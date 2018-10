Krise vorbei! Aber am Schluss musste der HSV noch einmal zittern

Nach drei Spielen ohne Sieg ist der Ex-Dino der Bundesliga wieder in der Spur. Zwei Nationalspieler trafen für den HSV, doch fast hätten die Hamburger das Spiel noch aus der Hand gegeben.

Darmstadt - Der Hamburger SV hat einen Schritt aus der ersten Krise in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht und Trainer Christian Titz wieder etwas Luft verschafft. Nach drei Spielen ohne Sieg und Tor gewann der HSV am Freitagabend 2:1 (2:0) bei Darmstadt 98, damit gelang der Sprung auf Tabellenplatz zwei. Für die Lilien war es bereits die vierte Niederlage in Folge.

In Kapitän Aaron Hunt (13.), der seinen ersten Zweitliga-Treffer erzielte, und Lewis Holtby (45.) sorgten am Böllenfalltor zwei Routiniers für den fünften Saisonsieg des HSV.

Aaron Hunt beendet Durststrecke

Fünf Tage nach der ernüchternden Nullnummer im Stadtderby gegen den FC St. Pauli drängte der HSV den Gegner von Beginn an in die Defensive und hatte viel Ballbesitz, die erste echte Torchance brachte die Führung. Hunt bekam zu viel Platz und traf mit einem platzierten Flachschuss, der 32-Jährige beendete eine 290-minütige HSV-Durststrecke ohne Tor.

Darmstadt wurde nach dem Rückstand stärker und brachte die Gäste, die sich in dieser Phase viele Fehler leisteten, in Bedrängnis. Doch die nächste Chance der Hamburger resultierte wieder in einem Tor. Holtby ließ Lilien-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes keine Chance.

Darmstadt macht es noch einmal spannend

Vor 17.400 Zuschauern hätten Tobias Kempe (63.) und Kapitän Aytac Sulu (71.) die Darmstädter schon heranbringen können, Serdar Dursun (89.) verkürzte kurz vor dem Ende. Zum Punktgewinn reichte es nicht mehr.

SID