprechend zuversichtlich gab sie sich bei der Vorstellung ihres WM-Kaders und stellte klar: „Ich bin sicher, dass wir bei der WM sehr weit kommen, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen.“

Voss-Tecklenburg selbstbewusst: "Wird schwer, uns zu schlagen

Frauen-WM 2019: Übertragung im Free-TV im Ersten

Wir freuen uns darauf, alle Spiele der hungrigen Mannschaft verfolgen zu können. ARD und ZDF teilen sich die komplette Übertragung der Frauen-Weltmeisterschaft im TV und im Live-Stream.

Das Erste überträgt live mindestens dreizehn Spiele der Frauen-WM 2019, darunter die zwei Vorrundenspiele des deutschen Teams gegen China am 8. Juni in Rennes und gegen Südafrika am 17. Juni in Montpellier.

Außerdem zeigt Das Erste ein mögliches deutsches Viertelfinale und das Finale am 7. Juli.

Präsentiert werden die Übertragungen im Ersten von Moderator Claus Lufen aus dem Frauen-WM-Studio in Köln. Unterstützung erhält er dabei von Ex-Nationalspielerin Nia Künzer, Weltmeisterin von 2003.

Stefanie Baszyk und Bernd Schmelzer werden die Live-Übertragungen der Frauen-Fußball-WM 2019 im Ersten kommentieren.



Frauen-WM 2019: Übertragung im Free-TV im ZDF

Das ZDF überträgt 28 Spiele der Frauen-Fußball-WM 2019 live.

Angefangen mit dem Eröffnungsspiel am 7. Juni 2019 zwischen Gastgeber Frankeich und Südkorea in Paris über das Vorrundenspiel der DFB-Auswahl gegen Spanien am 14. Juni bis hin zum Halbfinale und dem Spiel um Platz 3 bietet das ZDF rund 70 Stunden Live-Fußball.

Moderator Sven Voss meldet sich an den ZDF-Sendetagen jeweils aus einem der Stadien in den WM-Städten in Frankreich. Als Expertin stehen ihm ehemalige deutsche Nationalspielerinnen zur Seite. So steht für das WM-Eröffnungsmatch in Paris die ehemalige deutsche Nationalspielerin Lira Alushi für dieAnalyse bereit.

Darüber hinaus kommt bei der Frauen-Fußball-WM 2019 die bekannte ZDF-3D-Analyse zum Einsatz.



Die Live-Reporter Claudia Neumann, Norbert Galeske und Béla Réthy kommentieren die Spiele der Frauen-Fußball-WM 2019 im ZDF.



Frauen-WM 2019: Übertragung im Live-Stream von Das Erste und der Sportschau

Die Spiele der Frauen-Fußball-WM 2019 kann man auch im Live-Stream von Das Erste verfolgen - wenn das Spiel in der ARD übertragen wird.

Den Live-Stream von Das Erste kann man über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet und Smartphone verfolgen.

Für Apple-User gibt es die “Das Erste“-App im Tunes Store. Nutzer von Android-Betriebssystemen können die Applikation im Google Play Store kostenlos herunterladen. Für Windows-Geräte gibt es das Angebot im Microsoft Store.

Florian Eckl und Jan Neumann kommentieren die Spiele der Fraun-Fußball-WM 2019 im Ersten.



Live-Streams zu den Spielen der Frauen-Fußball-WM 2019 gibt es auch bei sportschau.de. Ein eigens für die WM eingerichtetes Livecenter mit Streams, Liveticker, Livestenos und Livetabellen bietet eine umfassende Rundumversorgung mit allen wichtigen Infos.

Rund 26 der insgesamt 52 Spiele werden exklusiv im Livestream gezeigt, etliche davon webexklusiv nur auf sportschau.de.

Neben den Livespielen können sowohl Zusammenfassungen aller 52 Spiele als auch Einschätzungen von ARD-Frauenfußballexpertin Nia Künzer abgerufen werden.

Die tägliche DFB-Pressekonferenz wird ebenfalls im Livestream angeboten.

Frauen-WM 2019: Übertragung im Live-Stream des ZDF

Falls Sie es zu den Spielen der Frauen-Fußball-WM 2019 nicht vor das TV-Gerät schaffen: Das ZDF bietet zu allen Spielen wieder einen Livestream.

Die Übertragung entspricht dem TV-Programm des ZDF. Den Live-Stream können Sie über den Webbrowser auf jedem PC, Laptop, Tablet, Smartphone (und natürlich auch auf einem Smart-TV) schauen.

Speziell für Livestreams auf mobilen Endgeräten gibt es die ZDF-App. Diese kostenfreie App bietet neben dem Zugriff auf die Mediathek auch das komplette Livestream-Angebot des ZDF zur Frauen-Fußball-WM 2019.

Für iPhones und iPads kann man diese App mit den Livestreams zur Frauen-Fußball-WM 2019 bei iTunes herunterladen. Wer ein Android-Gerät besitzt, findet die ZDF-App im Google Play Store. Wer ein Windows-Phone sein Eigen nennt, findet die App mit dem Livestream zur Frauen-Fußball-WM 2019 bei Microsoft.



