Haaland-Papa dreht auf Tribüne in Madrid durch: Sicherheitskräfte führen „Dummkopf“ ab

Von: Christoph Wutz

Teilen

Während sein Sohn Erling gegen Real Madrid blass blieb, zog Alf-Inge Haaland provokant den Zorn der Real-Fans auf sich. Einsichtig ist er nicht.

Madrid – Die Situation rund um das Ausgleichstor von Kevin de Bruyne sorgte beim 1:1 im Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City nicht nur auf dem Spielfeld für Zündstoff. Auch abseits des Spielgeschehens ging es heiß her. Mittendrin und verantwortlich: Alf-Inge Haaland, dessen Sohn Erling für Manchester City ausnahmsweise keine Akzente setzen konnte. „Alfie“ legte sich während des Spiels mit Fans von Real Madrid an – und übertrieb es dabei mit seinen Provokationen.

Alf-Inge Rasdal Haaland Geboren: 23. November 1972 (Alter: 50 Jahre), Stavanger, Norwegen Position: Rechtsverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler Stationen als Spieler: u. a. Nottingham Forest, Leeds United, Manchester City Karriereende: 2002

Haaland-Papa Alf-Inge provozierte Real-Fans während des Champions-League-Spiels

Video-Aufnahmen aus dem Publikum zeigen Haaland Senior, der jüngst auch Einblicke in den Transfer-Entscheidungsprozess rund um seinen Sohn Erling gab, und mehrere Begleiter in einer Loge des Estadio Santiago Bernabéu. Entstanden sind die Bilder mutmaßlich zu mehreren Zeitpunkten im Verlauf des Halbfinals.

Darauf ist zu sehen, wie der Vater von Erling Haaland gemeinsam mit einem Vertrauten die tiefer sitzenden Anhänger der „Königlichen“ bewusst mit höhnischen Gesten provoziert und sie regelrecht auffordert, hörbar darauf zu reagieren. Die beiden wirken gar ein wenig amüsiert und scheinen die erhitzten Gemüter zu genießen. Einen Zuschauer beleidigt der 50-Jährige, der einst selbst für City kickte, dabei gar mit einer Arm-Geste. Einige Real-Fans entgegnen dem Norweger lautstark „fuera“, also „raus“.

Hat sich bei Real keine Freunde gemacht: Alf-Inge Haaland, der die Fans der „Königlichen“ bewusst aufzog. © Imago / Shutterstock/ Screenshot: B24PT/Twitter

Vater von Erling Haaland soll Anhänger von Real Madrid mit Erdnüssen beworfen haben

Mutmaßlich nach dem 1:1-Ausgleichtstor von Kevin de Bruyne in der 67. Minute eskaliert die Situation und die Verspottungen von Erling Haalands Entourage, sichtbar erfreut über den Spielstand, nehmen Überhand. Im Zuge dessen soll Haaland Senior spanischen Medienberichten zufolge auch mit Erdnüssen in Richtung des Madrider Publikums geworfen haben.

Das Video zeigt, wie in der Folge Alf-Inge Haaland und seine Begleiter vom Madrider Sicherheitspersonal noch während des Spiels aus der Loge geführt werden. Die Anhänger der Mannschaft von Carlo Ancelotti reagieren darauf sichtlich erfreut und skandieren vereinzelt „Haaland, tonto!“, was auf Deutsch in etwa „Haaland, Dummkopf!“ heißt.

Der Eklat um Haalands Vater im Video:

Haaland-Papa „musste gehen, weil die Fans von Real Madrid nicht glücklich waren“

Der Vater des norwegischen Stürmerstars äußerte sich inzwischen selbst zu den Vorkommnissen: „Wir mussten gehen, weil die Fans von Real Madrid mit dem 1:1 nicht glücklich waren“, schrieb der Norweger auf Twitter und wies jegliche Schuld von sich.

Dennoch hofft wohl auch er, dass der Name Haaland rund um das Rückspiel in Manchester am kommenden Mittwoch wieder ausschließlich in einem sportlichen Kontext fällt. Nicht nur mit überragenden Leistungen auf dem Platz, sondern auch mit seinen Haaren sorgte sein Sohn Erling zuletzt für Schlagzeilen. (wuc)