HSV gegen Hannover 96: Nordderby heute live im TV und Livestream

Der Hamburger SV empfängt heute Hannover 96 in der Zweiten Liga. So sehen Sie das Nordderby mit dem HSV am 5. Spieltag live im TV und im Livestream.

Der Hamburger SV empfängt am 5. Spieltag Hannover 96 im Volksparkstadion

Der HSV geht als Tabellenführer der Zweiten Liga in die Partie

Hannover 96 steht als Elfter bereits unter Druck

Hamburg - Für den Hamburger SV hätte der Start in die neue Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga kaum besser ausfallen können. Die Rothosen von Trainer Dieter Hecking stehen nach vier Spieltagen auf dem ersten Platz. Erst in der vergangenen Woche gelang dem HSV ein dramatischer 4:2-Erfolg beim Karlsruher SC. Bereits nach einer guten Stunde führte der Hamburger SV durch Tore von Lukas Hinterseer und Sony Kittel (2) mit 3:0, ehe der KSC noch einmal herankam. Jairo Samperio besiegelte in der Schlussminute jedoch alle Zweifel am Auswärtssieg des HSV.

Vor dem Nordderby: Hamburger SV führt Zweitliga-Tabelle vor Duell mit Hannover 96 an

Durch den dritten Saisonsieg verteidigte der Hamburger SV zudem die Tabellenführung in der zweiten Fußball-Bundesliga. Mit nun zehn Punkten auf dem Konto liegt der HSV damit voll auf Kurs in Richtung Bundesliga-Aufstieg. Nachdem die Mission im vergangenen Jahr noch gescheitert war, scheint der Hamburger SV in diesem Jahr auf dem richtigen Weg zu sein. Mit Trainer Dieter Hecking an der Seitenlinie hat sich das Spiel des HSV stark verbessert, was sich nun auch in den bisherigen Ergebnissen widerspiegelt. Zum Zweitliga-Auftakt gab es für den Hamburger SV gegen den SV Darmstadt zwar nur ein 1:1-Unentschieden, doch darauf folgten ein 4:0 beim 1. FC Nürnberg , ein 1:0 gegen den VfL Bochum und der 4:2-Sieg in Karlsruhe.

Nordderby heute live im TV und Livestream: Hannover 96 beim HSV unter Druck

Ganz anders sieht die Lage dagegen bei Hannover 96 aus. Die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka läuft den eigenen Ansprüchen in der zweiten Fußball-Bundesliga bislang noch hinterher. Der 3:0-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden ist der bislang einzige Saisonsieg für die Niedersachsen. Neben zwei1:1-Unentschieden gegen Jahn Regensburg und Greuther Fürth setzte es gegen den VfB Stuttgart zudem eine 1:2-Niederlage. Die Folge: Hannover 96 steht nur auf Tabellenplatz zehn. Der Wiederaufstieg ist damit schon nach nur vier Spieltagen ernsthaft in Gefahr.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Greuther Fürth erlebte Ex-HSV-Star Matthias Ostrzolek einen Schock, als der 29-Jährige in die Kabine von Hannover 96 blickte.

Hamburger SV gegen Hannover 96: Mirko Slomka nimmt Mannschaft in die Pflicht

Kein Wunder, dass in Hannover bereits alle Alarmglocken schrillen. Umso wichtiger ist es nun, dass Hannover 96 im Auswärtsspiel beim Hamburger SV eine Reaktion auf den schwachen Saisonauftakt zeigt. "Wir haben zu wenig Punkte für vier Spieltage", sagte 96-Trainer Mirko Slomka vor dem Nordderby gegen den HSV. Von einer Krise will er aber nichts wissen. "Das Wort ist falsch", so Slomka. Dennoch ist die Ausgangslage klar: holt Hannover 96 auch beim HSV keinen Dreier, ist das Thema Aufstieg für die Niedersachsen erstmal beendet.

Angepfiffen wird das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 am Sonntag, den 1. September 2019 um 13.30 Uhr. Im Folgenden erfahren Sie, wo das Duell live im TV gezeigt wird.

Hamburger SV gegen Hannover 96: Nordderby heute live im TV

Als exklusiver Rechteinhaber überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Nordderby im TV

Sky beginnt ab 13.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Bundesliga 1 (HD)

Die Partie des HSV und Hannover 96 wird sowohl in der Konferenz auf Sky Bundesliga 1 (HD) oder als Einzelspiel auf Sky Bundesliga 3 (HD) gezeigt

Kommentiert wird das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 im Volksparkstadion von Jörg Dahlmann

Hamburger SV gegen Hannover 96: Nordderby heute im Livestream

Als exklusiver Rechteinhaber überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Nordderby im Livestream

Über die Online-Plattform SkyGo kann das Spiel mit einem gültigen Sky-Abo im Livestream verfolgt werden

Um das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 auf dem PC verfolgen zu können, benötigen Sie die SkyGo-Desktop-App

Um das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 auf dem Handy oder Tablet verfolgen zu können, benötigen Sie die SkyGo-App

SkyGo-App für Android | SkyGo-App für iOS

Hamburger SV gegen Hannover 96: Nordderby heute im Free-TV

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 wird leider nicht live im Free-TV gezeigt

Die Highlights des Nordderbys sind ab 19.30 Uhr live im Free-TV bei Sky Sport News HD zu sehen

Außerdem zeigt das Online-Streaming-Portal DAZN rund 40 Minuten nach Spielende erste Highlights, hierfür benötigen Sie ein gültiges Abo

