So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt empfängt am Donnerstag Vitoria Guimaraes in der Europa Legaue.

So sehen Sie das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes in der Gruppenphase der Europa League live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League muss Eintracht Frankfurt vor heimischer Kulisse gegen Vitoria Guimaraes ran. Die Chancen in der Europa League zu überwintern sehen für die Hessen nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Arsenal gut, denn der direkte Gegner Standard Lüttich kam am vergangenen Spieltag nicht über ein Unentschieden bei Guimaraes hinaus. Wenn die Eintracht kein Risiko eingehen möchte, sollte sie das Spiel gegen Guimaraes aber auf jeden Fall gewinnen.

Eintracht Frankfurt mit Problemen im Sturm

Eintracht Frankfurts Problem ist derzeit der Angriff.* Bas Dost fällt für den Rest der Hinrunde mit Leistenproblemen aus. Gesetzt sein wird auf jeden Fall Goncalo Paciencia, der in den vergangenen Wochen und Monaten die konstantesten Leistungen gezeigt hat. Denn Leihgabe André Silva schwächelt, für Nachwuchsmann Dejan Joveljic dürfte eine solche Partie noch zu früh kommen.

Anpfiff der Europa-League-Partie Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes ist am Donnerstag, 12.12.2019, um 18.55 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt gegen Arsenal London: Europa League live beim Streaming-Dienst DAZN

Der Online-Streaming-Dienst DAZN überträgt das sechste Gruppenspiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Vitoria Guimaraes am Donnerstag, 12.12.2019, live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt am Donnerstag, 12.12.2019, um 18.40 Uhr, Anpfiff ist um 18.55 Uhr

Im Studio moderiert Alex Schlüter mit dem Experten Sebastian Kneißl

Moderator Jan Platte kommentiert das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes live aus Frankfurt

Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat

Ein Jahresabo gibt es für 119,99 Euro



Die DAZN-App gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte



Nach dem Spiel zeigt der Sender Nitro, der zur RTL-Gruppe gehört, eine etwa 60-minütige Zusammenfassung des Spiels



Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes: Europa League im Live-Stream von DAZN

Derbezahlpflichtige Online-Streaming-Dienst DAZN bietet auch einen Live-Stream des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Vitoria Guimaraes am Donnerstag, 12.12.2019, an.

Die Übertragung beginnt am Donnerstag, 12.12.2019, um 18.40 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 18.55 Uhr.



Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes: Das Europa-League-Spiel im Live-Ticker

Sie können das Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream verfolgen, wollen aber trotzdem nichts von dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Vitoria Guimaraes verpassen? Wir haben die Lösung: Mit unserem Live-Ticker zum Spiel sind Sie immer bestens informiert.



Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes: Stadion und Schiedsrichter

Das Spiel findet im Waldstadion in Frankfurt statt und wird – wie bei allen Spielen in der Europa League – am Donnerstag ausverkauft sein. Bei internationalen Spielen fasst das Stadion 48.000 Zuschauer.

Schiedsrichter der Partie ist Gediminas Mazeika aus Litauen. Der 41-Jährige leitet am Donnerstag sein 28. Spiel in der Europa League. Ihm zur Seite stehen Vytautas Simkus und Vytenis Kazlauskas, ebenfalls aus Litauen. Vierter Offizieller ist Donatas Rumsas. Da der Videobeweis in der Europa League erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz kommt, gibt es auch keinen Videoschiedsrichter.

