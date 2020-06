Bittere Niederlage – Dieter Hecking spricht über den Stuttgart-Schock des Hamburger SV

Trainer Dieter Hecking verteidigt sein Team nach dem knappen Sieg gegen Schlusslicht Wiesbaden. Der HSV-Coach verrät, auf welche Spieler er für den Aufstieg besonders setzt.

Hamburg - Dieter Hecking* nimmt seinen Hamburger SV* in Schutz. Nach dem knappen Sieg gegen das Tabellen-Schlusslicht Wehen Wiesbaden, hagelte es Kritik am HSV. Kurz zuvor hatte man im Aufstiegsduell gegen den VfB Stuttgart verloren. Hecking verrät, wie bitter diese Niederlage für sein Team war. 24hamburg.de berichtet über die Kader-Planung vom HSV-Coach Hecking* und über dessen Pläne für den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Hamburger SV sich gegen Kritiker wehren muss. Ein bekannter HSV-Blogger hat erst kürzlich gefordert, dass Führungsspieler im Team mehr Verantwortung übernehmen soll. Unter anderem Aaron Hunt* wurde heftig kritisiert: „Brust raus, Eier haben, Verantwortung an!“*

