„Darf nicht um Geld gehen“: Matthäus fordert Wechsel von Torhüter-Star zum FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern sucht nach einem neuen Torwart. Lothar Matthäus legt sich auf David de Gea fest. Der Experte spricht gleichzeitig eine klare Empfehlung aus.

München – Kurz vor dem Saisonstart ist die Torhüter-Frage beim FC Bayern München noch immer nicht geklärt. Manuel Neuer soll nach seiner schweren Verletzung zwar wieder die Nummer eins werden, sein Comeback verzögert sich aber wohl noch bis September. Für den Fall der Fälle wollen sich die Bayern noch mit einem neuen Torwart verstärken. Lothar Matthäus hat sich bereits auf einen Keeper festgelegt – und wischt ein mögliches Hindernis beiseite.

Lothar Matthäus empfiehlt FC Bayern Spanien-Torwart als Neuer-Ersatz

„Ich würde als FC Bayern auf de Gea gehen. Und an de Geas Stelle zu den Bayern“, sagte Matthäus der Sport Bild. David de Gea war von 2011 bis 2023 bei Manchester United Stammtorwart, der Spanier absolvierte für die Red Devils 545 Pflichtspiele und wurde vergangene Saison zum besten Torhüter der Premier League gewählt. Im Sommer wurde sein Vertrag nicht verlängert, dementsprechend wäre er ablösefrei zu haben.

Das Torwart-Karussell dreht sich weiter. De Geas Nachfolger bei Manchester United ist André Onana, der von Inter Mailand verpflichtet wurde. Die Italiener suchten in der Folge wiederum Ersatz und wurden beim FC Bayern fündig. Yann Sommers Wechsel zu Inter steht kurz vor dem Abschluss – am Montag (7. August) ist der Medizincheck geplant. Deshalb halten die Bayern nun nach einem gestandenen Torwart Ausschau, der gemeinsam mit Sven Ulreich in Abwesenheit von Neuer die Stellung hält.

Matthäus-Favorit als Neuer-Vertreter könnte hohes Gehalt fordern

„Ich habe den Abschied von Yann Sommer erwartet: Weil er Spielpraxis vor der EM braucht, zudem im letzten Testspiel gegen Liverpool schon fast resignierend wirkte. Sven Ulreich machte da auf mich einen deutlich besseren, sichereren und motivierteren Eindruck“, analysierte der Ex-Bayern-Kapitän Matthäus.

Die Frage stellt sich jedoch, ob sich de Gea hinter der unangefochtenen Nummer eins Neuer auf die Bank setzen würde, zudem dürfte der 32-Jährige ein hohes Gehalt fordern. Auch hierzu hat Matthäus eine klare Meinung.

„Darf nicht um Geld gehen“: Matthäus will Torhüter-Star beim FC Bayern sehen

„Hier darf es nicht um Geld gehen: Die Chance für ihn, bei einem europäischen Spitzenverein zu spielen, ist doch eine riesige, tolle Herausforderung. Ich weiß nicht, ob er zu einem anderen Verein dieser Kategorie wechseln könnte“, meinte der 62-Jährige. De Gea ist seit über einem Monat vereinslos. Mit dem 32-Jährigen hätte der FC Bayern laut Matthäus jedenfalls vorgesorgt.

„Mit ihm hätten die Bayern einen Top-Mann als Neuer-Ersatz, der sogar dauerhaft Nummer 1 sein könnte, wenn Neuer – was wir alle nicht hoffen! – nicht mehr zurückkommen sollte“, erklärte der deutsche Rekordnationalspieler. „De Gea ist im besten Torwartalter und hat seine Klasse bei Manchester United unter Beweis gestellt.“

Torwart-Situation beim FC Bayern: Sven Ulreich steht aktuell zwischen den Pfosten

Bis zu einer möglichen Einigung mit de Gea wird Sven Ulreich Stammtorhüter Neuer vertreten. Am Montag (7. August) steht mit dem Testspiel FC Bayern gegen Monaco in Unterhaching die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart an. Am Samstag kommt es dann zum Duell zwischen dem Deutschen Meister und DFB-Pokalsieger RB Leipzig um den Supercup. Mit Marokkos WM-Keeper steht ein weiterer Kandidat auf Bayerns Torwart-Liste. (ck)