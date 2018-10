Hecking: „Warum soll ich die Euphorie bremsen?“ 

Nach der Heim-Erfolgsserie will Gladbach gegen Mainz nachlegen. Dafür steht Dieter Hecking fast der ganze Kader zur Verfügung.

Mönchengladbach - Bis auf den noch angeschlagenen Raffael startet Borussia Mönchengladbach nach der Länderspielpause in Bestbesetzung in den Ligabetrieb. Dabei will der Tabellendritte mit dem vierten Heimsieg in Serie gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag seinen Höhenflug fortsetzen. „Warum soll ich die Euphorie bremsen? Das hilft uns vielleicht auch im Spiel, aber wir und auch die Fans sollten aus einer demütigen Rolle agieren“, sagte Trainer Dieter Hecking vor der Partie gegen die seit vier Spielen sieg- und torlosen Rheinhessen.

Nach dem 3:0-Erfolg beim FC Bayern München hat der Coach wenig Grund, seine Startformation zu ändern. Ob der zuletzt fünf Monate fehlende Lars Stindl wieder von Beginn an spielt oder zunächst auf der Bank sitzt, ist aber noch offen. Denkbar ist auch eine Rückkehr des zuletzt starken Patrick Herrmann.

dpa