Und am Ende jubelt Messi: Argentinien schafft es doch noch ins Achtelfinale

Kassel. Finaltag in der Gruppe D – und die Frage war: Fahren Vizeweltmeister Argentinien und sein Superstar Lionel Messi schon nach Hause? Lange sah es danach aus. Was passiert ist? Die Schnellcheck-Konferenz:

Also die Ausgangslange in der Gruppe D war ja irgendwie verwirrend, oder?

Aber hallo. Klar war, dass Kroatien durch ist. Dahinter ging alles. Für Nigeria. Für Island. Für Argentinien. Also kurz noch mal die Ticker der Kollegen durchforstet. Und auf folgende Zeilen zu Island - Kroatien gestoßen: „Vor der WM 2014 scheiterten die Wikinger in den Playoffs an den Kockasti. Somit fuhren die Vatreni zur Endrunde nach Brasilien. Strakarnir okkar mussten zu Hause bleiben.“ Oh. Okay. Es war also schon mal weit verwirrender.

Bei aller Verwirrung – wie war dann Auflösung?

Dramatisch. Dramatisch vor allem für Argentinien mit Messi. Aber am Ende dann doch deutlich mehr für Island. Und natürlich auch für Nigeria, das lange das Achtelfinal-Ticket in der Tasche hatte. Es wurde ihnen noch geklaut. Von wem? Von Argentinien mit Messi und Maradona.

Und wie kam es zu diesem Ausgang?

Knapp zusammengefasst: Weil Marcos Rojo in der 86. Minute den erlösenden Treffer zum 2:1 gegen Nigeria erzielt. Und weil fast zeitgleich Ivan Perisic zum 2:1 für die Kroaten gegen Island trifft. Für Argentinien geht es im Achtelfinale nun gegen Frankreich, Kroatien trifft auf Dänemark.

Wie schaffte Argentinien doch noch die Wende?

Zunächst mit Messi. Und mit Ever Banega. Toller langer Ball von Banega in den Lauf des kleinen Argentiniers. Und wie der den Ball mitnimmt, ist ein Traum. Linker Oberschenkel, abgetropft, einmal mit den linken Fuß vorgelegt – alles im Vollsprint wohlgemerkt. Dann nimmt er den schwächeren rechten Fuß und zirkelt den Ball ins lange Eck. Er ist halt Weltfußballer.

Aber es sind eben nicht alle so genial wie Messi auf dem Platz. Teamkollege Javier Mascherano zum Beispiel. Der schnappt sich kurz nach der Pause Leon Balogun im Strafraum nach einer Ecke und lässt ihn nicht mehr los. Schiedsrichter Cüneyt Cakir aus der Türkei gibt Strafstoß. Vicor Moses macht das ganz cool – Torwart ausgeguckt, reingeschoben (51.).

Und warum scheiterten die Isländer in Rostow?

Wie das oft so ist: Weil sie ihre Chancen nicht nutzten. Sie waren ja da. Erst recht, weil Kroation nahezu komplett rotierte: neun Neue rein ins Spiel. Vor der Pause gab es Dauerdruck. Und allein in den letzten fünf Minuten drei Großchancen. Doch auch Augsburgs Alfred Finnbogason schoss vorbei. Den ersten Nackenschlag durch Milan Badeljs schöne Direktabnahme (53.) steckten sie noch weg. Gylfi Sigurdsson, der gegen Nigeria verschoss, verwandelte isländisch eiskalt einen Elfmeter (76.). Der zweite durch Perisic aber war dann zu viel. Islands Märchen ist ausgeträumt. Nichts mehr mit Hu!

Welche Rolle spielten die Torhüter in den Partien?

Was Fehler angeht dieses Mal keine. Das ist bei dieser WM ja fast ungewöhnlich. Aber Argentinien tauscht den Torwart aus. Für Willy Caballero, der gegen Kroatien schwer gepatzt hatte, steht Franco Armani im Tor. Und der macht es wie sein Name: qualitativ hochwertig. Bei Kroatien darf für Stammtorwart Danijel Subasic diesmal Lovre Kalinic in den Kasten. Und auch er hält kernig.

Und was war jetzt mit Maradona?

Spielte bei Argentinien eine Hauptrolle. Das war, TV-Übertragung sei dank, hohe Schauspielkunst. Ein Tänzchen mit Nigeria zu Beginn, Ausraster beim Tor, Entsetzen beim Ausgleich, Gebete und Mittelfinger am Ende. Ach dieser Maradona. Immer noch der Star neben Messi.