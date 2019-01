Fußballer mit Übergewicht: Großer Ärger wegen zu vieler Pfunde

Ein Wohlstandsbäuchlein unter dem Trikot war früher selbst unter Fußballprofis keine Seltenheit. Kaum zu glauben – denn inzwischen sind auf dem Spielfeld fast nur noch durchtrainierte Körper unterwegs.

Für ein paar Pfunde zu viel gibt es in den Vereinen heutzutage nämlich mächtig Ärger. So zögerte auch Real Madrids Trainer Santiago Solari am Wochenende nicht, Abwehrspieler Marcelo vom Platz zu schicken, weil er offenbar zu viele Kilos auf die Waage bringt. Ob zu Recht oder zu Unrecht – Marcelo ist längst nicht der Einzige, der wegen seines Übergewichts in der Öffentlichkeit steht.

Viele werden sich hier an den ehemaligen brasilianischen Fußballer Ailton erinnern. Schon zu seiner aktiven Zeit bei Werder Bremen, Schalke und dem HSV war der antrittstarke Mittelstürmer kein Hungerhaken. Nicht umsonst verdiente er sich den Spitznamen „Kugelblitz“. Etwas mopsig, aber flink – erst nach seinem Karriereende legte der Brasilianer noch einmal so richtig zu.

+ Musste auf die Ersatzbank: Marcelo. © Valentina Angela/dpa

Noch extremer hat Ex-Fußballstar Diego Maradona mit seiner Figur zu kämpfen. Bereits als aktiver Fußballer hat er sich beim Aufwärmen nicht sonderlich anstrengen wollen. Mittlerweile hat sich der knapp 1,70 Meter große Argentinier sogar zweimal unters Messer gelegt, um seinen Magen verkleinern zu lassen.

Von seinem Trainer liebevoll verspottet als „kleines, dickes Müller“ musste sich selbst Gerd Müller, einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten, in den 60er-Jahren kleine Hänseleien wegen seiner überschüssigen Pfunde gefallen lassen. Und dann wäre da auch noch Ex-Weltfußballer Ronaldo, der bei der WM 2002 trotz seines kleinen Bauchs Torschützenkönig geworden ist, Jahre später jedoch mit seinen knapp 120 Kilo kaum die Treppenstufen hoch kam.

+ Vom Mitspieler kritisiert: Niklas Schmidt. © Andreas Gumz/dpa

Aber es trifft nicht nur Ex-Kicker. Mittelfeldspieler Niklas Schmidt aus Kassel, der beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag ist, musste sich im Sommer 2017 eine öffentliche Standpauke von seinem Kollegen Robert Bauer anhören. Nie laufe Schmidt im Training mit und sowieso sei erst mit dem Stänkern Schluss, wenn der Kasseler endlich zehn Kilo abnehme. Auch Werders Manager Frank Baumann wusste seinerzeit um Schmidts Problemzonen. Doch schon nach einigen zusätzlichen Trainingseinheiten verstummte die mediale Diskussion um Schmidts Übergewicht.

Härtere Konsequenzen hat Kevin Pannewitz vom Drittligist Carl Zeiss Jena zu spüren bekommen. Immer wieder tadelte Trainer Lukas Kwasniok den 27-Jährigen für sein Gewicht. Vor rund zwei Wochen gab es dann die außerordentliche Kündigung.