Gladbach bei Inter Mailand im Live-Ticker: Aufstellungen sind da! Corona-Schock bei Inter

Borussia Mönchengladbach reist zum Auftakt in der Champions League nach Italien. Dort treffen die Fohlen auf Vize-Meister Inter Mailand. Die Partie im Live-Ticker.

Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-), Mi., 21 Uhr auf DAZN und Sky

Zum dritten Mal nach 2015 und 2016 haben die die Fohlen für die Champions League* qualifiziert

Zum Auftakt treten die Gladbacher in Mailand bei Inter an - die Partie im Live-Ticker

Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

Aufstellung Inter Mailand: Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov - Darmian, Barella, Vidal, Perisic - Eriksen - Lukaku, Alexis Sanchez Aufstellung Borussia Mönchengladbach : Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Hofmann - Thuram, Embolo, Plea Tore: - Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

+++ Aktualisieren +++

Update vom 21. Oktober, 19.57 Uhr: Die Aufstellungen der Teams sind da! Die Borussia wird doch mit einer Viererkette agieren und im bewährten 4-3-3 auflaufen. Breel Embolo steht etwas überraschend in der Startelf.

Die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach im Stenogramm: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Hofmann - Thuram, Embolo, Plea

Update vom 21. Oktober, 19.33 Uhr: In knapp einer halben Stunden kommen die Aufstellungen rein. Dann werden wir erfahren, ob beide Teams wirklich - wie vermutet - mit einer Dreierkette auflaufen. Oder ob sie doch in einem anderem System verteidigen. Lassen wir uns mal überraschen.

Update vom 21. Oktober, 19.02 Uhr: Bei aller Euphorie und Vorfreude vergisst man fast, dass es bei der Borussia ein spezielles Debüt in der Champions League geben wird. Für Marco Rose ist es nämlich der erste Auftritt in der Königsklasse.

Mit RB Salzburg ist der Coach ja meist auf dramatische Art Weise gescheitert. Nun darf er sein Können als Trainer auf der größten europäischen Fußball-Bühne unter Beweis stellen. Wir sind gespannt, wie Rose seine Jungs auf Feld schickt.

Gladbach bei Inter Mailand im Live-Ticker: Rose vor CL-Debüt - Corona-Schock bei Inter

Update vom 21. Oktober, 17.44 Uhr: Nicht nur die Borussia aus Mönchengladbach hat eine Corona-Fal zu beklagen (Jordan Beyer), auch Inter muss auf einen nicht ganz unwichtigen Akteur verzichten. Neuzugang und Ex-BVB-Star Achraf Hakimi hat sich mit COVID19 infiziert und fehlt daher in der heutigen Partie gegen die Gladbacher.

Update vom 21. Oktober, 16.51 Uhr: In wenigen Stunden geht es für die Borussia endlich wieder los im Kreis der ganz großen europäischen Klubs. Zwei Jahr verfolgten die Gladbacher die Champions League nur vor dem Fernseher, jetzt mischen sie endlich wieder mit.

Bei den Gruppengegner Real Madrid und Inter Mailand ist die Elf von Coach Marco Rose bereits vom ersten Spiel an gefordert. Vor allem die Italiener entwickelten sich unter Antonio Conte wieder zu einem richtigen europäischen Spitzenteam. In der vergangene Saison verloren sie das Finale in der Europa League auf dramatische Art und Weise gegen den FC Sevilla.

Dennoch sieht der Inter-Coach sein Team nicht als Favorit in der Gruppe. „Dass wir da die Favoriten sein sollen“, so der einstige Trainer von Juventus und Chelsea: „bringt mich zum Lachen.“

Gladbach bei Inter Mailand - CL-Auftakt der Borussia im Live-Ticker: Rose-Elf direkt unter Druck

Mailand - Nach fast vier Jahren tritt Borussia Mönchengladbach wieder in der Champions League* an. Mit Inter Mailand wartet der diesjährige Europa-League-Finalist und Vizemeister der Serie A auf die Fohlen. „Wir wissen um die Herausforderung. Wir wollen frech sein, wir wollen mutig sein“, meinte Trainer Marco Rose gegenüber dem SID vor dem ersten Spiel in der vermeintlichen Todesgruppe.

+ Inter Mailand fordert Borussia Mönchengladbach im San Siro. © dpa

Gladbach bei Inter Mailand im Live-Ticker: Trainer Rose selbstbewusst - „Spielen, um weiterzukommen“

Neben Inter Mailand bekommt es die Borussia mit Real Madrid und Schachtjor Donezk aus der Ukraine zu tun, doch Rose scheint sich nicht vor den großen Namen verstecken zu wollen. „Wir spielen, um weiterzukommen. Eine andere Zielsetzung würde unserem Charakter widersprechen“, meinte Rose selbstbewusst. Nach dem vierten Tabellenplatz in der Gruppenphase 2015/16 folgte in der Saison 2016/17 der dritte Rang, nun soll das Achtelfinale im dritten Versuch erreicht werden.

Im legendären San Siro wird die Borussia nun zeigen müssen, dass sie auch gegen große Teams starke aufspielen kann. Inter sei zwar „in Europa im Moment ziemlich weit vorne dabei“, seiner Mannschaft gab der Coach nach der Ankunft im Hotel mit, „hoffentlich von einem Sieg zu träumen“.

Borussia bei Inter Mailand im Live-Ticker: Mönchengladbach hat Inter-Insider im Kader - Italiener mit Corona-Ausfällen

Gladbach hat mit Neuzugang Valentino Lazaro einen echten Insider in der Mannschaft, denn der Österreicher kam leihweise von Inter Mailand an den Niederrhein. „Natürlich haben wir mit Tino über Inter gesprochen. Das, was wir als Trainerteam erkannt haben, hat er uns teilweise bestätigen können“, meinte Rose bei der Pressekonferenz zum Champions-League-Auftakt. Eingreifen wird Lazaro jedoch nicht.

Der Neuzugang fehlt aufgrund seines Trainingsrückstands gegen seine alten Teamkollegen, auch Denis Zakaria und Laszlo Benes befinden sich noch im Aufbautraining. Zudem fehlen Andreas Poulsen nach seiner Schulter-OP und Youngster Jordan Beyer, der positiv auf das Coronavirus* getestet wurde.

Inter hat ebenfalls mit Corona-Infektionen* zu kämpfen, das Derby gegen den AC Mailand stand nach sechs Ausfällen bei den Nerazzurri kurz vor der Absage. Am Ende verlor Inter mit 1:2 und vermasselte somit die Generalprobe vor dem Königsklassen-Auftakt. Ein gutes Vorzeichen für die Rose-Truppe? (ajr/smk) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

.

Rubriklistenbild: © Marius Becker/dpa