Erstaunliches Coman-Bekenntnis: Diese Worte liest jeder Bayern-Fan gern

Von: Sascha Mehr

Kingsley Coman denkt nicht an einen Abschied vom FC Bayern München und will beim deutschen Rekordmeister eine Legende werden.

München – An der Säbener Straße läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Nach einer enttäuschenden Saison des FC Bayern München, an deren Ende zumindest noch der Gewinn der deutschen Meisterschaft steht, ist ein größerer Umbruch geplant. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind bereits weg und auch einige Spieler werden den Klub verlassen müssen, um Platz für Neuzugänge zu schaffen.

Kingsley Coman Geboren: 13. Juni 1996 Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen

FC Bayern plant Transferoffensive

Präsident Herbert Hainer kündigte kürzlich eine Transferoffensive an. „Wir werden viel Geld ausgeben, bisher haben wir noch nichts ausgegeben. Wir haben die bisherigen Transfers ablösefrei getätigt“, sagte er bei BildTV. „Unsere Scouts und Verantwortlichen arbeiten an vielen Spielern und sind in Gesprächen, damit wir am Ende die richtige Wahl treffen“, so der 68-Jährige weiter.

Trotz geplanter Neuverpflichtungen wird Kingsley Coman weiterhin zum Stammpersonal zählen. In der vergangenen Saison absolvierte der Franzose wettbewerbsübergreifend 35 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer erzielte und sieben weitere vorbereitete. Coman ist mittlerweile seit 2015 an der Säbener Straße, zunächst zwei Jahre auf Leihbasis von Juventus Turin, anschließend wurde er fest verpflichtet.

Kingsley Coman vom FC Bayern München. © IMAGO/motivio

Coman hat eine hohe Identifikation mit dem Klub, wie er in einem Interview des Mitgliedermagazins 51 hervorhob. „Ich habe meinen Vertrag auch bewusst so lange gemacht, weil ich mich für lange Zeit beim FC Bayern sehe und weiter alles geben werde, um eine Legende dieses Vereins zu werden“, sagte der 26-Jährige.

FC Bayern: Coman will zur Legende werden

„Ich kann Spieler zwar verstehen, die einen Verein verlassen wollen, weil sie dort nicht glücklich sind oder andere Dinge ausprobieren möchten. Aber viele vergessen dabei, dass man vor allem durch seine Mannschaft glänzt – und so etwas muss sich entwickeln. Mir ist wichtig, eine starke Verbindung aufzubauen zu Mitspielern, Mitarbeitenden, dem ganzen Verein. Ich würde sagen, dass ich gerne der bayerischste aller ausländischen Spieler beim FC Bayern bin“, so der französische Nationalspieler weiter.

Trotz großer Erfolge ist der Titelhunger bei Coman längst nicht gestillt. „Ich möchte nach meiner Karriere sagen können, dass ich jedes Jahr Meister geworden bin – das ist eine große Motivation für mich. Mehr Titel zu gewinnen und die ganze Saison über präsenter zu sein“, nannte der Offensivspieler seine Ziele für die Zukunft. Insgesamt 20 Titel feierte er bereits mit dem FC Bayern, weitere werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren hinzukommen. (smr)