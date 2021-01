Gladbach - FC Bayern im Live-Ticker: Münchner Star fehlt verletzt - Weltmeister überraschend auf der Bank

Am 15. Spieltag in der Bundesliga muss der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach ran. Der Klassiker verspricht auch in dieser Saison spektakulär zu werden. Die Partie im Live-Ticker.

Gladbach - FC Bayern München -:- (-:-), Fr., 20.30 Uhr, DAZN

Den 15. Spieltag der Bundesliga* eröffnet der deutsche Rekordmeister bei den Fohlen.

eröffnet der bei den Fohlen. FCB-Coach Hansi Flick bangt dabei um den Einsatz von Serge Gnabry. Verfolgen Sie das Bundesliga*-Topspiel am Freitagabend hier im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München -:- (-:-), Freitag, 20.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach: - FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Costa - Lewandowski Tore: -

Update vom 8. Januar, 19.25 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da: Flick bringt überraschend den Brasilianer Costa, Coman und Boateng müssen auf der Bank Platz nehmen. Der angeschlagene Gnabry fehlt im Kader.

Update vom 8. Januar, 18.20 Uhr: Und noch ein echtes Schmankerl zum Duell Gladbach gegen den FC Bayern: Am 11. Dezember 1984 gewann die Borussia daheim gegen die Münchner, damals noch auf dem altehrwürdigen Böckelberg.

Am Ende stand es 3:2, schon zur Halbzeit führten die Westdeutschen 3:1. Das wirklich Bemerkenswerte: Es war das erste Bundesliga-Spiel überhaupt, das live im TV übertragen wurde. Und es war das erste Wiedersehen für DFB-Ehrenspielführer* und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit seinem alten Arbeitgeber - der Franke wurde über die gesamte Spielzeit ausgepfiffen.

Gladbach - FC Bayern im Live-Ticker: Die Borussia liefert daheim immer gegen die Münchner

Update vom 8. Januar, 17.20 Uhr: Es ist Freitag, es ist Bundesliga*: Und das zum Start eines Wochenendes ausgerechnet mit dem FC Bayern München*, der wegen seiner Champions-League-Verpflichtungen kaum freitags spielt.

Mit Gladbach wartet in dieser Konstellation ausgerechnet ein Gegner, der dem deutschen Rekordmeister in den vergangenen Jahren das Leben auf dem Fußballplatz immer wieder schwer gemacht hat.

Konkret: Die Fußballer vom Niederrhein konnten drei ihrer letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen die Bayern gewinnen, in den letzten sechs Heimspielen in der deutschen Eliteklasse gab es nur zwei Niederlagen gegen den Branchen-Riesen aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Gladbach - FC Bayern im Live-Ticker: Münchner haben eine schlechte Bilanz bei der Borussia

Bundesliga-Saison 2019/20 Gladbach - FC Bayern 2:1 Bundesliga-Saison 2018/19 Gladbach - FC Bayern 1:5 Bundesliga-Saison 2017/18 Gladbach - FC Bayern 2:1 Bundesliga-Saison 2016/17 Gladbach - FC Bayern 0:1 Bundesliga-Saison 2015/16 Gladbach - FC Bayern 3:1 Bundesliga-Saison 2014/15 Gladbach - FC Bayern 0:0

Update vom 8. Januar, 11.20 Uhr: Gladbach gegen Bayern! Das Bundesliga-Duell am Freitagabend verspricht Spannung. Vorab sprach Alexander Zickler über den Kracher - der ehemalige Münchner ist inzwischen bei den Borussen auf der Trainerbank.

FC Bayern in Gladbach gefordert - Bundesliga-Kracher im Live-Ticker

Erstmeldung vom 7. Januar, 15.35 Uhr: München - Wenn am Freitagabend der FC Bayern* auf Borussia Mönchengladbach* trifft, dann schwingt bei dieser Partie nicht nur ein Hauch Nostalgie mit. Der Bundesliga-Klassiker* der 70er Jahre zwischen den Fohlen um Günther Netzer und den Roten aus München fesselte damals die Massen.

Auch heute noch sind die Spiele zwischen Gladbach und den Bayern meist spektakulär anzuschauen. Man erinnere sich nur an das Debüt von Manuel Neuer im Dress des Rekordmeisters* und den folgenschweren Fauxpas, der letztlich zur Niederlage führte.

Generell ist die Borussia das Team, das den FCB seit 2014 am häufigsten schlagen konnte. Also auch ein gutes Omen für die Partie am Freitagabend? Einen Dreier könnte das Team von Marco Rose, der als neuer Coach des BVB gehandelt wird, durchaus gut gebrauchen.

Apropos Gerüchte. Der FC Bayern soll sich auch mit Florian Neuhaus beschäftigen. Zwar hat der 23-Jährige in Gladbach noch einen laufenden Vertrag, doch die Bayern-Bosse denken wohl über den Nationalspieler nach.

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern im Live-Ticker: Wen bringt Flick als Rechtsverteidiger?

Denn trotz ordentlicher Leistungen vor allem in der Champions League (Erreichen des Achtelfinals), steht Gladbach in der Bundesliga nur auf Rang 7, der Abstand zu den CL-Plätzen beträgt vier Punkte.

Anders sieht es beim Team von Hansi Flick aus, das grüßt fast schon wie gewohnt von der Tabellenspitze. Dabei sind die Auftritte des Triple-Siegers zuletzt wenig überzeugend und nur aufgrund der individuellen Qualität erfolgreich.

Vor allem in der Defensive, besonders auf der Position des Rechtsverteidigers, drückt beim FC Bayern* der Schuh. Benjamin Pavard ist weit von seiner Top-Form entfernt, weshalb vor dem Jahreswechsel gar Niklas Süle auf dieser Position getestet wurde. Joshua Kimmich wird keine Option sein, obwohl dieser gegen Mainz überzeugte.

Gladbach - Bayern im Live-Ticker: Fragezeichen hinter Gnabry - Coman wohl fit

Sommer-Neuzugang Buona Sarr hat mit Verletzungen zu kämpfen und konnte bislang auch noch nicht nachweisen, dass er das Zeug für den FC Bayern* hat. Kommt daher vielleicht sogar doch ein Neuzugang im Winter?

Wohl eher nicht. Das Transferfenster ist zwar bis 1. Februar auf*, doch Flick verkündete auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag*, dass man nicht tätig werden wird. Personell sieht es so aus, dass man beim angeschlagenen Serge Gnabry (Prellung am Knie)* noch abwarten muss, während Kingsley Coman am Mittwoch das komplette Mannschaftstraining absolvierte und in Gladbach zur Verfügung stehen dürfte.

Man darf zudem gespannt sein, ob die Flick-Elf ihren neu aufgestellten Rekord weiter ausbaut. Allerdings ist dieser auch eher skurril, denn in den letzten acht Partien geriet der FC Bayern jedes Mal mit 0:1 in Rückstand, konnte aber alle Spiele für sich entscheiden. Mal sehen, ob das auch ein neuntes Mal gelingen würde.

Am Wochenende blicken die Fußball-Fans außerdem wieder einmal nach Schalke - hat die Durststrecke gegen Hoffenheim ein Ende*? (smk)