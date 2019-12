Live-Ticker: Millimeter-Tor für den FC Bayern zählt nicht - Gladbach haut rustikal dazwischen

Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München: Der Kampf um die Bundesliga-Tabellenführung ist eröffnet. Das Topspiel hier im Live-Ticker.

Gladbach - FC Bayern 0: 0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach und die Münchner kämpfen um die Bundesliga -Tabellenführung.

-Tabellenführung. Hansi Flick schwärmt von Gladbachs Stürmer Marcus Thuram - und von Thomas Tuchel.

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 0:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Benes, Hofmann - Plea, Stindl Thuram Bank: Sippel (Tor), Jantschke, Wendt, Kramer, Neuhaus, Strobl, Embolo, Herrmann, Raffael FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Tolisso (20. Perisic), Thiago - Müller, Coman - Lewandowski Bank: Ulreich (Tor), Pavard, Coutinho, Cuisance, Gnabry, Javi Martinez, Perisic Tore: - Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

46. Minute: Die Bayern kommen mit Volldampf aus der Kabine - und mit Sprinter Davies, der gleich Druck aufbaut. Tückische Flanke des jungen Kanadiers, der Ball rutscht Sommer zwischen den großen Handschuhen durch. Aber die Kugel fliegt auch Zentimeter am Pfosten vorbei.

46. Minute: Weiter geht es im Borussia-Park. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

FC Bayern dominiert Bundesliga-Topspiel in Gladbach

Halbzeit-Fazit: Der FC Bayern ist beim Kontrahenten klar am Drücker! München spielt Gladbach zeitweise in einer Art Powerplay regelrecht her.

Die Borussia sieht sich an den eigenen Sechzehner gedrängt, doch dem Rekordmeister fehlt dieser allerletzte Zug zum Tor, der entscheidende Pass oder die Granate aus der zweiten Reihe.

Einmal, bei einem Versuch von Kimmich, ist der Ball schon hinter der Linie. Aber eben auch ein paar Zentimeter noch auf der Linie, weswegen der vermeintliche Treffer nicht zählt. Verstehen muss man das nicht, aber sei es drum.

Gladbach lauert derweil auf Konter, gefährlich, gefährlich! Das Spiel ist völlig offen - und Sie sollten die nächsten 45 Minuten auf jeden Fall hier dabei bleiben!

45. Minute + 2: Pause in Gladbach! Bayern ist klar besser, bekommt den Ball aber nicht ins Tor.

45. Minute: Bayern versucht einen letzten Angriff auf das Tor der Gladbacher. Kimmich gibt jetzt den Initiator, zieht auch mal nach innen in die Mitte, doch sie finden die Lücke nicht. Powerplay!

+ Eng am Mann: Jerome Boateng (re.) gegen Marcus Thuram. © dpa / Federico Gambarini

43. Minute: Nächster Torabschluss, doch der Ball geht deutlich drüber. Müller chippt den Ball ans Fünfereck auf Goretzka, der sich gegen zwei Mann behauptet, aber keinen Druck hinter die Kugel bekommt.

Gladbach befreit sich aus dem Druck des FC Bayern

40. Minute: Coman setzt sich über rechts durch, sein Schuss ist aber moderat, landet Sommer genau in den fangbereiten Armen. Es bleibt hoch spannend!

39. Minute: Gladbach kann sich freischwimmen, das Pressing der Bayern hat Kraft gekostet. Die Münchner schnaufen durch und die „Fohlen“ stehen wieder deutlich kompakter im Mittelfeld.

36. Minute: Perisicccccc!! Da muss er doch, da muss er doch...der Kroate wird mustergültig von einem mannschaftsdienlichen Lewandowski, so, wie man ihn vielleicht noch nie gesehen hat, bedient, und der Kroate hat Zeit, ganz viel Zeit. Doch er verzieht!

35. Minute: Gladbach befreit sich mal aus der Sturm-und-Drang-Phase der Bayern. Thuram sichert einen langen Ball, Lainer spielt nach außen, doch Bensebaini flankt schlampig.

31. Minute: Die Gladbacher müssen erstmal durchschnaufen. Der FC Bayern hat standesgemäß die Gestaltung über dieses Topspiel der Bundesliga übernommen. Die Borussia reagiert nur noch - und „schwimmt“ jetzt gehörig.

Torlinientechnik: Vermeintliches Bayern-Tor in Gladbach zählt nicht

29. Minute: Umstrittene Szene in Gladbach, brutal umstrittene Szene - das muss man so festhalten. Dabei ist die Bayern-Brille abgesetzt.

