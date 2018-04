Europa League: Kracher-Duell im Halbfinale - Salzburg gegen Leipzig-Bezwinger

In Nyon wurden heute die Europa-League-Halbfinals ausgelost. RB Salzburg trifft auf Olympique Marseille, Arsenal im Mega-Duell auf Atlético Madrid.

Leipzig-Bezwinger Olympique Marseille trifft im Halbfinale der Europa League auf den FC Salzburg. Die Franzosen haben im ersten Spiel das Heimrecht gegen das Überraschungsteam aus Österreich. Die Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi spielen mit dem FC Arsenal im zweiten Halbfinale gegen Atlético Madrid. Der Tabellensechste der englischen Premier League tritt zunächst vor eigenem Publikum an.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Halbfinalspiele finden am 26. April und 3. Mai statt. Das Endspiel wird am 16. Mai in Lyon ausgetragen. RB Leipzig war am Donnerstag als letzter deutscher Vertreter an Marseille gescheitert.

