Hamann kritisiert Lewandowski heftig: „Ronaldo sollte der Maßstab sein“

Auf dem Platz lieferte Robert Lewandowski gegen Real Madrid eine mehr als durchwachsene Leistung ab. Nun muss er dafür heftige Kritik von Didi Hamann einstecken.

München - Torjäger Robert Lewandowski von Fußball-Rekordmeister Bayern München wird laut Sky-Experte Didi Hamann seiner Rolle in großen Spielen nicht gerecht. "Wo war Lewandowski als es gegen Real Madrid wirklich drauf ankam? Nicht da!", schrieb der Champions-League-Sieger von 2005 in seiner Kolumne 'Hamanns Top 3' auf skysport.de: "Wenn man sich anschaut, was Ronaldo generell in K.o.-Spielen liefert, sollte das der Maßstab sein. Er steht nunmal da vorne drin, um die Tore zu erzielen und zwar nicht nur gegen Leverkusen und Dortmund." Am Dienstag beim 1:2 der Münchner im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid versagten dem polnischen Nationalspieler aus aussichtsreicher Position zweimal die Nerven.

Auch die Verletzung von Münchens Innenverteidiger Jerome Boateng wiegt in den Augen von Hamann schwer. Der Innenverteidiger zog sich in der 34. Minute eine strukturelle Verletzung der Adduktoren-Muskulatur im Oberschenkel zu und fällt vier bis sechs Wochen aus, sogar die WM-Teilnahme in Russland ist für den 29 Jahre alten Weltmeister in Gefahr.

Boateng-Ausfall bei der WM? „Wäre ein herber Verlust“

"Sollte Jerome Boateng auch für die WM ausfallen, wäre das ein ganz herber Verlust für Jogi Löw und Deutschland. Es ist schon etwas anderes, wenn so eine Erscheinung im Spieler-Tunnel neben dir steht", schrieb Hamann.

In einem möglichen Finale zwischen Real Madrid und seinem Ex-Klub FC Liverpool sieht Hamann den Titelverteidiger klar in der Favoritenrolle. "Ich sehe Real Madrid weiter als das Maß aller Dinge. Wenn die das Champions-League-Triple wirklich wollen, werden sie das auch schaffen", schrieb Hamann: "Wann immer sie müssen, können sie einen Gang hochschalten."

sid