Die Torlinientechnik kommt zum Einsatz - und besagt, dass der Ball mit wenigen Zentimetern noch auf der Linie war, dabei sind rund 90 Prozent der Kugel hinter der Kreidelinie. Muss man das verstehen? Muss man das wirklich verstehen?

27. Minute: Uuuuiiiiiiiiii! War der drin? War der drin? Kimmich spielt alle Gladbacher Gegenspieler her und zieht aus rund 20 Metern herzhaft ab. Der Ball kommt mittig, aber mit Wucht und rutscht Torwart Sommer zwischen den „Hosenträgern“ durch. Der Schweizer muss nachfassen, tut das knapp vor oder auf der Linie, oder war der Ball doch dahinter?

26. Minute: Müllllllleeeerrrrr!! Der Weltmeister hat DIE Chance zur Führung. Der Ball kommt aus dem Getümmel zum Oberbayern an die Strafraumgrenze. Müller hält flach drauf, doch Sommer pariert.

+ Harte Zweikämpfe: Gladbach gegen Bayern. © dpa / Federico Gambarini

25. Minute: Blick auf die anderen Plätze: Zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf steht es auch noch 0:0, RB Leipzig ist gegen 1899 Hoffenheim 1:0 in Führung gegangen - durch Timo Werner.

23. Minute: Gladbach leistet sich wiederholt Abspielfehler im Spielaufbau, weil die Bayern die „Fohlen“ jetzt unter Druck setzen. Hier könnte die Chance für den Rekordmeister liegen...

20. Minute: Wechsel beim FC Bayern: Tolisso muss verletzt runter, der Kroate Perisic kommt für ihn in die Partie und rückt nach rechts vorne. Müller zieht sich etwas zurück und Goretzka geht auf die Sechs.

19. Minute: Tolisso ist wohl angeschlagen. Der Franzose greift sich an den Oberschenkel.

16. Minute: Wieder Lewandowski! Feine Freistoßfinte von Thiago aus dem Stand, der Spanier chippt den Ball über die Mauer hinweg auf den Angreifer, der direkt abzieht, aber das Tor um einen halben Meter verfehlt.

Gladbach gegen den FC Bayern: Robert Lewandowski vergibt Riesen-Chance

14. Minute: Leandowskiiiiiiii!!! Die nächste große Chance für die Bayern. Das spielen die Münchner über zwei Ketten hinweg sauber aus. Gladbach hat Mühe, sich zu sortieren.

Der polnische Stürmer schlenzt den Ball neben den rechten Pfosten. Schön gemacht, aber Zählbares gibt es dafür nicht.

12. Minute: Und wieder kracht es! Davies revanchiert sich bei Benes. Der Slowake segelt theatralisch durch die Luft. Mein Lieber, hier ist ja richtig Dampf drin!

11. Minute: Coman versucht, über links Tempo aufzunehmen, wird aber rustikal von Lainer gestoppt. Also, die Gladbacher haben sich in jedem Fall vorgenommen, körperlich dagegen zu halten. Daran gibt es früh keinen Zweifel.

8. Minute: Riesen-Chance für den FC Bayern! Tolisso hält aus dem Rückraum flach drauf. Der Ball rauscht in Richtung zweiten Pfosten, wo Müller den Fuß hinhält, die Kugel abfälscht, die aber neben den linken Pfosten geht. Müller schlägt die Hände über dem Gesicht zusammen.

7. Minute: Die hitzige Szene hat dem Spiel etwas Struktur genommen. Die Bayern sind noch nicht so präsent, wie sie es sein sollten.

Gladbach gegen FC Bayern: Böses Foul von Benes gegen Davies

5. Minute: Gelbe Karte gegen Benes (Gladbach). Erstes hartes Foulspiel von Benes gegen Davies. Da hält der Slowake die „offene Sohle“ drauf - und das gegen das Knie. Das gibt folgerichtig die Verwarnung.

4. Minute: Gladbach macht zunächst das Spiel, ist energisch am Gegner dran. Die Bayern wirken vorsichtig, Lewandowski sucht die Lücke um in die Gasse zu gehen. Hier ist gleich ordentlich Druck auf dem Kessel. So soll es sein, und nicht anders!

3. Minute: Gladbach spielt vom Start weg sein aggressives Pressing, auch gegen die Bayern. Routinier Stindl rückt in der Zentrale auf die Zehn.

2. Minute: Erster Ball von der Grundlinie in die Box der Gladbacher. Am Fünfereck verpasst Müller die Kugel, Sommer hat den Ball sicher.

1. Minute: Los geht es im Borussia-Park!

15.25 Uhr: Die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Samstagnachmittag, Bundesliga, Topspiel - stellen Sie die Getränke kalt und holen Sie die Salzstangen raus. Das ist Fußball pur.

