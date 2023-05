Leverkusen vor dem Aus: Fahrlässiges Bayer verliert in der Europa League gegen AS Rom

Von: Christoph Wutz

Bayer Leverkusen hat eine gute Ausgangslage für das Halbfinal-Rückspiel in der Europa-League verpasst. Der AS Rom unterlag die „Werkself“ knapp.

Europa League: AS Rom – Bayer Leverkusen 1:0

Alonso-Elf zu harmlos – Leverkusen muss nächste Woche Rückstand aufholen

Der Live-Ticker der Partie zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen zum Nachlesen.

Fazit: Bayer Leverkusen verliert verdient mit 0:1 (0:0) gegen die AS Rom. Ärgern wird die „Werkself“ insbesondere die starke Anfangsphase mit zwei vergebenen Großchancen. Die zähe Partie ging mit 0:0 in die Pause. Aus der Kabine startete die Roma dann besser und kam durch Bove zur Führung (63. Minute), die Bayers Jonathan Tah später als „Verkettung von Fehlern“ bezeichnete.

Bayer war danach zwar bemüht, es mangelte aber an zwingenden Ideen und Abschlüssen. Bis zur 87. Minute, als Frimpong einen Patzer von Roma-Torwart Patricio freistehend nicht nutzen konnte. Somit müssen die Leverkusener vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag um den Final-Einzug bangen.

Bayer Leverkusen muss im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals gegen die Roma einen 0:1-Rückstand wettmachen. © Imago / Insidefoto

AS Rom – Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Aufstellung Rom: Rui Patricio - Cristante, Mancini, Ibanez - Celik, Bove (76. Wijnaldum), Matic, Pellegrini, Spinazzola - Belotti (76. Dybala), Abraham Aufstellung Leverkusen: Hradecky - Kossounou (35. Bakker), Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich (90.+1 Amiri), Palacios, Hincapie - Wirtz, Diaby (72. Adli) - Hlozek (72. Azmoun) Tor: 1:0 Bove (63.)

Alonso-Elf zu harmlos – Leverkusen muss nächste Woche Rückstand aufholen

90. Minute + 4: Schluss! Kurz danach pfeift Oliver die Partie ab. Bayer Leverkusen verliert das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League mit 0:1.

90. Minute + 4: ...der allerdings auch nichts einbringt. Leverkusen ist schlichtweg zu harmlos, es fehlt an Durchschlagskraft.

90. Minute + 3: Frimpong holt nochmal einen Freistoß aus halbrechter Position heraus...

90. Minute + 1: Wechsel bei Bayer: Andrich muss angeschlagen runter. Amiri wird für ihn eingewechselt.

90. Minute: Vier Minuten gibt es extra.

Monster-Chance zum Ausgleich für Bayer – Frimpong vergibt freistehend

87. Minute: Das muss der Ausgleich sein! Nach einem weiten Ball in den Strafraum behindern sich Ibanez und Patricio gegenseitig. Der Ball prallt an den Elfmeterpunkt aus dem Nichts vor die Füße von Frimpong. Dessen Schuss blockt kedoch Cristante in höchster Not kurz vor der Linie, der Römer Keeper war bereits geschlagen.

Hatte den Ausgleich für Bayer auf dem Fuß: Jeremie Frimpong. © Imago / Independent Photo Agency

86. Minute:.Der Offensive des Teams von Xabi Alonso läuft langsam aber sicher die Zeit davon. Es braucht jetzt eine zündende Idee, wenn Leverkusen noch den Ausgleich schaffen will.

81. Minute: ...der allerdings nichts einbringt. Die Roma verteidigt mit Mann und Maus jegliche Offensivbemühung der Gäste weg. Weiter kein Durchkommen für Bayer.

80. Minute: Frimpong geht mal über rechts durch, passt nach innen zu Azmoun. Dessen Schuss wird abgeblockt. Es gibt mal wieder Eckball für Bayer...

76. Minute: Wechsel bei der Roma: Auch Mourinho wechselt zweimal: Belotti und Torschütze Bove verlassen unter stehenden Ovationen das Feld, Wijnaldum und Dybala sind neu auf dem Platz.

AS Rom geht auf das zweite Tor – Leverkusen reagiert mit Doppelwechsel

72. Minute: Wechsel bei Bayer: Azmoun und Adli kommen für Hlozek und Diaby. Die Wechsel sind positionsgetreu, Xabi Alonso will jetzt mehr nach vorne von seiner Mannschaft sehen.

