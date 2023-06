Während Fußballmatch: Fan angelt Fisch aus Stadiongraben und wird gefeiert

Von: Christoph Wutz

Zuletzt häuften sich Vorfälle mit Tieren während Fußballspielen. In Italien angelte jetzt kurzerhand ein Fan einen Fisch im Stadion.

Reggio nell‘Emilia – Unlängst sorgte ein Hund bei einem chilenischen Fußballspiel für Furore. Er lief auf den Rasen und bestand auf eine Spieleinheit mit dem Ball. Doch eine Partie in der italienischen Serie A toppte diesen tierischen Einwurf jetzt vermutlich: Dort wurde ein Fisch kurzzeitig zum Hauptakteur. Ein Anhänger angelte ihn während des Spiels aus dem Fanblock im Stadion. Die Anhänger feierten ihn dafür.

AC Florenz Gründung: 29. August 1926 Präsident: Rocco Commisso Größter Erfolge: u. a. 2x italienischer Meister (1955/56 und 1968/69), Gewinner des Europapokals der Pokalsieger (1960/61) Platzierung in der Abschlusstabelle der Serie A 2022/23: 8.

Beim Auswärtsspiel gegen Sassuolo: Florenz-Fan angelte einen Fisch aus dem Stadiongraben

Die AC Florenz hat zwar die Qualifikation für das europäische Geschäft in der Serie A mit Rang acht knapp verpasst, kann aber dennoch auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Das italienische Pokalfinale verlor die Fiorentina nur knapp gegen den Champions-League-Finalisten Inter Mailand. Am Mittwoch steht außerdem das Endspiel der Conference League gegen West Ham United in Prag an.

Grund zur Freude haben die Fans also genug – zumal es aktuell auch allgemein rund läuft im Calcio, besonders international. Auch das letzte Spiel der unlängst zu Ende gegangenen Saison gewann La Viola mit 3:1 bei US Sassuolo. Doch nicht nur das sorgte für gute Stimmung bei den Anhängern. Während der Partie angelte kurzerhand einer der Tifosi einen Fisch – aus dem Stadiongraben.

Ein Fan der AC Florenz fing im Stadion einen Fisch und ließ sich dafür von anderen Anhängern feiern. © Screenshot (2): Twitter/SPORTbible

Nach Fischfang: Fans feiern angelnden Florenz-Anhänger

In einem Video, das auf Twitter kursiert, ist zu sehen, wie ein Anhänger der AC Florenz mit einem Draht versucht, einen Fisch aus dem Graben des Mapei Stadium – Città del Tricolore – der Spielstätte von Sassuolo Calcio in Reggio nell’Emilia – zu fangen. Der Graben, der die Fans vom Spielfeld fernhalten soll, ist mit Wasser gefüllt und befindet sich direkt vor dem Block der mitgereisten Unterstützer der Gäste.

Kurioserweise hat der Tifosi tatsächlich Erfolg: Stolz zieht der Fan den Fisch hervor und präsentiert ihn den Fiorentina-Anhängern. Diese bejubeln ihn und singen munter weiter, die Stimmung im Block ist prächtig.

Im Video: Fiorentina-Fan angelt Fisch während des Spiels

Nach Fischfang: Florenz-Anhänger warf den Fisch zurück in den Stadiongraben

Daraufhin, so zeigt es der Beitrag, erlaubt sich der Anhänger der Viola einen kurzen Spaß und deutet an, er „mache Sushi“ aus dem noch lebenden Tier. Doch anschließend entlässt er den Fisch mit einem Lächeln wieder in das Wasser im Stadiongraben.

90 Minuten auf der Fiorentina-Bank saß während des Spiels ein ehemaliger Star von Eintracht Frankfurt: Luka Jovic. Der Serbe sagte zuletzt, er habe Frankfurt einst zu früh verlassen. (wuc)