Guardiola erklärt FC Bayern Transfer-Kampf um Kyle Walker

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München buhlt weiter intensiv um Kyle Walker. City-Trainer Pep Guardiola würde den Außenverteidiger aber gerne halten.

München – Die Kaderplanung beim FC Bayern München läuft auf Hochtouren. Mit Konrad Laimer (RB Leipzig), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Minjae Kim (SSC Neapel) sind drei Neuzugänge fix, weitere sollen folgen. Priorität Nummer eins auf dem Transfermarkt ist weiterhin Harry Kane von Tottenham Hotspur, doch auch um einen anderen Engländer buhlt der FC Bayern nach wie vor intensiv.

Kyle Walker Geboren: 28. Mai 1990 (Alter 33 Jahre), Sheffield, Vereinigtes Königreich Verein: Manchester City Position: Rechtsverteidiger

FC Bayern München buhlt weiter um Kyle Walker

Kyle Walker von Manchester City soll die rechte Seite des deutschen Rekordmeisters verstärken, die Verhandlungen mit seinem Klub sind aber alles andere als einfach. Ein Problem für den FC Bayern München ist die Tatsache, dass Citys Cheftrainer Pep Guardiola den Routinier nicht ziehen lassen will und weiter auf ihn setzt.

„Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Ein Spieler mit solchen Qualitäten ist weltweit nur schwer zu finden. Wir wollen ihn behalten. Wir werden um ihn kämpfen, genau wie Bayern das auch tun wird“, sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz in Tokio und kündigte damit an, um einen Verbleib Walkers zu kämpfen.

Trainer Pep Guardiola (l.) will Kyle Walker halten. © BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

„Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß, dass Kyle in Gesprächen mit anderen Clubs ist“, so Guardiola weiter. Pikant ist, dass Manchester City in Tokio im Rahmen eines Testspiels auf den FC Bayern München treffen wird.

FC Bayern München Guardiola will um Walker kämpfen

Der begehrte Walker soll in diesem Match auflaufen, wie der spanische Coach bestätigte. „Warum sollte ich ihn nicht aufstellen? Er ist unser Spieler und wir müssen mit den Besten antreten“, sagte Guardiola und freut sich auf das Duell mit seinem Ex-Klub. „Ich bin immer glücklich, alte Freunde zu treffen. Der Test ist wichtig für uns und zeigt uns, wo wir gerade stehen.“

Ob und wann ein möglicher Wechsel zum FC Bayern München vollzogen wird, ist unklar. Der Spieler selbst soll seinen Klub zuletzt darüber informiert haben, zum deutschen Rekordmeister wechseln zu wollen. Eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro steht im Raum. Keinen Kommentar wollte Guardiola über einen möglichen Tausch mit Bayerns Benjamin Pavard abgeben. (smr)