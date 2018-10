Hamburger SV schmeißt Trainer Titz heraus - Bekannter Nachfolger steht fest

Der Hamburger SV hat Trainer Christian Titz entlassen. Der Zweitligist trennte sich vom Übungsleiter und hat bereits einen Nachfolger gefunden.

Hamburg - Als Nachfolger wird Hannes Wolf an der Seitenlinie stehen. Der ehemalige Stuttgarter führte den VfB 2017 in die Bundesliga. Genau dort will Absteiger Hamburg auch wieder hin. Am Mittwochmorgen wird er sein erstes Training beim HSV leiten.

„Es gehört zu unserer Verantwortung, die sportliche Situation sachlich zu analysieren. Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden“, so Vorstand Ralf Becker in der Mitteilung des HSV.

Der Bundesliga-Absteiger hat nach zehn Spieltagen 18 Punkte auf dem Konto und belegt nur Rang fünf. Saisonziel der Hamburger, die mit dem teuersten Kader der Liga-Historie im Unterhaus angetreten waren, ist der direkte Wiederaufstieg.

Titz hatte das Traineramt bei den HSV-Profis am 12. März von Bernd Hollerbach übernommen, verhinderte den erstmaligen Abstieg des Bundesliga-Gründungsmitgliedes aber nicht. Sein Vertrag hatte eine Laufzeit bis 2020.