Journalist aus Göttingen beschäftigt sich mit Insolvenzen von Fußball-Klubs

Kassel/Göttingen. Hardy Grüne ist persönlich betroffen. Der 56-Jährige wurde in Dortmund geboren, wohnt aber seit er 13 Jahre alt ist in Göttingen.

So wurde er zum Fan von Göttingen 05. Und dadurch schon früh mit dem Thema Insolvenz konfrontiert. Heute ist es eines seiner Steckenpferde. Wenn Fußball-Klubs pleite sind, dann bekommt der freie Journalist das zu „99 Prozent mit“. Und er gibt die traurige Botschaft weiter. Über seine Facebook-Seite „Hardy Grüne – Fußball“ und im „Zeitspiel“, einem Magazin für Fußball-Zeitgeschichte, das er herausgibt und für das er schreibt.

Grüne macht das in Form des „Insolvenztickers“ bereits seit vielen Jahren. „Mir geht es da nicht um die Insolvenz an sich, sondern um die Hintergründe und Strukturen. Für einige ist so eine Insolvenz eine Lehre. Andere Klubs trifft es immer wieder. Da fällt mir dann auch der KSV Hessen Kassel ein“, sagt Grüne. Der 56-Jährige, der in der Nähe von Duderstadt lebt, interessiert sich dafür, warum immer mehr Vereinen das Geld ausgeht.

„Früher war alles breitflächiger aufgestellt. In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre sind dann immer mehr Vereine gestorben“, sagt Grüne. Viele Insolvenzen seien selbst verschuldet. Die Funktionäre gingen hohes Risiko, um aufzusteigen, weil es mehr Fernsehgeld in den höheren Spielklassen gibt. Und weil Sponsoren sagen würden: Steigt ihr erst mal auf, dann helfe ich, sagt der Journalist. „Dazu kommen Forderungen aus der Fangemeinde. Nach dem Motto: Wir müssen wieder dahin, wo wir mal waren“, sagt Grüne.

Der 56-Jährige beschäftigt sich mit den Ursachen von Insolvenzen: „Durch die Nachwuchsleistungszentren werden junge Spieler besser ausgebildet, wollen ganz nach oben – aber nur fünf Prozent schaffen das. Der Rest hat nichts gelernt und will mit Fußball Geld verdienen. Deswegen wird in manchen Gegenden sogar in der untersten Liga Geld bezahlt. Ein System, das nicht funktioniert.“

Dann ist da noch die Ligenpyramide, die immer enger geworden sei. „Bis 1990 hatten wir acht dritte Ligen und zig vierte. Heute haben wir jeweils eine 1., 2. und 3. Bundesliga, vier vierte Ligen. Da müssen logischerweise eine Menge Vereine auf der Strecke bleiben“, sagt Grüne. Undurchlässiger werde es zudem in der Bundesliga, wo mit Leipzig und Hoffenheim, aber auch Augsburg und Mainz neue Player dabei sind und diese durch die Verteilung der TV-Gelder zunehmend Vorteile gegenüber Aufsteigern bekämen.

Viele Gründe, weswegen sich der Göttinger für Insolvenzen interessiert. Es geht ihm nicht um die Pleite an sich. „Die Vereine, die das betrifft, sagen einem vom Namen häufig etwas. Man denkt sich dann: Es hat wieder einen erwischt.“ Laut Grüne nutzen Klubs die Insolvenzen manchmal aber auch aus. „Chemnitz zum Beispiel. Die haben Insolvenz angemeldet, als sie ohnehin schon abgestiegen waren. Dann bekommt der Verein den Punktabzug, schließt irgendwann das Insolvenzverfahren ab und kann wieder von Null anfangen. Ohne Schulden.“

Um auf diese Dinge aufmerksam zu machen, schreibt Grüne den Insolvenzticker. Denn: „Über die Medien werden nicht alle Leute erreicht. Vielleicht bei Wuppertal. Aber nicht, wenn es um die kleinen Klubs geht.“ Grüne sieht sich als Denkmalpfleger der eher kleineren Traditionsvereine – „Concordia Hamburg zum Beispiel. Oder CSC 03 Kassel.“

Seinem Klub – Göttingen 05 – konnte er trotz des ganzen Wissens über Insolvenzen nicht helfen. Der Verein wurde nach einer Insolvenz 2004 aufgelöst und hat sich nach Neugründung später gespalten. Grüne ging diesen Weg nicht mit.

www.zeitspiel-magazin.de