Mit 38 Jahren: ehemaliger lettischer Nationalspieler verliert Kampf gegen den Krebs

Von: Jannek Ringen

Knapp zwei Jahre kämpfte der ehemalige Fußballprofi Gints Freimanis gegen den Krebs. Nun hat er ihn im Alter von 38 Jahren verloren.

Riga – Einst lief der ehemalige Fußballer Gints Freimanis in der ersten lettischen Liga und für die lettische Nationalmannschaft auf. Am Montag starb der 38-Jährige an den Folgen einer Hautkrebserkrankung.

Gints Freimanis Geboren: 9. Mai 1985, Saldus, Lettland Länderspiele: 13

Zweijähriger Kampf gegen den Krebs

Im Oktober 2021 erreichte Freimanis die Hiobsbotschaft. Im Alter von 36 Jahren bekam der Lette die Diagnose Hautkrebs im 4. Stadium. Der Ärzte teilen ihm mit, dass sie Metastasen in der Leber, den Nieren und den Lungen gefunden hätten.

Doch der ehemalige lettische Nationalspieler gab nicht auf und kämpft gegen den Krebs an. Mit einer Operation und einer Chemotherapie wollte er den Krebs besiegen und diese verliefen auch gut. Im Januar wurden dann Metastasen im Hirn gefunden. Am Montag verstarb er im Alter von 38 Jahren.

Gints Freimanis ist nach langer Krankheit gestorben. © IMAGO / ANP

Lettischer Fußballverband mit Anteilnahme

Der lettische Fußballverband teilte am Dienstag mit, dass Freimanis am Montag verstorben ist. „Gints Freimanis wird den Fans immer als unnachgiebiger Kämpfer auf dem Feld in Erinnerung bleiben, der für sein Team zu allem bereit war“, heißt es im Statement des Verbands.

Zudem sprach der Verband den Hinterbliebenen des ehemaligen Mittelfeldspielers sein Mitgefühl aus: „In diesem traurigen Moment drückt der LFF Gints Familie, Verwandten, Freunden, Kollegen und der gesamten lettischen Fußballgemeinschaft sein tiefstes Beileid aus.“

Gints Freimanis widmete sein Leben dem Sport

Sein Leben widmete Freimanis dem Fußball. Der Mittelfeldspieler spielte die meiste Zeit seiner Karriere in Lettland, wo er 2005 seine Karriere bei FK Ventspils begann. Neben einem Jahr in Irland zog ihn 2012 ein anderthalbjähriges Intermezzo nach Greifswald in die NOFV-Oberliga. In Lettland gewann er viermal den Pokal.

Für die lettische Nationalmannschaft debütierte er 2014, stand anschließend insgesamt 13 Mal für sein Nationaltema auf dem Platz und konnte dabei einen Treffer erzielen. Nach seinem Karriereende 2019 blieb Freimanis dem Sport treu. Bis zu seinem Tod war er als Sportdirektor beim lettischen Zweitligisten Leevon Saldus angestellt.