An ZDF-Sendetagen gibt‘s alle Spiele als Livestream, davon zwölf exklusiv in der ZDFmediathek.

Bei ausgewählten Partien wird die Nachberichterstattung mit zusätzlichen Interview-Partnern im Netz verlängert.

Ex-Nationalspielerinnen wie Lira Alushi, Kim Kulig, Lena Lotzen oder Celia Sasic analysieren dabei am ZDF-Mikrofon das WM-Geschehen.



Gari Paubandt, Martin Schneider und Michael Krämer sind als Kommentatoren (neben Claudia Neumann, Norbert Galeske und Béla Réthy) beim ZDF-Livestreaming von der Frauen-Fußball-WM 2019 im Einsatz.

Hier der Überblick über die Termine und Sendeangebote.

Sendeplan zur Frauen-Fußball-WM 2019: Übertragung der Spiele live im TV und Live-Stream

Der Sendeplan zur Vorrunde der Frauen-Fußball-WM 2019:

Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream Freitag, 7. Juni 2019 20.15 Uhr Frankreich - Südkorea (Vorrunde Gruppe A) ZDF ZDF-Mediathek Samstag, 8.Juni 2019 14.30 Uhr Deutschland - China (Vorrunde Gruppe B) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Samstag, 8.Juni 2019 17.45 Uhr Spanien - Südafrika (Vorrunde Gruppe B) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Samstag, 8.Juni 2019 21.00 Uhr Norwegen - Nigeria keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Sonntag, 9. Juni 2019 13.00 Uhr Australien – Italien (Vorrunde Gruppe C) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Sonntag, 9. Juni 2019 15.00 Uhr Brasilien – Jamaika (Vorrunde Gruppe C) ZDF ZDF-Mediathek Sonntag, 9. Juni 2019 17.30 Uhr England – Schottland (Vorrunde Gruppe D) ZDF ZDF-Mediathek Montag, 10. Juni 2019 17.40 Uhr Argentinien – Japan (Vorrunde Gruppe D) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Montag, 10. Juni 2019 21.00 Uhr Kanada – Kamerun keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Dienstag, 11. Juni 2019 14.30 Uhr Neuseeland – Niederlande (Vorrunde Gruppe E) ZDF ZDF-Mediathek Dienstag, 11. Juni 2019 18.00 Uhr Chile – Schweden (Vorrunde Gruppe E) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Dienstag, 11. Juni 2019 21.00 Uhr USA – Thailand (Vorrunde Gruppe F) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Mittwoch, 12. Juni 2019 14.30 Uhr Nigeria – Südkorea (Vorrunde Gruppe A) ZDF ZDF-Mediathek Mittwoch, 12. Juni 2019 17.30 Uhr Deutschland – Spanien (Vorrunde Gruppe B) ZDF ZDF-Mediathek Mittwoch, 12. Juni 2019 21.00 Uhr Frankreich – Norwegen (Vorrunde Gruppe A) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Donnerstag, 13. Juni 2019 17.30 Uhr Australien – Brasilien (Vorrunde Gruppe C) ZDF ZDF-Mediathek Donnerstag, 13. Juni 2019 21.00 Uhr Südafrika – Chile (Vorrunde Gruppe B) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Freitag, 14. Juni 2019 14.55 Uhr Japan - Schottland (Vorrunde Gruppe D) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Freitag, 14. Juni 2019 17.40 Uhr Jamaika - Italien (Vorrunde Gruppe C) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Freitag, 14. Juni 2019 21.00 Uhr England - Argentinien keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Samstag, 15. Juni 2019 14.30 Uhr Niederlande – Kamerun (Vorrunde Gruppe E) ZDF ZDF-Mediathek Samstag, 15. Juni 2019 21.00 Uhr Kanada – Neuseeland (Vorrunde Gruppe E) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Sonntag, 16. Juni 2019 14.15 Uhr Schweden – Thailand (Vorrunde Gruppe F) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Sonntag, 16. Juni 2019 17.45 Uhr USA – Chile (Vorrunde Gruppe F) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Montag, 17. Juni 2019 17.15 Uhr Südafrika – Deutschland (Vorrunde Gruppe B) Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Montag, 17. Juni 2019 18.00 Uhr China - Spanien (Vorrunde Gruppe B) keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Montag, 17. Juni 2019 21.00 Uhr Nigeria - Frankreich (Vorrunde Gruppe A) keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Montag, 17. Juni 2019 21.00 Uhr Südkorea - Norwegen (Vorrunde Gruppe A) keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Dienstag, 18. Juni 2019 21.00 Uhr Jamaika – Australien (Vorrunde Gruppe C) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Dienstag, 18. Juni 2019 21.00 Uhr Italien – Brasilien (Vorrunde Gruppe C) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Mittwoch, 19. Juni 2019 21.00 Uhr Japan – England (Vorrunde Gruppe D) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Mittwoch, 19. Juni 2019 21.00 Uhr Schottland – Argentinien (Vorrunde Gruppe D) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Donnerstag, 20. Juni 2019 17.30 Uhr Niederlande – Kanada (Vorrunde Gruppe E) ZDF ZDF-Mediathek Donnerstag, 20. Juni 2019 18.00 Uhr Kamerun – Neuseeland (Vorrunde Gruppe E) keine TV-Übertragung ZDF-Mediathek Donnerstag, 20. Juni 2019 21.00 Uhr Schweden - USA (Vorrunde Gruppe F) keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Donnerstag, 20. Juni 2019 21.00 Uhr Thailand - Chile (Vorrunde Gruppe F) keine TV-Übertragung Live-Stream von Das Erste, sportschau.de Der Sendeplan zur Finalrunde der Frauen-Fußball-WM 2019:

Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream 22.-25. Juni 2019 N.N. Achtelfinale Vorwahl ZDF ZDF-Mediathek 27.-29. Juni 2019 N.N. Viertelfinale Vorwahl Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de 2.-3. Juli 2019 N.N. Halbfinale Vorwahl ZDF ZDF-Mediathek 6. Juli 2019 17.00 Uhr Spiel um Platz 3 ZDF ZDF-Mediathek 7. Juli 2019 17.00 Uhr Finale Das Erste Live-Stream von Das Erste, sportschau.de

Frauen-Fußball-WM 2019: Übertragung der deutschen Spiele live im TV und Live-Stream: Der Sendeplan

Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream 08. Juni 2019 14.30 Uhr Deutschland - China Das Erste sportschau.de 12. Juni 2019 17.30 Uhr Deutschland - Spanien ZDF ZDF-Mediathek 17. Juni 2019 17.15 Uhr Südafrika - Deutschland Das Erste Sportschau

Finalrunde bei deutschem Gruppensieg:

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream Achtelfinale 22. Juni 2019 17.30 Uhr Deutschland - Dritter Gruppe A/C/D ZDF ZDF-Mediathek Viertelfinale 29. Juni 2019 18.30 Uhr Deutschland - Sieger Achtelfinale 6 Das Erste Sportschau Halbfinale 03. Juli 2019 21.00 Uhr Sieger Viertelfinale 3 - Deutschland ZDF ZDF-Mediathek

Finalrunde bei Deutschland als Gruppen-Zweiten:

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream Achtelfinale 24. Juni 2019 18.00 Uhr Deutschland - Sieger Gruppe F ZDF ZDF-Mediathek Viertelfinale 28. Juni 2019 21.00 Uhr Sieger Achtelfinale 4 - Deutschland Das Erste Sportschau Halbfinale 02. Juli 2019 21.00 Uhr Sieger Viertelfinale 1 - Deutschland ZDF ZDF-Mediathek



Finalrunde bei Deutschland als Gruppen-Dritten:

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream Achtelfinale 25. Juni 2019 18.00 Uhr Sieger Gruppe C - Deutschland ZDF ZDF-Mediathek Viertelfinale 29. Juni 2019 15.00 Uhr Deutschland - Sieger Achtelfinale 8 Das Erste Sportschau Halbfinale 03. Juli 2019 21.00 Uhr Deutschland - Sieger Viertelfinale 4 ZDF ZDF-Mediathek



Finalrunde bei Deutschland als Gruppen-Dritten und gleichzeitiger Qualifikation der Dritten aus den Gruppen A, C und D:

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream Achtelfinale 23. Juni 2019 17.30 Uhr Sieger Gruppe D - Deutschland ZDF ZDF-Mediathek Viertelfinale 27. Juni 2019 21.00 Uhr Sieger Achtelfinale 2 - Deutschland Das Erste Sportschau Halbfinale 02. Juli 2019 21.00 Uhr Deutschland - Sieger Viertelfinale 2 ZDF ZDF-Mediathek

Die Entscheidungsspiele:

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Sender Live-Stream Spiel um Platz drei 06. Juli 2019 17.00 Uhr Verlierer der Halbfinals n.b. n.b. Finale 07. Juli 2019 17.00 Uhr Sieger der Halbfinals Das Erste Sportschau



Achtel- und Halbfinale werden bei deutscher Beteiligung im ZDF übertragen. Die ARD zeigt Viertelfinale und Finale auf jeden Fall.

Im ZDF moderiert Sven Voss die jeweiligen Partien vor Ort zusammen mit einem Experten

Die ARD sendet aus dem Sportstudio in Köln. Claus Lufen wird von Ex-Nationalspielerin Nia Künzler als Expertin unterstützt.

Frauen-WM 2019: Alle Spiele der Deutschen Mannschaft im TZ-Live-Ticker

Sollten Sie keine Zeit haben, alle Spiele vor dem Fernseher, PC, Tablet oder Smartphone zu verfolgen, halten wir Sie im Live-Ticker bei allen Partien der Deutschen Nationalmannschaft auf dem neuesten Stand. Den Beginn macht die Begegnung gegen China am 08. Juni um 15.00 Uhr.