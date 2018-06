Toni Kroos' Freistoß in der Nachspielzeit war ein Geniestreich am Abgrund

Mit seinem grandiosen Freistoß in der Nachspielzeit sorgte Toni Kroos für grenzenlose Erleichterung.

Es ist klar, dass dies die letzte Gelegenheit sein wird. Vielleicht ein Zuspiel in den Strafraum. Die Hoffnung auf einen gelungenen Kopfball. Auf eine Fußspitze, die im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist. Oder der Versuch eines direkten Schusses. Ein Freistoß, der irgendwie den Weg findet ins Netz. Der Ball liegt knapp außerhalb der linken Strafraumgrenze. Es sind acht, vielleicht neun Meter bis zur Grundlinie, der Winkel zum Tor ist nicht optimal.

Toni Kroos wechselt einige Sätze mit Marco Reus.

Die fünfte Minute der Nachspielzeit läuft in diesem Spiel zwischen Deutschland und Schweden. 1:1. Es steht nur einszueins! Es ist ein Ergebnis, das noch ein wenig Resthoffnung lässt. Betonung auf „wenig“. Ja, es ist so. Deutschland hat in dieser Minute das WM-Aus vor Augen. Der Weltmeister wäre auf Schützenhilfe angewiesen im letzten Gruppenspiel. Schützenhilfe, auf die er kaum hoffen kann. Das erste Vorrunden-Aus bei einer WM ist ganz nah. Es bleibt nur noch diese eine Gelegenheit.

Toni Kroos steht bereit.

Es ist diese eigentümliche Eigendynamik, die der Fußball manchmal entwickelt, die die Mannschaft in diese Situation geführt hat. Wenn du einen Fehlstart hingelegt hast. Wenn die Dinge nicht wie selbstverständlich funktionieren. Wenn der Druck unermesslich groß geworden ist. Wenn es Störfaktoren gibt und Nebenkriegs-Schauplätze.

Dann spielst du eine berauschende Anfangsphase. Und erzielst doch kein Tor. Dann unterbricht eine Verletzung deinen Spielfluss, zwingt dich zu einem frühen Wechsel. Du machst plötzlich die Fehler, die du abstellen wolltest, und wirst bestraft. Später führt deine Geduld, deine turmhohe spielerische Überlegenheit, nur zu einem Tor. Weil die Bälle knapp vorbeigehen. Weil immer wieder irgendwo ein Bein, ein Fuß, eine Hand des Gegners im Weg ist. Und ein Einwechselspieler im zweiten Spiel zum zweiten Mal den Pfosten trifft. Jede, absolut jede Statistik spricht für dich. Doch es steht nur 1:1.1:1.

Kroos tritt an. Er schießt nicht. Er flankt nicht. Er schiebt den Ball über zwei Meter zu Reus.

Ein letztes Stoßgebet. Dafür, dass es irgendwie diese Lücke geben wird. Dafür, dass es so nicht enden darf. Nicht in diesem Turnier. Nicht für diese Mannschaft, die Fehler gemacht hat, aber längst nicht alles falsch. Nicht für diesen Trainer, der in den Tagen vor dem Spiel die Ruhe bewahrt und in diesem Spiel nahezu alles richtig gemacht hat.

Ein Stoßgebet für ein spätes Tor. Ein Tor gegen die Nörgler und Schlechtredner. Die Spötter und Besserwisser. Und gegen das Gefühl, dass es Menschen in Deutschland freuen würde, wenn ihre Nationalmannschaft ausscheidet. Für eine Stimmungswende. Für Überschwang im Autokorso. Für Spaß am Fußball. Für die Rückkehr von Respekt und Anerkennung dessen, was Löw und seine Spieler leisten. Für einen Sieg, der alles verändern kann, auch wenn noch nichts gewonnen ist.

Reus stoppt den Ball. Kroos macht zwei kurze Schritte und schießt. Der Ball fliegt, beschreibt eine Kurve. Und noch bevor er im Winkel landet, wissen wir: Es passiert. Und es ist nicht einfach irgendein Tor. Es ist ein Gedicht von einem Tor. Ein Geniestreich am Abgrund.

Rubriklistenbild: © Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa