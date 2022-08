Gruppenphase der Europa League wird ausgelost – alle Infos zur Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Amtierender Europa-League-Sieger ist Eintracht Frankfurt. © Arne Dedert/dpa

Am Freitag (26. August) wird die Gruppenphase der Europa League ausgelost. So können Sie die Auslosung live im TV und Live-Stream verfolgen:

Die neue Europapokal-Saison wirft ihre Schatten voraus. Am Freitag wird in Istanbul die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Mit dem SC Freiburg und Union Berlin sind auch zwei Mannschaften aus der Bundesliga vertreten.

HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie die Auslosung der Europa League am Freitag live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Neben den beiden Bundesliga-Klubs sind unter anderem auch Manchester United und der FC Arsenal für die Europa League qualifiziert. (nwo)