15.20 Uhr: Auch Rainer Bonhof äußert sich bei Sky. Der Vize-Präsident von Borussia Mönchengladbach erzählt: „Mönchengladbach steht Kopf! Das genießt jeder. Wir wissen aber, dass erst 13. Spieltage gespielt sind. Wir wollen das so lange wie möglich halten, das ist auch bei der Mannschaft angekommen.“

FC Bayern: Hansi Flick begründet, warum er Joshua Kimmich rechts hinten bringt

15.15 Uhr: Bayern-Coach Hansi Flick spricht bei Sky: "Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir haben gegen Leverkusen viel zu viele Chancen liegen lassen, das ist uns bewusst. Ich bin aber guter Dinge heute. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Mannschaft zeigt, was sie im Stande ist zu leisten."

Flick begründet, warum erKimmich und nicht Pavard rechts hinten bringt: "Benji hat jedes Spiel gemacht. Für uns war wichtige, dass für vorne noch mehr Zug dazukommt. Das erhoffen wir uns durch Joshua, dass da noch mehr Zug da ist."

15.05 Uhr: Ein Blick auf sie Statistik. 102 Mal trafen beide Klubs laut kicker in der Bundesliga aufeinander.

24 Mal ging die Borussia als Sieger vom Platz, 49 Mal gewann der FC Bayern, 29 Mal trennten sich beide Vereine unentschieden. Die Münchner erzielten 195:128-Tore.

Was passiert heute? Die Spannung steigt immer weiter.

Gladbach-Coach Marco Rose: „Wir wollen Druck auf die Bayern machen“

15 Uhr: Gladbach-Coach Marco Rose ist am Sky-Mikrofon. „Die Mannschaft macht den Eindruck, dass sie gierig ist. Trotzdem müssen wir uns ab der ersten Minute vorne alles erarbeiten“, sagt der Trainer mit Blick auf seine Borussia: „Wir schauen in erster Linie auf unser Spiel und unsere Stärken, das soll uns tragen, gemeinsam mit unseren Zuschauern. Wir wollen Druck auf die Bayern machen. Dann sind sie verwundbar.“

14.40 Uhr: Und auch die Gladbacher haben ihre Aufstellung veröffentlicht. Auch hier gibt es Überraschungen. Stindl, Plea und Hofmann beginnen.

Herrmann, Jantschke und Ex-1860-Profi Neuhaus müssen auf der Bank Platz nehmen.

FC Bayern: Flick bringt Boateng, Thiago und Tolisso

14.30 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Und Hansi Flick überrascht und rotiert kräftig. Jerome Boateng, Thiago Corentin Tolisso und Thomas Müller spielen von Beginn.

Dauerbrenner Benjamin Pavard, der brasilianische Leihspieler Philippe Coutinho, Routinier Javi Martinez und Serge Gnabry sitzen auf der Bank.

14.20 Uhr: Welche Aufstellung für den FC Bayern wählt Hansi Flick heute? Freilich auch die Fans machen sich bei Social Media eifrig ihre Gedanken.

Dieser Twitter-User würde eine Doppel-Sechs aus Joshua Kimmich und Thiago bevorzugen, „damit wir gegen das Gladbacher Pressing ankommen“.

Heute muss unbedingt Thiago spielen, damit wir gegen das Gladbacher Pressing ankommen.

Thiago und Kimmich als spielstarke Doppelsechs würde ich favorisieren.#BMGFCB — Robert (@fcbrooobert) 7. Dezember 2019

Gladbach gegen den FC Bayern: Borussia vorsichtig bei Wort Meisterschaft

14.15 Uhr: Gladbach und das böse M-Wort: Gewinnt die Borussia heute gegen die Bayern, haben die Westdeutschen bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Seriensieger aus dem Süden der Republik.

Doch so richtig offensiv will niemand das Wort Meisterschaft äußern. "Natürlich haben die Träumer dieses ganz große, hehre Ziel, und sie sollen es auch haben", meinte Manager Max Eberl nun im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Eberl relativierte: „Wir müssen da sein, wenn die Großen schwächeln, und zu den Großen gehören neben Bayern auch Leipzig und Dortmund.“

+ Sportdirektor in Gladbach: Max Eberl. © dpa / Carmen Jaspersen

14 Uhr: Im Mittelfeld der Gladbacher wird heute einmal mehr Denis Zakari a im Fokus stehen. Der Schweizer Nationalspieler soll längst das Interesse des BVB und des FC Bayern auf sich gezogen haben.

