Real ins Messer gelaufen: Bosz denkt nicht an System-Wechsel

Nach 1:3 droht das Aus

+ © Federico Gambarini Die Dortmunder waren nach dem 1:3 gegen Real frustriert. Foto: Federico Gambarini © Federico Gambarini

In der Liga ist Borussia Dortmund spitze. In der Champions League droht dagegen nach dem 1:3 gegen Real Madrid das Aus in der Gruppenphase. Trainer Peter Bosz ärgerte sich über die Abwehrarbeit seines Teams.