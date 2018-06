Darum hat Marco Reus gute Chancen, gegen Schweden in der Startelf zu stehen

Der Spieler von Borussia Dortmund zählte im ersten WM-Gruppenspiel zu den wenigen Lichtblicken in der Auswahl des DFB und ist ein Hoffnungsträger für die nächsten Spiele.

Vielleicht hat sich Marco Reus am vergangenen Sonntag nach dem Spiel gegen Mexiko ein rotes Kreuz in den Kalender gemacht. Nicht wegen des gruseligen Auftritts der deutschen Nationalelf. Nein. Reus will sich vermutlich in ein paar Jahren noch daran erinnern, dass es endlich geklappt hat mit einem Einsatz bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und wo wir gerade beim Spekulieren sind: Vielleicht notierte er neben das Kreuzchen diese Worte, klein und in Klammern: habe ganz gut gespielt.

Wobei diese Einschätzung leicht untertrieben daherkäme. Denn der Mann von Borussia Dortmund zählte im ersten WM-Gruppenspiel zu den wenigen Lichtblicken in der Auswahl des Deutschen Fußballbundes (DFB). Nachdem er für Sami Khedira den Moskauer Rasen betreten hatte, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Prompt waren Bewegung und Torgefahr im Spiel, Eigenschaften, auf die die deutschen Fans eine Stunde lang vergeblich hatten warten müssen. Von jetzt auf gleich schlüpfte der einstige Pechvogel in eine tragende Rolle und wirbelte in der Offensive, als wollte er den Etablierten zurufen: „Seht her, ihr Müllers, ihr Özils, so wird’s gemacht. So habt ihr vor vier Jahren den Titel geholt.“

Nun ist Reus alles andere als ein junger Wilder. Wegen seiner leidvollen Vergangenheit, in der ihn Verletzungen mehrfach zurückwarfen, feiert er sein WM-Debüt erst mit 29 Jahren. Und trotz aller Routine versprüht der Blondschopf in Russland eine gewisse Unbeschwertheit, die dem träge wirkenden Weltmeister sichtbar guttut – und die in den kommenden Tagen bedeutsam werden könnte. Kein Wunder, dass der frühere Unglücksrabe nun als Hoffnungsträger gilt.

Ohnehin guckten einige Experten ungläubig, dass Reus gegen die Mexikaner erst mal auf die Bank musste. Der Meister des Tempodribblings befindet sich in bestechender Form, hinterließ in den mauen Testspielen noch den besten Eindruck, und spielte davor in Dortmund eine glänzende Rückrunde, nachdem er die erste Saisonhälfte wegen einer Verletzung – na klar – pausieren musste. Gerade wegen seiner Seuchenjahre bringt Reus eine wohltuende Frische mit, die Lust, die Leidenschaft. Er will doch nur spielen, unverletzt. Und er trägt nicht die Bürde, als Titelverteidiger antreten zu müssen.

Bundestrainer Joachim Löw wollte sich den Dortmunder Flügelflitzer aber zunächst als Überraschungsmoment in der Hinterhand behalten. Wie Reus kürzlich mitteilte, wahrscheinlich unabsichtlich, wusste er bereits im Trainingslager in Südtirol, dass er zum Auftakt gegen Mexiko nicht zur Startelf gehören würde. Vermutlich wollte Löw keinen seiner verdienten Spieler vor den Kopf stoßen. So tickt der Bundestrainer nun mal.

Nach dem verpatzten Start bei der WM 2018 und der wachsenden Kritik ist Löw aber vor dem wichtigen Spiel am Samstag gegen Schweden zum Handeln gezwungen – heißt: zum Umstellen. Die Mannschaft benötigt dringend einen Impuls, am besten von Beginn an und nicht erst ab der 60. Minute.

Reus selbst äußert sich zurückhaltend, es liege nicht in seiner Hand, und er gebe im Training Gas und biete sich an, sagt der Flügelstürmer schüchtern. Der Bundestrainer wird an dem Hoffnungsträger wohl nicht vorbeikommen. Was bleibt, ist die Frage, wen Löw in die zweite Reihe beordert. Ziemlich sicher ist hingegen, dass Reus sich bald ein weiteres Kreuz in den Kalender machen kann.

