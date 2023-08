„Emotionaler Moment“: Tränen bei Bayern-Star Giulia Gwinn

Von: Florian Schimak

Teilen

Das wird die Fans freuen: Giulia Gwinn ist zurück auf dem Rasen. Am Mittwochabend wurde es für den Bayern-Star besonders emotional.

München – 322 Tage sind eine verdammt lange Zeit. So lange absolvierte Giulia Gwinn kein Fußballspiel mehr – doch nun ist die Leidenszeit vorbei!

Am Mittwochabend (23.) wurde Gwinn im Testspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim (2:2) eingewechselt. Zuvor war die 24-Jährige über zehn Monate wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Dementsprechend emotional war das Comeback der Nationalspielerin.

Giulia Gwinn Geburtsdatum: 2. Juli 1999 (24 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Rechtsverteidigerin Länderspiele (Tore): 33 (3)

Giulia Gwinn feiert emotionales Comeback: Rückkehr nach 322 Tagen Pause

„322 Tage harte Arbeit zahlen sich aus! Was für ein spezieller und emotionaler Moment“, schrieb Gwinn auf Instagram unter dem Foto, das sich beim Betreten des Platzes zeigt: „Wir definieren uns darüber, wie wir zurückkommen, wenn wir gefallen sind! Ich tat dies einmal – und tat es ein zweites Mal!“

Die Bayern-Fans dürfen sich freuen: Giulia ist wieder da! „Unfassbar schön“, sagte Gwinn mit Tränen in den Augen im Anschluss an die Partie: „Schon der ganze Tag war wunderschön, einfach wiederzusehen, dass mein Trikot wieder in der Kabine hängt und mit den Mädels im Bus zu sitzen und den Rasen wieder zu betreten. Das fühlt sich einfach wunderschön an“, so die Rechtsverteidigerin sichtlich berührt.

Große Freude: Giulia Gwinn feierte nach 322 Tagen ihr Comeback beim FC Bayern. © Screenshot Instagram/ @fcbayern

Giulia Gwinn freut sich über Comeback beim FC Bayern: „Noch emotionaler als beim ersten Mal“

Für Gwinn ist es bereits das zweite Comeback nach einer so schweren Verletzung. Im September 2019 hatte sie sich ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel anschließend ein Dreivierteljahr aus. „Es ist sehr, sehr emotional. Noch emotionaler als beim ersten Mal“, schildert Gwinn ihre Gefühle.

Aufgrund der Verletzung verpasste Gwinn die kürzlich beendete Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Für das DFB-Team war bereits nach der Vorrunde völlig überraschend Schluss. Gwinn war während des Turniers als Expertin im ZDF im Einsatz. Das WM-Turnier Down Under fand nach dem Titelgewinn der Spanierinnen zudem ein unrühmliches Ende.

Teamkolleginnen von Giulia Gwinn „einfach nur froh, dass sie wieder zurück ist“

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatten bei der DFB-Kadernominierung auf Gwinn verzichtet. Daraufhin zeigte sich der Bayern-Star enttäuscht, konnte aber auch Verständnis aufbringen. Nach ihrem Comeback jetzt ist Gwinn nun aber umso glücklicher!

Viele Bayern- und DFB-Teamkolleginnen freuten sich via Instagram mit Gwinn. Unter ihrem Post gab es beispielsweise von Julia Simic, Linda Dahlmann oder Sarah Zadrazil viele Herzen. „Wir freuen uns einfach alle extrem, dass die Giuli wieder auf dem Platz steht“, sagte Zadrizil nach dem Bayern-Testspiel: „Sie hat so viele Qualitäten, nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich. Ich bin einfach nur froh, dass sie wieder zurück ist.“

Werdende Mutter, Zahlen-Genie, Babysitter im Quartier: Deutschlands WM-Frauen im Überblick Fotostrecke ansehen

Gwinn-Comeback beim FC Bayern: Saison-Auftakt beim SC Freiburg

In der 61. Minute kam Gwinn gegen die TSG-Frauen ins Spiel. „Ich glaube auch, dass ich mit meiner Leistung zufrieden sein kann und hoffe, dass ich im nächsten Spiel noch mehr Minuten sammeln kann, dass ich dann für die neue Saison bereit bin“, fasste die 33-fache Nationalspielerin ihr Comeback zusammen.

„Ich bin rundherum glücklich, auch wenn‘s natürlich noch schöner gewesen wäre, wenn wir gewonnen hätte. Aber das heben wir uns auf“, so Gwinn. Die Frauen des FC Bayern starten am 15. September gegen den SC Freiburg in die neue Saison. Mit einer fitten Giulia Gwinn sollte einer erfolgreichen Titelverteidigung doch eigentlich nichts mehr im Weg stehen. (smk)