Gladbach gegen den FC Bayern: Denis Zakaria steht im Fokus

Heute kann sich der 23-Jährige, der meist auf der Acht spielt, quasi bei einem möglichen Arbeitgeber direkt empfehlen. Die Bayern dürften gewarnt sein - und wegen eines potentiellen Transfers vorfühlen?

„Wir wollen den Kader zusammenhalten. Dann wird man entscheiden, was passiert. Zakaria ist ein hervorragender Spieler, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Er hat noch Vertrag, aber verlängern wäre ein Traum“, hatte Gladbach-Manager Max Eberl unlängst im „Doppelpass“ bei Sport1 gesagt: „Verkäufe auszuschließen, ist für einen Verein wie uns unmöglich.“

Zakaria hat am Niederrhein noch Vertrag bis 2022. Gut möglich, dass er diesen nicht erfüllen wird.

13.45 Uhr: Es ist angerichtet: Da wählt die Social-Media-Abteilung aus Gladbach sicher die richtigen Worte. Der Spitzenreiter der Bundesliga trifft heute Nachmittag auf den Double-Sieger und den Topfavoriten auf die Meisterschaft: die Bayern. Und zwar hier: im Borussia-Park.

Gladbach gegen den FC Bayern: Parallel spielen den BVB und RB Leipzig

13 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker! Der FC Bayern muss im Bundesliga-Topspiel (hier geht es um Live-Stream) bei Spitzenreiter Gladbach ran, parallel spielen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Fußball-Fan, was willst du mehr? Es geht an diesem Samstagnachmittag mehr denn je um die Tabellenführung im Oberhaus. Mittendrin: Die Bayern um Chefcoach Hansi Flick, der im Sommer durch Erik ten Hag und nicht durch Thomas Tuchel beerbt werden könnte.

Die Spannung ist beinahe greifbar - wir sind beim Spiel am Niederrhein live für Sie dabei!

Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München: Bundesliga-Topspiel im Live-Ticker

München - Hansi Flick, Trainer des FC Bayern München, erzählte vor dem Bundesliga-Topspiel des Rekordmeisters (Samstag, 15.30 Uhr) von seiner Kindheit. Konkret davon, dass sein Bruder schon immer Gladbach-Fan gewesen sei, und er eben Bayern-Fan.

Am Samstag werde sein Bruder aber ganz sicher für ihn sein, meinte der heute 54-jährige Badener und berichtete auf der Pressekonferenz, die tz.de* im Live-Ticker begleitete, von siegeshungrigen Spielern: „Nach dem Spiel gegen Leverkusen waren sie angefressen.“

Live-Ticker: Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München - wen stellt Hansi Flick auf?

Keine Frage, das 1:2 gegen Bayer Leverkusen ärgerte die Bayern, bei denen weiter über einen Transfer von Leroy Sané gemutmaßt wird, gewaltig. Jetzt wartet mit Gladbach ein Gegner mit ähnlicher Spielphilosophie.

„Pressing, sie fahren mit sehr viel Dynamik ihre Angriffe - Leverkusen und Gladbach kann man vergleichen“, sagte Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz, in der es auch um seinen möglichen Nachfolger als Bayern-Trainer, Thomas Tuchel*, ging: „Gegen Gladbach ist es wichtig, dass wir das Spiel kontrollieren. Dadurch, dass beide Mannschaften offensiv agieren, kann es viele Chancen geben. Wir müssen mutig und nach vorne verteidigen, dürfen den gegnerischen Stürmern wenig Raum lassen.“

Rose: Insgesamt ist zu erkennen, wo wir hinwollen. Wir haben unseren Stil entwickelt. Wir fühlen uns momentan gut und sind gut drauf. Aber es wird auch noch Phasen geben, in denen es uns schwerer fallen wird. #BMGFCB pic.twitter.com/8Vji2eYq3s — Borussia (@borussia) 5. Dezember 2019

Vor einem Gladbacher Spieler warnte der Interimscoach den Kader des FC Bayern besonders: Angreifer Marcus Thuram. „Sie haben mit Thuram vorne einen Spieler dazu bekommen, der viel Qualität und Speed hat, und der vor dem Tor sehr gefährlich ist. Sie haben sehr viel Speed und alle ziehen mit“, sagte er.

Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München im Live-Ticker: Freut sich am Ende etwa RB Leipzig?

Wer steht am Samstagabend an der Bundesliga-Spitze? Gladbach oder Bayern? Oder etwa RB Leipzig?

Die Sachsen spielen parallel gegen 1899 Hoffenheim. Gewinnt die Mannschaft von Julian Nagelsmann und das Topspiel endet unentschieden, ist RB Erster. Doch soweit wollen es Gladbach und der FC Bayern sicher nicht kommen lassen.

Patrick Mayer