69. Minute: Abraham versucht es erneut, sein abgefälschter Schuss ist aber harmlos. Hradecky nimmt ihn sicher auf.

66. Minute: Die Römer haben jetzt Lunte gerochen und wollen den Vorsprung ausbauen. Belotti setzt sich im Eins-gegen-eins gegen Tapsoba durch und kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss. Hradecky pariert wieder nur nach vorne, dort steht wieder Bove, dessen Direkabnahme aber in den Römer Nachthimmel segelt.

Führung für die Roma – Bove trifft per Abstauber

63. Minute: Tor für die Roma! Die AS schaltet nach einem Ballgewinn schnell. Bove leitet die Situation selbst temporeich ein, legt ab auf Abraham. Der dreht sich, schließt ab, scheitert aber noch an Hradecky. Der kann den Ball nur nach vorne abwehren, wo Bove goldrichtig steht. Der Youngster nimmt den Ball volley per Abstauber und lässt das Stadio Olimpico toben.

Bejubelt sein Führungstor: Eduardo Bove. © Imago / Emmefoto

61. Minute: Es ist jetzt wie in einem Handball-Spiel. Bayer spielt viele Kurzpässe rund um den kompakten Verteidigungs-Ring der Römer, aber die Ideen bleiben weiter aus. Leverkusen wird kaum noch gefährlich.

57. Minute: Wirtz und Diaby sehen auch die Gelbe Karte. Pellegrini wird zwar vom Franzosen getroffen, fällt dann aber seh theatralisch. Danach kommt es zu einem kurzen Gerangel, woraufhin auch Tah und Mancini verwarnt werden. Es wird hitziger, der Ball ist momentan weniger im Mittelpunkt.

55. Minute: Wirtz und Diaby kommen zwar immer wieder an den Ball, werden dann aber sofort bedrängt. Die Römer machen den kreativen Köpfen in Bayers Reihen das Leben schwer, Chancen sind weiter Mangelware.

Roma mit viel Tempo aus der Kabine – Leverkusens Andrich sieht erste Gelbe Karte

50. Minute: Die Roma kommt engagiert aus der Pause. Abraham tankt sich auf der linken Seite durch, nimmt Tempo auf und geht an Andrich vorbei. Der weiß sich nur noch mit einem Foul zu helfen und stoppt Abraham kurz vor dem Strafraum. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie. Der anschließende Freistoß bringt nichts ein.

48. Minute: Ein erster Abschluss im zweiten Durchgang: Celik versucht es nach einem schönen Dribbling von Spinazzola von halbrechts aus der Distanz, der Ball geht aber weit am Kasten von Bayers Hradecky vorbei.

46. Minute: Weiter geht es mit den zweiten 45 Minuten im Halbfinal-Hinspiel der Europa League!

Halbzeit: Nach einem starken Start von Bayer, als Andrich und Wirtz mit zwei Riesenchancen die frühe Führung für Leverkusen liegen ließen, kam die Roma besser ins Spiel und hatte in der 19. Minute auch eine große Gelegenheit. Hradecky parierte aber glänzend gegen Ibanez. Danach ging der Spielfluss auf beiden Seiten ein Stück weit verloren, es blieb bei Torannäherungen und vielen engen Zweikämpfen im Mittelfeld.

Keine Tore zur Halbzeit – Leverkusen bemüht, aber ideenlos

45. Minute + 3: Pausenpfiff in Rom! Es geht torlos in die Halbzeitunterbrechung.

45. Minute: Drei Minuten werden nachgespielt.

44. Minute: Bayer versucht wieder mehr, aber nach wie vor kommt die Alonso-Elf kaum durch. Beide Defensiv-Reihen stehen sehr kompakt und lassen nichts zu. Auch ein Freistoß von Wirtz von der linken Seite ist ungefährlich, der Ball landet direkt in den Armen des Roma-Keepers.

Im Europa-League-Halbfinale geht es eng zu zwischen der AS Rom und Bayer Leverkusen. © Imago / Gribaudi/ImagePhoto

40. Minute: Es bleibt chancenarm und eng umkämpft. Beide Teams sind bemüht, aber insbesondere von den Stürmern der Mannschaften kommt noch nicht viel.

Viele Fouls und Zweikämpfe – Bayer-Verteidiger Kossounou muss verletzt raus

35. Minute: Wechsel bei Bayer: Das ist bitter: Der starke Kossounou muss verletzt raus, das sieht nach Oberschenkelproblemen aus. Für ihn kommt Mitchel Bakker in die Partie.

Bayers Odilon Kossounou musste bereits vor der Halbzeit mit einer Verletzung raus. © Imago / Independent Photo Agency

32. Minute: Die Fouls werden jetzt mehr, es geht eng zur Sache. Noch kommt Schiedsrichter Michael Oliver aber ohne Karte aus.

29. Minute: Erster Aufschrei im Leverkusener Strafraum, als Belotti im Laufduell mit Tapsoba zu Fall kommt. Aber das war kein Foulspiel. Weiter geht es mit Abstoß.

28. Minute: Bayer wartet ab, überlässt der Roma den Ball. Noch gelingt den Gästen aber das Umschalten noch nicht wirklich, sie leisten sich zu viele Fehlpässe.

25. Minute: Das Spiel ist recht zerfahren, es ist eng mit wenigen Torraumszenen. Aber Spannung ist allemal geboten.

Fast das 1:0 für die Roma – Bayer-Torwart Hradecky rettet auf der Linie

19. Minute: Fast das 1:0 für die Gastgeber! Nach einem Freistoß von Pellegrini aus dem Halbfeld kommt Ibanez im Fünfer per Kopf zum Abschluss. Aber Hradecky macht sich lang und pariert sensationell, es steht weiter 0:0.

Lukas Hradecky pariert fantastisch gegen Roma-Verteidiger Ibanez und verhindert den Rückstand für Bayer. © Imago / Independent Photo Agency

16. Minute: Die Roma tastet sich langsam nach vorne, kommt allmählich besser ins Spiel. Der Defensiv-Block von Bayer steht aber sicher und lässt bislang noch nichts anbrennen.

13. Minute: Spinazzola versucht es mal auf der linken Außenbahn im Eins-gegen-eins, kommt aber nicht durch. Anschließend bleibt er kurz liegen, nachdem ihm Kossounou den Ball in die Magengegend schoss.

10. Minute: Die Roma kommt noch nicht richtig ins Spiel. Leverkusen steht sicher, die Gäste lassen den Römern bislang wenig Raum und suchen mit Ball immer wieder den schnellen Weg nach vorne.

Wirtz vergibt Bayer-Führung nur knapp – starker Start von Leverkusen

6. Minute: Da war mehr drin! Florian Wirtz kommt nach einem feinen Dribbling und Doppelpass mit Hlozek aus ähnlicher Position wie Andrich rechts im Strafraum zum Abschluss. Sein Schuss saust ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Da hätte Patricio wohl keine Chance gehabt.

Florian Wirtz (l.) hat gegen Rom das 1:0 für Bayer auf dem Fuß. © Imago / Independent Photo Agency

4. Minute: Beide Teams suchen die Zweikämpfe. Es spielt sich viel im Mittelfeld ab.

Bayer legt gut los – erste Chance für Leverkusen gleich nach einer Minute

2. Minute: Bayer startet gleich engagiert, kombiniert sich schön durch und hat nach rund einer Minute die erste gute Chance im Strafraum durch Robert Andrich. Roma-Torwart Rui Patricio pariert aber sicher.

1. Minute: Der Ball rollt im Stadio Olimpico!

Bayer-Trainer Alonso über Atmosphäre in Rom: „Diese Stimmung erwarten wir in einem Halbfinale“

Update vom 11. Mai, 20.50 Uhr: Leverkusens langjähriger Sportdirektor Rudi Völler, der von 1987 bis 1992 fünf Jahre für die Roma kickte, blickte vor der Partie am RTL-Mikrofon auf die Halbfinal-Begegnung seiner beiden ehemaligen Klubs: „Ich habe wunderbare Jahre in Rom verbracht.“ Dennoch drücke er Bayer die Daumen. „Ich habe dort 20 Jahre gearbeitet, der Verein ist mir ans Herz gewachsen.“

Bayer-Trainer Xabi Alonso zeigte sich angetan von der Atmosphäre im ausverkauften Stadio Olimpico. „Diese Stimmung erwarten wir in einem Halbfinale“. Seine Mannschaft habe im Halbfinal-Hinspiel in Rom „eine große Chance, es ist eine große Motivation, wir wollen unser Bestes geben.“ Lothar Matthäus warnte eindringlich vor der „Riesenqualität“ der AS Rom. „Seit Mourinho übernommen hat, ist der Glaube an die Roma wieder zurück“, sagte der Weltmeister von 1990.

