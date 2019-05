Der Hamburger Spott-Verein: Gründe für den verpassten Aufstieg 

Wo könnte der Hamburger SV heute stehen, wenn das Jahr nur 364 Tage hätte. Wenn nach dem 11. gleich der 13. Mai kommen würde?

Vielleicht würde die Uhr im Volksparkstadion immer noch zeigen, wie lange dieser Verein schon der Bundesliga angehört – und nicht für „Tradition seit...“ stehen. Tradition hat seit einigen Jahren, dass der einst so stolze Klub aus dem Norden regelmäßig Spott auf sich zieht. Und weil das Jahr eben doch 365 Tage hat und es einen 12. Mai gibt, lacht Fußball-Deutschland abermals über den HSV als Zweitligisten.

Am 12. Mai 2018 wurde der Abstieg besiegelt. Am 12. Mai 2019 war klar, dass der HSV mindestens noch ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga verweilen wird. Und spätestens jetzt laufen die Norddeutschen Gefahr, dass die Rückkehr ins Oberhaus lange auf sich warten lassen könnte. Beispiele gibt es genug. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass der TSV 1860 München oder der 1. FC Kaiserslautern mal zum Mittelmaß in der dritten Liga gehören? Auch diese Vereine haben Tradition. Doch irgendwann herrschte Chaos.

Chaos machte den Hamburger Sport-Verein Stück für Stück zum Hamburger Spott-Verein. Mitleid haben die Wenigsten. Das Netz lacht. „Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt 2019“, heißt es da. Oder: „Auch mal schön für den HSV, dass er in dieser Saison ohne Relegation die Klasse gehalten hat.“ „Die Kerstin-Lasogga-Gesamtschule stellt das Saison-Zeugnis aus“, schreibt das Portal Wumms. „Öffentlichkeitsauftritt: Puh. Sportliche Leistung: Schaise. Choreografien: geht so. Wird leider nicht in die 1. Bundesliga versetzt.“

Wie konnte es dazu kommen? Lange schienen die Hamburger doch auf dem richtigen Weg. Der Aufstieg nur eine Formsache? Wäre der HSV nicht der HSV, die Rückkehr in die erste Liga wäre wohl genau das gewesen. Nicht vergessen: Die Hamburger waren bis zum 23. Spieltag Tabellenführer. Auffällig ist aber auch, dass seit dem 4:0 im Derby bei St. Pauli kein weiterer Erfolg dazu kam. Acht Spiele ohne Sieg – drei Remis, fünf Niederlagen – waren zu viel. Beziehungsweise zu wenig.

Mit der Partie beim Stadtrivalen hat das allerdings wenig zu tun. Vielmehr gelang es den Hamburgern lange, die Schwächen im Kader zu kaschieren. 42 Saisontore – davon nur 18 in der Rückrunde – zeigen ganz deutlich: In der Offensive waren die Hamburger einfach nicht ausreichend besetzt. Der beste Torjäger Pierre-Michel Lasogga (13 Treffer) war der einzig verlässliche Angreifer. Der nicht in der Lage ist, mitzuspielen, sondern ein reiner Strafraumstürmer ist. Ein Angreifer moderner Prägung? Absolute Fehlanzeige.

Zum Saisonende häuften sich dazu die Fehler in der Defensive. Das Schlimmste ist allerdings: Beim HSV gab es trotz der Rückschläge in den vergangenen Jahren keinen Neuanfang. Weiter noch: Der Verein ging einmal mehr mit einem Trainer in die Saison, von dem die Verantwortlichen scheinbar nicht überzeugt waren. Nicht anders ist es zu erklären, dass Christian Titz im erstbesten Moment entlassen wurde. Zudem sorgt Investor Klaus-Michael Kühne weiter für Unruhe.

Dieselben Fehler führen zu demselben Ergebnis: Der Erfolg bleibt aus. Nur der Hamburger SV verschließt davor immer noch die Augen.