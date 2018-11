Lasogga-Abstauber ins HSV-Glück: 1:0

Kassel. Montagskracher in der 2. Fußball-Bundesliga: Die einen tragen die Raute im Herzen, die anderen lieben ihren Geißbock Hennes. Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter. Oder ganz einfach: Hamburger SV gegen 1. FC Köln.

Unser Schnellcheck vom Duell zweier Erstliga-Absteiger, das die Platzherren durch ein spätes Tor 1:0 (0:0) gewannen:

Was bedeutet der Erfolg der Hanseaten für die Tabelle?

Hamburg im Fußball-Himmel: Der HSV liegt auf Platz eins, St. Pauli auf Rang zwei. Die Kölner büßten durch die 0:1-Niederlage ihre Führung im Zweitliga-Klassement ein.

Wurde es denn ein besonderer Abend?

Hannes Wolf, der neue Trainer des HSV, hatte zu seinem Heimdebüt einen eben solchen in Aussicht gestellt. Und allein schon die Zuschauerresonanz war ganz besonders – um nicht zu sagen erstklassig. 53 000 Zuschauer waren im Hamburger Volksparkstadion dabei – so viele Besucher hatten die drei Sonntagsspiele der 2. Bundesliga in Heidenheim, Bielefeld und Regensburg nicht einmal zusammen.

Wer entschied das Spitzenspiel?

+ Laufduell: Kölns Dominick Drexler (links) im Zweikampf mit Hamburgs Leo Lacroix. © Thomas Frey/dpa Pierre-Michel Lasogga – wer auch sonst? Der exzentrische Angreifer der Norddeutschen staubte gekonnt ab (86. Minute), nachdem Kölns Keeper Timo Horn einen Ball von Douglas Santos nicht entscheidend klären konnte. HSV-Sturmlegende Uwe Seeler, der seinen 82. Geburtstag am Montagabend im Volksparkstadion feierte, hätte es wohl zu seiner aktiven Zeit nicht besser gemacht.

Wie war das Spiel im Volksparkstadion?

Lotto King Karl hatte kaum die letzte Strophe von „Hamburg, meine Perle“ gesungen, da ging es auch schon mit viel Einsatz los. Nur: Vieles blieb auf beiden Seiten Stückwerk – und Einschussmöglichkeiten waren rar gesät.

Die erste dicke Chance hatte der agile HSV-Akteur Khaled Narey (15.), seinen Schuss parierte aber FC-Torwart Timo Horn glänzend. Eine knappe Viertelstunde später traf Hamburgs Youngster Jann-Fiete Arp den Außenpfosten (28.).

Auffällig: Die hochdotierten Stürmer, Lasogga beim HSV und Simon Terodde beim Effzeh, kamen kaum wirklich zum Zug. Erst in der Nachspielzeit hatten die Kölner einen nennenswerten Abschluss: Jonas Hector traf das Leder aber nicht voll (45. +1).

Von den Geißböcken musste mehr kommen – und sie wurden gefährlicher: Zunächst wird der Schuss von Sehrou Guirassy durch Leo Lacroix abgeblockt. Nach dem folgenden Eckball bringt Marco Höger den Ball aufs Tor, Narey muss für seinen geschlagenen Keeper Julian Pollersbeck auf der Linie retten (58.).

Kurz darauf hatten die Hamburger das 1:0 auf dem Fuß: Douglas Santos war aber zu eigensinnig und scheiterte aus spitzem Winkel an Horn (67.). Der eingewechselte Hee-Chan Hwang vergab wenig später in aussichtsreicher Position (73.).

Es blieb ein zähes Ringen. Doch dann hatte ja Lasogga kurz vor Schluss noch seinen großen Auftritt.

Gab es denn eine strittige Situation?

Oh ja. In der 16. Minute wehrte Kölns Rafael Czichos einen Schuss von Narey im Strafraum mit der Hand ab. Schiedsrichter Christian Dingert entschied zum Ärger der Gastgeber allerdings nicht auf Elfmeter. Eine solche Situation haben andere Unparteiische auch schon anders bewertet.

Wie war die Übertragung bei Sky?

Zu einem Duell zweier Mannschaften mit Erstliga-Format gehört auch ein erstklassiger Kommentator – und Hansi Küpper war von Beginn an ein guter Begleiter. Er stellte vor Spielbeginn überaus treffend fest: „Tradition ist keine Sache von Ewiggestrigen. Tradition ist, wenn zu einem Montagabendspiel mehr als 50 000 Zuschauer Fans kommen.“ Dem war nichts hinzuzufügen. Foto: Thomas Frey/dpa