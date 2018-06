Schwedischer WM-Held über das Spiel gegen Deutschland: "Mein Herz sagt 1:1"

Kassel. Er drückt heute dem deutschen Gegner die Daumen: Thomas Ravelli. Der schwedische Torwart hat 143 Partien für sein Land bestritten, war lange Rekordnationalspieler und hatte seine Sternstunde im WM-Viertelfinale 1994 gegen Rumänien.

Wir sprachen mit dem 58-Jährigen im Vorfeld der heutigen Partie zwischen Deutschland und Schweden (20 Uhr/ARD).

Müssen die deutschen Spieler Angst vor Schweden haben?

Thomas Ravelli: Angst sollten sie haben, aber nicht vor Schweden, sondern vor ihrer eigenen Leistung. Ich habe die Deutschen nie so schlecht gesehen wie beim 0:1 gegen Mexiko. Die haben so komisch gespielt, alles ging zu langsam, und die Defensive war keine Defensive. Man kann doch in der Abwehr nicht so oft Eins-gegen-Eins spielen – man lag doch noch nicht aussichtslos zurück. Und beim Gegentor lief Mesut Özil nur mit halber Kraft nach hinten.

Wie ist denn die Stimmung in Schweden vor dem heutigen Spiel?

Ravelli: Sehr gut. Man merkt, dass die Leute und auch die Spieler sehr optimistisch sind. Sie glauben, dass die Chance, eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu schlagen, so groß wie selten ist. Wir haben ja bislang nur in einem einzigen Pflichtspiel gegen sie gewonnen, im WM-Halbfinale 1958.

Ist die Fußball-WM in Schweden eigentlich sehr präsent?

Ravelli: Ja, auf jeden Fall. Aber die Euphorie hält sich noch in Grenzen. Erst, wenn das schwedische Team ins Achtelfinale einzieht, wird das Interesse schlagartig größer.

Zunächst stand ein 1:0 gegen Südkorea. Wie bewerten Sie den Sieg?

Ravelli:Die Spieler können viel mehr, als sie dort gezeigt haben. Auch Emil Forsberg, der den Ball zu selten hatte, blieb noch hinter seinen Erwartungen zurück. Aber man sollte auch nicht zu gut in eine Weltmeisterschaft starten. Viel wichtiger ist, dass man sich im Laufe des Turniers steigert. Die Franzosen sind ebenfalls noch nicht auf dem Top-Niveau angekommen, aber sie werden sich steigern.

Steigern muss sich auch die deutsche Mannschaft. Wie wurde die 0:1-Niederlage gegen Mexiko in Schweden aufgenommen?

Ravelli: Die meisten Leute haben nicht verstanden, was da passiert ist. Jeder dachte, dass die Mexikaner mit 0:2 oder 0:3 verlieren würden. Trotzdem glaubt der Großteil weiter daran, dass Deutschland im Turnier weit kommen wird. An einen erneuten Finaleinzug oder gar den Titel glaube ich allerdings nicht.

Es kursiert die Meinung, dass Schweden den Deutschen von der Spielweise her besser liegen soll als Mexiko. Richtig?

Ravelli: Ich glaube, dass sich Schweden und Mexiko sehr ähnlich sind. Auch wir werden sehr hart verteidigen, und wenn es eine Chance gibt, dann schalten wir schnell um.

Was sind die Stärken der Schweden?

Ravelli: Die größte Stärke ist der mannschaftliche Zusammenerhalt – dass alle gemeinsam verteidigen. Bei uns sagt man: Island light. Island spielt ja auch mit viel Herz und Körperlichkeit und legt jede Menge Wert auf die Defensive. In der Offensive ist Schweden sicher das etwas bessere Team als Island.

Welche Erinnerungen haben Sie selbst an Duelle gegen Deutschland?

Ravelli: In der WM-Qualifikation haben wir 1984 lange ein 0:0 gehalten, doch dann trafen Uwe Rahn und Karl-Heinz Rummenigge zum 2:0-Sieg. Ein Jahr später gelang uns mit einem Tor in der 90. Minute immerhin ein 2:2. Bitter war natürlich das EM-Halbfinale 1992 in Schweden. 2:3 verloren wir da, und ich erinnere mich noch an ganz komische Tore des deutschen Teams. Thomas Häßler hat einen Freistoß direkt verwandelt – und ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat.

1994 haben Sie Ihren größten Erfolg mit der Nationalmannschaft gefeiert. Damals wurde das Team Dritter bei der WM in den USA. Mit einem dramatischen Sieg im Viertelfinale gegen Rumänien.

Ravelli: Ja, das kann man sagen. Wir haben bis zur 88. Minute 1:0 geführt und dann das 1:1 kassiert. In der Verlängerung schossen die Rumänen das 2:1, und bei uns wurde Stefan Schwarz mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Wir haben gedacht, das war’s. Aber Kennet Andersson traf in der 115. Minute zum 2:2 und rettete uns ins Elfmeterschießen. Kurz davor habe ich mir dann gesagt: Jetzt ist deine Chance, jetzt musst du zeigen, dass du ein guter Torhüter bist. Und ich habe zwei Elfmeter gehalten. Dass mich Menschen nach 24 Jahren darauf immer noch ansprechen, hätte ich allerdings niemals geglaubt.

Was würde denn im Falle eines Sieges heute in Schweden passieren?

Ravelli: Das eine oder andere Autokorso gibt es sicher. Allerdings werden die Feierlichkeiten etwas zurückhaltender ausfallen, weil die Schweden am gestrigen Mittsommerabend viel Schnaps getrunken haben und heute noch müde und verkatert sind.

Glauben Sie an einen schwedischen Sieg? Was ist Ihr Tipp?

Ravelli: Soll ich mit meinem Herzen oder meinem Verstand tippen? Also mein Herz sagt 1:1, mein Verstand 5:0 für Deutschland. Das Ergebnis habe ich von meinem Zwillingsbruder Andreas per SMS bekommen. Und darauf habe ich zehn Euro gesetzt.