Keine Überraschungen in der Leverkusener Aufstellung – Roms Dybala nicht rechtzeitig fit

Update vom 11. Mai, 20.18 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Es gibt wenige Überraschungen auf beiden Seiten. Bayer startet wie erwartet defensiv mit einer Dreierkette aus Tah, Tapsoba und Kossounou. Davor beginnen Robert Andrich und Exequiel Palacios. Auf den außen sollen es Piero Hincapie und Jeremie Frimpong richten, zentral stellt Xabi Alonso wenig überraschend Edeltechniker Florian Wirtz auf. Daneben spielt Moussa Diaby, Adam Hlozek läuft als Stümer auf. Bei der Roma ist Offensiv-Star Paulo Dybala nicht rechtzeitig für die Startelf fit geworden. Der argentinische Weltmeister laboriert an Knöchelproblemen und wird durch Andrea Belotti ersetzt, der mit dem Engländer Tammy Abraham für die Tore gegen Bayer sorgen soll.

Bayer Leverkusen ist zu Gast bei der AS Rom. © IMAGO/Vinny Orlando/LiveMedia / ipa-ag

Leverkusen-Coach Alonso lobt seinen früheren Trainer: „Mourinho hat mir gezeigt, ein Leader zu sein“

Erstmeldung vom 11. Mai, 18.16 Uhr: Rom – Am Donnerstagabend kommt es im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals im Stadio Olimpico in Rom zu einem Wiedersehen von Schüler und Lehrmeister: Xabi Alonso trifft mit Bayer Leverkusen auf seinen einstigen Trainer José Mourinho, der derzeit AS Rom coacht. Alonso, seit Herbst an der Seitenlinie der „Werkself“, spielte von 2010 bis 2013 bei Real Madrid unter dem Portugiesen und gewann mit ihm sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal in Spanien.

Bayers Cheftrainer erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit mit Mourinho bei den „Königlichen“: „Von Mou habe ich gelernt, ein Leader zu sein, eine Mannschaft zu überzeugen, für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen“, sagte Alonso vor dem Hinspiel in der italienischen Hauptstadt. Es sei daher „natürlich besonders, gegen ihn zu spielen“.

Mourinho vor Europa-League-Halbfinale über Leverkusens Alonso: „Xabi ist ein Freund von mir“

Nichtsdestotrotz blende Alonso diese spezielle Beziehung zum Portugiesen während der Partie aus: „Wenn das Spiel anfängt, bleibe ich darauf fokussiert, was auf dem Platz passiert“, so der 41-Jährige. Und Mourinho bließ vor dem Spiel in ein ähnliches Horn: „Xabi ist ein Freund von mir“, sagte der streitbare Coach zu RTL und ergänzte lachend: „Und das ist durchaus besonders. Denn nicht jeden Spieler, den ich mal gecoacht habe, kann ich heute einen Freund nennen.“

Auf dem Platz ruhe aber auch für den Portugiesen, der immer wieder mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain im Sommer in Verbindung gebracht wird, die Freundschaft für 90 Minuten. Er warnte eindringlich vor der „Werkself“, die in diesem Jahr „die beste Mannschaft von allen im Konterspiel“ und „praktisch unmöglich“ aufzuhalten sei. Bereits den Halbfinaleinzug hatte Bayer beim 4:1 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Union Saint-Gilloise mit starken Umschaltbewegungen eingeleitet.

Wollen auch im Europa-League-Halbfinale in Rom für Furore sorgen: Bayer Leverkusens Adam Hlozek, Moussa Diaby und Mitchel Bakker (v. l.) bejubeln den Viertelfinal-Erfolg gegen Union Saint-Gilloise. © Imago / Panoramic International

Bayer-Spielmacher Wirtz: Leverkusen will „natürlich ins Europa-League-Finale“ einziehen

Bei Bayer ist die Vorfreude vor der schweren Hürde in der italienischen Hauptstadt groß. „Ich freue mich riesig auf das Spiel und die Stimmung“, sagte Kapitän und Keeper Lukas Hradecky. Mehr als 70.000 Fans werden zum Olympiastadion pilgern, darunter 2.500 mitgereiste Bayer-Anhänger – beim Conference-League-Sieger erwartet die Werkself ein Hexenkessel. „Wir wollen natürlich alle ins Europa-League-Finale“, zeigte sich Spielmacher Florian Wirtz vor dem Duell mit der Roma nichtsdestotrotz siegessicher.

Personell muss Alonso kurzfristig auf Karim Bellarabi verzichten. Der Flügelspieler verletzte sich am Mittwoch beim Abschlusstraining in der BayArena und trat die Reise nach Rom erst gar nicht an. „Wir wissen noch nicht, wie schlimm es ist“, sagte Alonso. Auch der bereits länger verletzte Torjäger Patrik Schick steht nicht im Kader. „Alle anderen sind fit“, erklärte der Bayer-Coach. (SID/wuc)