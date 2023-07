Harry Kane? Bayern-Trainer Tuchel und seine „Langweiler-Antwort“

Von: Alexander Kaindl, Florian Schimak, Manuel Bonke

Teilen

Am Samstag startet die Vorbereitung des FC Bayern mit dem Trainingslager am Tegernsee. Welche Neuzugänge werden dabei sein? Der News-Ticker.

Auftakt für den Rekordmeister: FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

startet Wie ist der Stand bei Harry Kane? Am Nachmittag reagierte Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz

Am Nachmittag reagierte Wer ist fit? Welcher Star überzeugt? Am Samstagabend findet am Tegernsee das erste Training statt

statt tz.de ist live vor Ort und berichtet im News-Ticker aus Rottach-Egern vom Bayern-Trainingslager

Update vom 15. Juli, 17.11 Uhr: In gut einer Dreiviertelstunde geht die öffentliche Einheit des FC Bayern los. Im Anschluss war zunächst eine Mixed Zone geplant. Aufgrund der Hitze ist nun aber noch fraglich, ob die Spieler nach dem Training aus Regenerationsgründen umgehend ins Hotel gehen. Auf dem Sportplatz des FC Rottach finden sich inzwischen unzählige Fans ein.

+++ 16.19 Uhr: Wie geht‘s weiter mit Sadio Mané? „Grundsätzlich hat Sadio eine unbefriedigende Saison gespielt und ist hinter den Erwartungen geblieben“, sagt Tuchel: „Die Konkurrenzsituation ist riesig für ihn. Wir haben Kingsley Coman, der herausragend wichtig für uns ist. Auch Serge Gnabry, der in der Rückrunde wieder zur Form gefunden hat. Wir sind sehr offen zu Sadio, er ist noch unser Spieler, deswegen ist er dabei. Aber die Zeit wird zeigen, was passiert.“

Harry Kane? Bayern-Trainer Tuchel und seine „Langweiler-Antwort“

+++ 16.13 Uhr: Jetzt kommt die Frage zu Harry Kane. Tuchel weicht breit lächelnd aus. „Ich muss auf diese spannende Frage, eine langweilige Antwort geben“, sagt der Bayern-Trainer: „Kein Kommentar zu Spielern, die nicht bei uns unter Vertrag stehen.“ Ein neuer Stürmer werde aber gesucht. „Wir wollen aber nur tätig werden, wenn er uns sportlich, wie menschlich weiterhilft. Dann sind wir bereit, voll einzusteigen. Sollte das nicht der Fall sein, vertrauen wir unseren Spielern. Wir brauchen Geduld.“ Heißt auf gut Deutsch: Kane oder nix!

Thomas Tuchel hat sich bei der Trainingslager-PK zu Harry Kane geäußert - mit einem breiten Grinsen. © Sven Simon / Imago / Screenshot / FC Bayern

Auftakt beim FC Bayern: Tuchel-PK am Tegernsee – Coach verkündet Neuigkeiten zu Kane und Neuer

+++ 16.02 Uhr: Zu Sachen Transfers sagt Tuchel: „Der Kader jetzt wird nicht der Kader sein, mit dem wir ab 1. September die Saison bestreiten werden.“ Diese Aussage ist wenig überraschend.

+++ 15.58 Uhr: Manuel Neuer wird nicht mit auf die Asien-Reise gehen. Der Plan sieht vor, dass der Keeper danach „teilintegriert“ wird. Eine Rückkehr zum Bundesliga-Auftakt sei laut Tuchel „ein zu ambitioniertes Ziel“.

+++ 15.51 Uhr: Zeitenwende beim FC Bayern? Das ist natürlich übertrieben. Aber die erste Änderung ist bereits sichtbar. Der neue Mineralwasser-Lieferant des Rekordmeisters tritt heut erstmal groß in Erscheinung. Wo einst die Adelholzener-Flaschen standen, steht nun die Saskia-Flasche.

Beim FC Bayern gibt‘s nun Saskia-Wasser zu trinken. Das Mineralwasser des Discounters „Lidl“ beliefert ab dieser Saison den Rekordmeister. © Schimak

Update vom 15. Juli, 15.44 Uhr: So, in einer Viertelstunde startet die erste Pressekonferenz des FC Bayern in der Saison 2023/24. Trainer Tuchel wird bestimmt einiges zu erzählen haben.

FC Bayern am Tegernsee: Thomas Tuchel mit erster Pressekonferenz der Saison

Erstmeldung, 15. Juli, 12.30 Uhr: München/Rottach-Egern – Endlich geht‘s beim FC Bayern los! Mit dem Trainingslager am Tegernsee startet am Samstag auch der Rekordmeister nach den Medizinchecks am Donnerstag seine Vorbereitung auf die Saison 2023/24.

Mit Raphael Guerreiro und Konrad Laimer werden in Rottach-Egern gleich zwei Neuzugänge dabei sein. Der Transfer von Min-jae Kim ist zwar perfekt, aber noch nicht offiziell verkündet. Daher wird der neue Abwehr-Star beim ersten Trainingslager in Rottach-Egern (15. - 20. Juli) nicht dabei sein.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (29 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Trainingslager am Tegernsee: Wie ist der Stand bei Harry Kane? Pressekonferenz mit Thomas Tuchel

Natürlich wird auch die Personalie Harry Kane bis kommenden Donnerstag heiß diskutiert werden. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass der Transfer des Stürmers in den kommenden Tagen über die Bühne geht.

Anders sieht es bei Kyle Walker aus, der den Bayern offenbar sein Ja zu einem Wechsel gab. Jetzt müssen sich die Münchner Bosse nun mit Manchester City einig werden. Gut möglich, dass der Transfer zügig abgeschlossen wird.

Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz am Tegernsee bestimmt auch Fragen zu Harry Kane gestellt bekommen. © IMAGO / Sven Simon/ Passion2Press

Wer ist fit? Welcher Star überzeugt? Erstes Training des FC Bayern am Samstagabend

Am Samstag um 16 Uhr findet die erste Pressekonferenz der Saison statt. Trainer Thomas Tuchel wird sich dabei natürlich auch zu den heißen Transfer-Gerüchten äußern müssen. Wir sind gespannt, was der Bayern-Coach so zu erzählen hat. Anschließend findet um 18 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit des FC Bayer auf dem Sportgelände des FC Rottach-Egern statt.

Die Reporter von tz.de, tz und Münchner Merkur sind vor Ort und schildern in den kommenden sechs Tagen alle Ereignisse vom Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee. (smk)

Aus Rottach-Egern berichtet Florian Schimak