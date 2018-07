Ronaldo zu Juventus? Berater bestätigt Wechsel noch nicht

Der Berater von Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat einen Wechsel des Portugiesen von Real Madrid zu Juventus Turin noch nicht bestätigt, den Gerüchten aber weitere Nahrung gegeben.

Madrid - Der Zeitung „Record“ sagte Ronaldo-Agent Jorge Mendes am Donnerstagabend: Sollte der 33-Jährige wechseln, sei das nur eine neue Etappe und eine neue Herausforderung in dessen brillanter Karriere. Mendes fügte hinzu, im Fall des Abschieds werde Ronaldo dem Club, dessen Präsidenten, den Direktoren, dem gesamten medizinischen Stab, allen Mitarbeitern und den Real-Fans auf der gesamten Welt ewig dankbar sein.

Medien sicher: Ronaldo verlässt Real

Spanische Medien hatten zuvor berichtet, der Weggang des Torjägers aus Madrid nach neun Jahren sei beschlossene Sache. Reals Generaldirektor José Ángel Sánchez und Mendes hätten den Weggang am späten Mittwochabend in Madrid fest vereinbart, schrieb die Madrider Sportzeitung „Marca“. Mendes habe zugesagt, ein konkretes Angebot eines Vereins in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro vorzulegen. Laut spanischen und italienischen Medien ist der italienische Meister Juventus Turin bereit, diese Summe für Ronaldo zu zahlen.

Der Europameister hatte die Wechselspekulationen nach dem erneuten Gewinn der Champions League mit Real angeheizt. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft schied Ronaldo bei der Weltmeisterschaft im Achtelfinale durch das 1:2 gegen Uruguay aus.

dpa