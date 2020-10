Hamburger SV: Kritik vor Derby gegen FC Sankt Pauli – aus eigenen Reihen

Der HSV spielt am Freitag, 30. Oktober 2020, gegen den FC Sankt Pauli. Das Stadtduell birgt viel Brisanz, bereits im Vorfeld übt der Hamburger SV Selbstkritik.

Hamburg/Sankt Pauli – Der Hamburger SV* grüßt von der Tabellenspitze in Liga zwei. Doch herrscht nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen beim Ex-Bundesliga-Dino. Denn vor dem wegweisenden Spiel gegen Stadtrivale FC Sankt Pauli* zeigen sich sowohl HSV-Sportdirektor Michael Mutzel als auch Trainer Daniel Thioune* selbstkritisch. Getreu dem Motto, das nicht alles Golf ist, was glänzt, wird der Finger tief in die Wunde gelegt.

Mutzel stört sich an dem lethargischen Auftritt der Hamburger* gegen die Würzburger Kickers – auch wenn die Partie letztendlich mit einem 3:1-Sieg für die Hanseaten endete. Für den Sportdirektor ist klar: Solch ein desolater Auftritt vom HSV gegen den FC Sankt Pauli, und es droht die erste Pleite*. Auch HSV-Coach Daniel Thioune weiß, dass das Stadtderby keine leichte Aufgabe wird und schwört seine Mannen auf die Partie ein. Sein Credo: Ein Spiel von vielen, habt die drei Punkte vor Augen.